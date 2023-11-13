А ведь искусство, в том числе и изобразительное — это сфера, направленная на художественное постижение и освоение мира, призванное удовлетворять духовную потребность человека. Пусть бросит меня камень тот, кто скажет, что у нас в этой потребности переизбыток! Как бы то ни было, газета «Ингушетия» решила «компенсировать» упущенные возможности и привлечь своих читателей к «высокому и прекрасному».

Сегодня мы расскажем об одной картине замечательного ингушского художника, публициста, автора герба Ингушетии Руслана Эльдиева, о котором поведала искусствовед Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия Анна Булах.

«Творческая деятельность народного художника Республики Ингушетия, члена Союза художников России Руслана Алимовича Эльдиева ярко отображает его искреннюю любовь и уважение к культуре, многовековым традициям ингушского народа, которыми пронизаны все его произведения. В его творческой копилке сотни работ, созданных в различных жанрах живописного искусства.

Родился художник 6 ноября 1951 года в городе Караганде Казахской ССР. Любовь к рисованию проявилась у него еще в раннем детстве. Это увлечение повлияло на формирование его творческого сознания, что способствовало его становлению как художника. В 1973 году Руслан Эльдиев поступил в Дагестанское художественное училище имени М. А. Джемала. Затем продолжил обучение в Северо-Осетинском художественном училище на отделении живописи.

Став профессиональным художником, Руслан Эльдиев, помимо своей творческой деятельности, начал искать возможности передавать полученные знания и опыт более молодому поколению людей, интересующихся живописью. В 1977 году он становится директором самой первой детской художественной школы в Ингушетии, которая была открыта в Малгобеке. За годы работы в этой школе Руслан Эльдиев воспитал не одно поколение талантливых художников.

Творчеству Руслана Эльдиева свойственны такие качества, как ясное восприятие окружающего мира и правильное представление художественного замысла. Особенно отчетливо это видно в его сюжетно-тематических произведениях, привлекающих зрителя разнообразием сюжета, искренностью, правдой жизни. В работе Руслана Эльдиева «45-й в Казахстане», которая занимает почётное место в собрании нашего музея, оптимальным образом соединены событийное и образно-символическое начала, серьёзная смысловая задача решена простым и лаконичным художественным языком. Она настолько проста в исполнении, но вместе с тем несёт глубокую эмоциональную, смысловую нагрузку, до глубины души трогая зрителя.

Тема Великой Отечественной войны очень актуальна и всегда болью отражается в сердце каждого из нас, так как почти каждая семья нашей большой страны пережила все тяготы и лишения того страшного времени. За освобождение нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны сражались миллионы человек. Безжалостная война сплотила десятки национальностей перед лицом общего врага. Огромный вклад в Великую Победу внесли и жители Ингушетии. В рядах Красной армии мужественно сражались более 21 тысячи уроженцев республики. Учитывая численность ингушей, это был самый большой процент на душу населения среди всех народов СССР. Ингуши защищали Брестскую крепость, Москву и Ленинград, сражались в Сталинградской битве, противостояли фашистским захватчикам на Курской дуге, участвовали в обороне Малгобека, не давая фашистам прорваться на Кавказ, штурмовали Берлин.

Радость Великой Победы в картине Руслана Эльдиева «45-й в Казахстане» омрачена тоской, печалью и слезами, связанными с несправедливой депортацией ингушского народа в 1944 году. Мы видим вдалеке фигурку солдата, который возвращается домой с фронта. Отчетливо чувствуется боль автора от того, что возвращается Солдат-Победитель не в родную Ингушетию, а в ссылку в Казахстан.

Солнечный день, колосящееся поле, голубые облака, спокойная мирная жизнь, фигурки людей — явно его родственников и земляков, которые в ожидании смотрят вдаль — всё подчеркивает незатейливый сюжет работы, которая написана с глубоким подтекстом. Радость Победы омрачена и осознанием того, что тяготы военной жизни солдата, переросли в тяготы ссылки, и неизвестно, когда у ингушского народа будет возможность вернуться домой, увидеть родные просторы, переступить порог своего дома, склонить голову у отчего очага.

Работа мастера выполнена на высоком профессиональном уровне, лаконична по цвету и композиции, не перегружена деталями. Руслан Эльдиев создал ее в своей неповторимой авторской манере, слегка напоминающей картины знаменитого советского художника Григория Нисского.

Картина «45-й в Казахстане» наполнена радостью, грустью, но несёт надежду, которая должна быть в душе каждого человека. Глядя на нее, вспоминаются слова Лопе де Вега: «Достаточно крохотного зернышка надежды, чтобы засеять целое поле счастья».