Микаил Сафарбекович Гуцериев — фигура, заметная во всех отношениях: крупного бизнесмена, занимающего не последнюю строчку в списке журнала Forbes, студенты бизнес-школ во всем мире считают практически живым воплощением успеха, а деловое сообщество восхищается масштабом и разнообразием его проектов.

Известный на весь мир крупный ингушский предприниматель, меценат Микаил Гуцериев, активно занимающийся благотворительной деятельностью, недавно открыл нашему обществу еще одну, совсем иную сторону своей неординарной личности — уникальный поэтический дар. Думается, для многих жителей Ингушетии стало приятным удивлением, когда Микаил Сафарбекович впервые выпустил свой авторский сборник стихов, который стал хорошим началом большого творческого пути автора.

Как оказалось, М. Гуцериев, известный яркими бизнес-проектами, начал писать стихи ещё в юности. Также он с неменьшим интересом увлекается музыкой и живописью. А как мы знаем, простых людей всегда восхищало, когда человек, занимающийся серьёзным делом или политикой, начинает творить в мире живописного или литературного искусства. Особенно трогает, когда деловые люди параллельно начинают заниматься творческим процессом и пишут лирические стихи и прозу. При этом они не теряют своего имени, сохраняют внутренний огонёк и дают нам почувствовать силу своего вдохновения.

Познакомившись с творчеством члена Союза писателей России Микаила Гуцериева, мы открываем для себя новые живые поэтические образы и интереснейший мир мыслей и чувств, доныне неизведанный нами. Литературные критики уверены, что стихотворные строки талантливого автора не оставят читателя равнодушным, потому как они заставляют думать, мечтать и сопереживать вместе с ним. Своими произведениями Микаил Гуцериев учит своего читателя наслаждаться каждым новым днём и дает уроки жизненной философии. Это происходит, потому что основными гранями творчества поэта являются мудрость, художественная выразительность и лирическая многообразность.

Говорят, мыслить творчески недостаточно, намного сложнее оставить свое имя в поэзии. Хорошо понимает это и Микаил Гуцериев, у которого в каждом стихотворении видится заветное послание автора, в каждой строке — мудрая цитата, а в каждом слове — любовь. Любовь к Родине, любовь к матери и всему тому, что нас окружает. Поэтому, заразившись мелодикой поэзии Гуцериева, понимаешь, какое истинное удовольствие содержится в его великолепных стихах. Вобравший в себя наследие разных культур, Микаил Сафарбекович дарит своим многочисленным поклонникам неуёмное буйство мыслей, созидая повествование состояния неспокойной души.

«Могу себе представить, как удивились некоторые читатели, узнав о том, что предприниматель, крупный нефтяной магнат, доктор экономических наук Микаил Гуцериев пишет серьезную поэзию, — говорит отличник народного просвещения Малика Горданова. — Лично я сама была приятно удивлена, когда узнала, что он поэт, член Союза писателей. Да, про его песенное творчество я слышала, на стихи Гуцериева написано много песен. А то, что он пишет такие хорошие стихи, не знала до тех пор, пока не увидела его сборники стихов «Письмо души» и «Трёхмерное послание», которые вышли в издательстве «Комсомольская правда». Помимо стихотворений, в сборники вошли также поэмы, стихотворные афоризмы, частушки, стансы. Этот красивый комплект из двух сборников Гуцериева является великолепным изданием в твёрдом переплёте.

Во вступлениях к обоим сборникам есть обращение автора к читателям. М. Гуцериев пишет, что, несмотря на то что является экономистом с мировым именем, в душе он всегда оставался гуманитарием и с детства любил поэзию. Я в это охотно верю, потому что сама такая. Работала преподавателем, руководителем средних образовательных учреждений, а сейчас возглавляю музей боевой и трудовой славы, учрежденный своими силами, но стихи писать любила всегда. И в этой связи я хотела бы сказать, что только живущий полной жизнью человек может писать стихи. А Микаил Гуцериев так открыто и просто говорит в своих произведениях о своих чувствах, что не поверить ему нельзя. Он ни в коем случае не пытается равняться с великими поэтами всех времен и народов, просто он искренне и ненавязчиво рассказывает о том, что пережил, чему радовался и огорчался, и каким событиям был свидетелем. К тому же стихи Гуцериева очень разные: они могут то возвысить, то снова опустить на землю, но в том или другом случае в произведениях автора чувствуется откровенность, признание в любви и даже душевная боль и жёсткая сатира на окружающую действительность. Одним словом, каждый может найти в стихах Гуцериева что-то близкое для себя. Почитайте, не пожалеете. Лично я после ознакомления с поэзией Гуцериева очень рада, что могу причислить себя к поклонникам поэзии нашего соотечественника, единомышленника и авторитетного современника«.

