В интервью для газеты «Ингушетия» врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии — главного судебного пристава республики капитана внутренней службы Низами Бузукашвили именно на этой теме и было сосредоточено внимание.

— Низами Семенович, в регионах России, в том числе и у нас, прошла всероссийская акция «Судебные приставы — детям». Расскажите, каковы ее цели?

— Всероссийская информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена к Международному дню защиты детей. В рамках акции судебные приставы Ингушетии провели ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментных платежей, привлечение внимания общественности к нарушению прав детей и повышению общего уровня правосознания и чувства ответственности жителей республики.

— Много ли на сегодняшний день в республике алиментообязанных граждан?

— В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия за 4 месяца текущего года на исполнении находилось 199 исполнительных производств по взысканию алиментных платежей на общую сумму 52 693 тысячи рублей. В аналогичном периоде прошлого года их количество было чуть меньше — 163 исполнительных производства.

— Во время проведения данной акции судебные приставы составляют среднестатистический портрет неплательщика алиментов. Как на сегодняшний день выглядит собирательный образ должника по алиментам в регионе, имеются ли в управлении на исполнении производства, где должниками являются женщины, уклоняющиеся от уплаты алиментов?

— Уже на протяжении нескольких лет портрет среднестатистического должника по алиментам республики выглядит так: гражданин, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий постоянного дохода, зачастую крайне редко появляющийся по месту жительства. В основном это мужчины, средний возраст которых от 30 до 40 лет, но есть и исполнительные производства, где должниками являются женщины. Их мало — 9% от общего количества должников. Возрастная категория женщин-неплательщиц варьирует в пределах 25-35 лет.

— Какие меры предпринимают судебные приставы для того, чтобы побудить родителей платить алименты?

— Судебные приставы воздействуют на должника целым комплексом мер обеспечительного и принудительного характера. В этот перечень входит арест банковских счетов, ограничение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом должника, арест его имущества, взыскание исполнительского сбора, ограничение в пользовании специальным правом, временный запрет выезда за пределы Российской Федерации и другие меры принудительного воздействия вплоть до привлечения должника к уголовной ответственности.

Одной из самых действенных мер воздействия на алиментщиков является ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, а также временное лишение должника права управления транспортными средствами.

На сегодняшний день в Ингушетии почти каждый родитель, обязанный уплачивать алименты, ограничен в праве выезда за пределы страны, а каждый неплательщик алиментов, имеющий водительские права, — в праве вождения автомобилем.

— Какие виды ответственности за неуплату алиментов предусмотрены законом?

— В случае непредоставления судебному приставу достоверной информации о себе должнику грозит административный штраф по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в размере от 1000 до 2500 рублей.

Если же должник без уважительных причин длительное время уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, то судебный пристав — исполнитель может его привлечь к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ.

По протоколу 5.35.1. возможны такие санкции, как административное задержание с максимальным сроком на 15 суток, либо обязательные работы — до 150 часов, либо штраф 20 тысяч рублей.

В случае уклонения от уплаты алиментов после привлечения к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ, судебным приставом применяется крайняя мера воздействия на должников по алиментам — привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, в результате чего может быть назначено наказание в виде исправительных или принудительных работ, ареста, а также лишения свободы.

— Освобождает ли должника от выплат алиментов отсутствие дохода, и что в этом случае предпринимают судебные приставы?

— Отсутствие постоянного дохода не снимает с должников ответственности по содержанию своих детей. Нужно отметить, что быть безработным алиментообязанным гражданином или скрывать место работы крайне накладно. В этом случае задолженность отца или матери исчисляется исходя из средней заработной платы по Российской Федерации, а она по стране существенная — 55 тыс. рублей в месяц. Половину или даже четверть от этой суммы осилит и не каждый работающий. Поэтому должник должен быть заинтересован устроиться на любую работу, тогда задолженность будет определяться из его реальной зарплаты.

Кроме того, судебные приставы — исполнители принимают меры по направлению неработающих должников для постановки на учет в Центре занятости с целью обращения взыскания на пособие по безработице, после чего алименты удерживаются с данного дохода.