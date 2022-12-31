А вообще в России, начало года 1 января введено первым российским императором Петром I в 1699 году. По указу Петра I от 20 декабря 1699 года страна перешла на новое летоисчисление, празднование начала года с 1 сентября официально перенесли на 1 января. В документе были обозначены и первые традиции проведения торжества, схожие с обычаями европейских стран.

Так, по царскому указу новый 1700 год в Москве отмечался целую неделю, и каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Людям предписывалось украшать дома и ворота еловыми, сосновыми, можжевеловыми деревьями или хвойными ветками и поздравлять друг друга с наступлением Нового года. А во дворах по вечерам жечь солому и хворост, зажигать смоляные бочки, также палить из мушкетов и ружей.

После смерти Петра I, введенный им обычай украшать жилища хвойными ветками и деревьями забылся и возродился в XIX веке, но уже как рождественский обычай. Поэтому, например, в многочисленных рассказах про Ленина и елку, речь идет о рождественской, а не новогодней. Даже в 1924 году, незадолго до его смерти, в Горках давали рождественскую елку для детей.

После смены власти в России первый Новый год пришелся на 1919 год. Кроме того, возник так называемый Старый Новый год, приходившийся на 14 января. Тогда он уже превратился в чисто светский праздник, а Рождество — в церковный.

Начиная с 1929 года, празднование Рождества было официально отменено, а Новый год стал обычным рабочим днем. Однако уже 28 декабря 1935 года в «Правде» было опубликовано письмо Первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева, следующего содержания: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и веселящихся вокруг неё детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею...».

В 1935 году ввели празднование светского Нового года. А это обязательные новогодние праздники в садах, школах, в коллективах. Претерпели изменения традиционные атрибуты Рождества: Дед Мороз, елка, подарки под елкой, появились песни: «В лесу родилась елочка», «Пять минут». А там огоньки и застолья. Поздравления главы государства в полночь, бой курантов, во время которого обязательно брызги шампанского и загадывание сокровенного желания. Свои кулинарные атрибуты, салат оливье, мандарины, новогодние фильмы для взрослых и детей.

Спутница Снегурочка появилась у Деда Мороза в 1937 году. Происхождение Снегурочки взято из русского фольклора. Там она фигурирует как персонаж народной сказки, девочки, слепленной из снега девочке, которая ожила. В 1954 году появилась и главная Кремлевская елка.

В 1947 году 1 января стало праздничным и выходным днем, а в 1992-м уже и 2 января. С 2005 года с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы, а с учетом выходных дней и Рождества — официального праздничного дня, выходные длятся 10 дней. С 2013 года в России новогодние каникулы уменьшились до 8 дней, но они могут длиться и 9-10 дней.