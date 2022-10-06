«Каждая мастерская рассчитана на 5 рабочих мест. Площадки оснащены всем необходимым для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта: мобильным скалодромом, тренажером для проведения сердечно-легочной реанимации, спортивным тоннелем, снарядами и инструментами», — сказал представитель министерства.

Как отметил заведующий многофункциональным центром прикладных квалификаций пожарно-спасательного колледжа Мухарбек Акмурзиев, практические навыки там отрабатывали и раньше, только на самодельном оборудовании.

«Сейчас оснащение отвечает всем современным стандартам. Уверен, это повысит конкурентоспособность студентов и выпускников колледжа», — сказал Акмурзиев.

Первый на Северном Кавказе пожарно-спасательный колледж открыли на окраине Сунжи благодаря ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в 2017 году.

Здание состоит из трех отдельных блоков. Учреждение является первым и единственным такого рода учебным заведением по подготовке специалистов для пожарно-спасательных служб республики и Северного Кавказа. Помимо пожарных и спасателей, колледж готовит медсестер, преподавателей начальных классов, специалистов по правоохранительной деятельности, а также по многим рабочим профессиям, включая промышленный альпинизм.

24 учебных кабинета, укомплектованных специальным инновационным оборудованием, 12 мастерских, учебно-тренировочный комплекс — это лишь часть условий, которые созданы здесь для преподавателей и студентов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в конце сентября были открыты три мастерские в Ингушском политехническом колледже имени Ю. Арапиева. 9 октября новые площадки появятся в колледже сервиса и быта в Назрани. Они будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна и информационной безопасности. До конца 2024 года на базе подведомственных Минобрнауки Ингушетии профессиональных образовательных организаций будет открыто 30 мастерских.