Да, как отметила Малика Абузаровна, стихи Гуцериев писал всегда, но к серьёзному занятию поэзией пришёл только в зрелые годы. Это ещё раз говорит о серьезности его увлечения и сознательности шага уже во взрослой жизни.

Нельзя сказать однозначно, что сложнее дается Микаилу Сафарбековичу, человеку необычайно широких взглядов, обладающему самобытным и оригинальным мышлением: развивать бизнес-проекты или писать стихи. Но одно можно сказать точно, что творить он уже, наверное, не перестанет. Ведь ему это дано Творцом на пожизненный срок! Романтическая искренняя история, основанная на реальных событиях, видится в каждом произведении автора, и для большего раскрытия своего творческого потенциала он не жалеет ни сил, ни времени. Стихотворения Михаила Гуцериева регулярно публикуются ведущими литературно-художественными изданиями страны («Наш современник», «Москва» и другими).

А совсем недавно в свет вышел новый сборник стихов поэта Микаила Гуцериева «Избранное». Великолепный подарок для всех любителей и ценителей поэзии! Московское издательство «Комсомольская правда» представило сборник в четырех оформлениях: «Журавли», «Лестница», «Лебеди» и «Глаз». В иллюстрациях обложки и содержании, а также в названиях оформлений чувствуется какой-то сакральный смысл творческой подачи автора. А познакомившись поближе с произведениями Гуцериева, понимаешь, что ничто живое для него не чуждо.

Также в 2023 году в издательстве «Комсомольская правда» вышла книга афоризмов и цитат под авторством Микаила Гуцериева. В этих коротких, но очень содержательных строчках, ставших крылатыми выражениями, нашли свое отражение тонкая наблюдательность и изящный слог Микаила Сафарбековича. Несомненно, и эта книга, в которой под одной обложкой собраны оригинальные иллюстрации и фразы, точно подмечающие человеческие поступки, станет великолепным подарком думающему читателю.

Микаила Гуцериева по праву называют человеком, обладающим тонким обаянием и энергией, что можно даже позавидовать. Его свежий взгляд на стихосложение давно уже вылился в интересную и продуктивную работу со многими поэтами-песенниками, музыкантами и композиторами. Микаил Гуцериев — действительно уникальный человек, возглавляющий огромный холдинг, и при этом тонкий лирик, автор потрясающих стихов, на которые и музыка пишется как по маслу. Сейчас песни на стихи Микаила Гуцериева, которые мгновенно стали хитами, исполняют самые яркие и уважаемые звезды российского шоу-бизнеса. Достаточно сказать о том, что более двадцати пяти произведений, написанных в содружестве с известными композиторами Кимом Брейтбургом, Сергеем Ревтовым и Игорем Зубковым, составляют цвет российской эстрадной песни. Тонкие, душевные стихи Гуцериева оказались близки многим людям — и эти песни превратились в шлягеры. В лирике Гуцериева можно услышать много самобытных, нестандартных фраз. Значит, автор писал не разумом, а чувствами. Это крик души. Ведь по творчеству человека можно услышать состояние его души. Так считают многие певцы, которым он доверяет свои произведения. А сам Микаил Сафарбекович, отвечая на вопрос журналистов, как-то сказал, что стихи и музыка — это два нераздельных творческих понятия, которые, как пазлы, дополняют друг друга и создают нечто неповторимое. И только тогда, когда поэт и композитор доверяют друг другу, может получиться настоящая песня.

Композиции, написанные на стихи Гуцериева, неоднократно становились лауреатами различных музыкальных фестивалей и премий, таких как «Песня года», «Шансон года», «Золотой граммофон». А сам автор многократно признавался «Поэтом года» на фестивалях «Песня года», Российской национальной музыкальной премии и премии BraVo.

В общей сложности из-под пера М. Гуцериева вышло более трёхсот песен, которые любимы публикой. И все, кто с ним работал, желают Микаилу Сафарбековичу самого главного, чтобы его талант и дальше способствовал тому, чтобы с российской сцены звучало как можно больше красивых и мелодичных песен.

Можно сказать с уверенностью, что ещё долгое время творчество Микаила Гуцериева будет заставлять нас размышлять о противоречивых, сложных и неоднозначных жизненных ситуациях, в которых были и ошибки, и взлёты, и падения, но была земная непредсказуемость, которой наполняется суть человеческого бытия. Поэзия автора становится более весомее ещё и потому, что стихи Гуцериева вдохновляют на новые добрые поступки и учат ценить то, что у нас есть. Во всех поэтических текстах Микаила Гуцериева встречается богатая образность и простая человеческая доступность. Именно поэтому творчество нашего знаменитого соотечественника надолго запомнится читателям своим сильным слогом и неповторимым глубоким смыслом.