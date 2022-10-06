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Нефтепродукты в... водопроводе

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Непонятное что-то творится в мире. Воистину — турбулентность, не иначе. «Мягко говоря, грубо выражаясь», как говаривал незабвенный Аркадий Райкин. К примеру, жители уютного городка «Таргим» в Назрани искренне удивляются (изумляются, ужасаются — у каждого свои эмоции), обнаруживая в последнее время в своих водопроводах... примесь из нефтепродуктов.

— Моего фильтра, за который я плачу каждый раз 250 рублей, хватает лишь на несколько дней, — признался газете «Ингушетия» единственный в республике заслуженный эколог России Борис Баркинхоев. — Наверное, проблема — в водозаборе...

Вот ведь ирония судьбы — в доме эколога экологическая... не то чтобы катастрофа.

Может, проблема действительно в водозаборе. А может... Так и подмывает окунуться в конспирологическую муть. Дело в том, что намедни нефть подорожала. Может, кто-то добывает ее через водозабор, а водопровод забыл отсоединить?

Скажете, чушь? Как посмотреть! Помню, в подобного рода коттеджном городке под Малгобеком газовую трубу с водопроводом соединили.

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