Широкой аудитории была представлена первая в республике тактильная галерея 3D моделей для незрячих и слабовидящих. Презентация состоялась 31 июля в стенах национальной библиотеки им. Дж. Яндиева в г. Сунжа.

«Фонд культурных инициатив поддержал наш проект «Культура Ингушетии в 3D миниатюре». Он реализуется совместно с центром «Доступная среда» Национальной библиотеки», — рассказал председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Адам Сагов.

«Идея проекта простая. Мы хотим дать возможность незрячим и слабовидящим получить более полное представление о наших архитектурных и культурных памятниках, тем самым расширив доступ к культурной сфере людям с нарушениями зрения», — говорит Адам Сагов.

В рамках презентации тактильной галереи 3D копий культурных, архитектурных и скульптурных объектов Ингушетии были представлены: Башня Согласия, башенный комплекс «Вовнушки», древний христианский храм «Тхаба-Ерды», стела «Город воинской славы» г. Малгобек, Мемориал Памяти и Славы, древняя мечеть башенного комплекса Эгикал, мавзолей эпохи Золотой Орды «Борга-Каш».

«Эти 3D макеты мы дополнили справочником, который содержит информацию об этих исторических памятниках, шрифтом Брайля и в аудио формате. Аудио формат нам записал Ибрахим Цороев, заслуженный журналист Ингушетии, который давно с нами сотрудничает и помогает записывать различные материалы. А справочник шрифтом Брайля мы печатали в центре «Доступная среда»

Презентация тактильной галереи 3D моделей для незрячих и слабовидящих вызывала неподдельный интерес у гостей мероприятия, которые, по словам Адама Сагова, отмечали высокое качество и информативность макетов. Мероприятие было отмечено онлайн-выступлением Екатерины Захаровой, директором Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского (СКБСС).

«Мы со ставропольской библиотекой давно работаем, дружим, и с Екатериной Сергеевной давно знакомы. Они нас часто приглашают на свои мероприятия и к нам часто приезжают, у нас бывают совместные проекты. В реализации этого проекта они нам также помогали, они наши партнеры, оказывающие методическое и консультационное сопровождение. Они приезжали к нам в прошлом году, у них был такой же проект, но межрегиональный, в рамках которого они печатали макеты архитектурных и культурных памятников СКФО и Юга России», — делится общественник.

Своей главной целью команда проекта, с которой Адам Сагов познакомил присутствующих на мероприятии, видит в продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей через знакомства незрячих с объектами культурного наследия, расположенных на территории Ингушетии.

В команду проекта входят — Илез Барахоев, который является инженером по 3D печати, Аиша Колоева отвечает за информационное сопровождение, Адам Картоев несет ответственность за техническую сторону проекта, в команде также Мадина Костоева, директор инклюзивной гончарной мастерской «Малх».

«Также хочу отметить, что этот проект дает нам большие возможности. Всего планируется напечатать не менее 25 3D макетов. Мы будем создавать 3D макеты не только архитектурных и культурных памятников Ингушетии, но и планируем делать макеты социально-значимых объектов. Таких как: железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, чтобы незрячие получили представление о внутренней планировке этих зданий, об их внешнем виде. Помимо этого, мы нацелены делать макеты не только самих учреждений, но и прилегающих улиц, чтобы незрячие получили максимальное представление об этих объектах и их расположении», — поделился председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Адам Сагов.

В задачи проекта «Культура Ингушетии в 3D миниатюре» также входит организация Тифлотурне по Республике Ингушетия «Культура Ингушетии на ладони», проведение цикла тактильных 3D туров по тематическим экспозициям созданной галереи и тиражирование опыта работы по проекту на территории Республики Ингушетия.