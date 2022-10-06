— Моего фильтра, за который я плачу каждый раз 250 рублей, хватает лишь на несколько дней, — признался газете «Ингушетия» единственный в республике заслуженный эколог России Борис Баркинхоев. — Наверное, проблема — в водозаборе...

Вот ведь ирония судьбы — в доме эколога экологическая... не то чтобы катастрофа.

Может, проблема действительно в водозаборе. А может... Так и подмывает окунуться в конспирологическую муть. Дело в том, что намедни нефть подорожала. Может, кто-то добывает ее через водозабор, а водопровод забыл отсоединить?

Скажете, чушь? Как посмотреть! Помню, в подобного рода коттеджном городке под Малгобеком газовую трубу с водопроводом соединили.