Сегодня в республике действуют различные органы власти и общественные организации, занимающиеся созданием соответствующих пространств. Своим видением решения данной проблемы поделились активистки женской общественной организации «Ираз».

«Наша организация ведет свою деятельность почти 10 лет, и к этому времени мы имеем достаточный опыт реализации социальных проектов для женщин Ингушетии, которым готовы поделиться с молодежью», — говорит Мадина Оздоева, соучредитель КПЦ «Ираз».

«Когда мы начинали свою деятельность, нам было от 18 до 25 лет. Сегодня мы уже старше, имеем свои семьи, детей... А девочки и мальчики, для которых мы проводили мероприятия, уже статные девушки и парни. На них и было нацелено наше внимание последние годы, на них мы и решили сделать акцент в своей работе», — улыбается Мадина Оздоева.

В начале этого года самые юные участницы, принимавшие участие в проектах и акциях КПЦ «Ираз», провели ряд встреч, в ходе которых было решено запустить молодежное крыло девочек — активисток женской организации. Группа девочек-подростков от 13 до 17 лет, дав название своему движению «Новое поколение», провела уже несколько молодежных встреч для ровесниц.

Первая встреча «Путь к твоему сердцу» прошла 26 февраля в Назрани и собрала более 20 участниц. Мероприятие было связано с темой самоопределения. Психолог Билкис, учитывая непростой, переходный возраст собравшейся аудитории, постаралась подсказать им, как выстраивать отношения с родными, друзьями и одноклассниками, находить свои сильные стороны и бесконфликтно решать проблемы. Мероприятие началось с чтения Корана, далее следовало выступление спикера, закончилось все общением, новыми знакомствами и вкусным кофе-брейком.

Второе мероприятие прошло в конце мая и собрало уже 30 девочек в возрасте от 9 до 17 лет. Оно было посвящено теме традиционных взаимоотношений внутри ингушской семьи. Для участниц также был проведен мастер-класс по декупажу свечей и организован кофе-брейк.

Последняя встреча состоялась 8 июля. Мероприятие, посвященное теме графического дизайна и знаменитым мусульманкам России и мира, было организовано при поддержке ЦРО «Международная исламская миссия». Спикером выступила активистка «Нового поколения» Раяна Ажигова. Она рассказала о своем опыте работы в данной сфере. Несмотря на свой юный возраст, 15 лет, она уже зарабатывает, обучившись навыкам графического дизайна.

«Даже если у вас нет какого-либо особенного таланта, но есть дисциплина и трудолюбие, то вы можете многого достичь», — обратилась Раяна к сверстницам.

О знаменитых мусульманках, проживающих в России и за ее пределами в разное историческое время, рассказала соучредитель КПЦ «Ираз» Аза Дидигова.

«Одна из таких выдающихся женщин — наша землячка Марьям Джамалдиновна Яндиева, номинантка на Нобелевскую премию мира», — рассказала она.

Далее участниц встречи ждали исламская викторина и чаепитие.

«Девочки пришли очень довольные, нашли новых друзей. Говорят, была такая атмосфера приятная, располагающая к общению. Хотела поблагодарить вас за все! Все как всегда прошло на высоте», — поделилась Имана, мама двух участниц молодежной встречи, которая и сама ранее не раз посещала мероприятия КПЦ «Ираз».

«Для нас очень важен этот проект. Мы должны следить за тем, чем живет, интересуется наша молодежь. Ненавязчиво направлять их в правильное русло и поддерживать в хороших начинаниях», — говорит Мадина Оздоева.

«Необходимо создавать для них пространства, где бы они могли заниматься полезным делом, но при этом и просвещаться, самореализовываться и развлекаться. Мы стараемся давать активисткам максимальную свободу в выборе темы мероприятия и в его организации. Нам нужно растить инициативную, уверенную и самостоятельную молодёжь с правильными жизненными ценностями», — убеждена ингушская общественница.

Мадина Оздоева, соучредитель КПЦ «Ираз», верит, что активистки «Нового поколения» и участницы их встреч в дальнейшем смогут положительно влиять и на свое окружение — друзей, знакомых, одноклассников.

«Тем самым цепочка добрых дел не прервется, а плоды будут видны в будущем, по воле Всевышнего», — говорит она.