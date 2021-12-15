У него был огромный круг знакомых и друзей разных национальностей во многих городах и некоторых странах. Он дорожил дружбой.

Подготовив очерк о нём, я готовилась к следующей встрече. Но на мой телефонный звонок родные сообщили тревожную весть о том, что Хамит болен ковидом. Верила, что такой сильный человек сможет перебороть. Но... Хамит Яндиев ушёл из жизни 16 ноября 2021 года, оставив доброе имя на земле.

Годы становления

Родился Хамит в городе Орджоникидзе в 1940 году в семье Ахмеда Саиевича Яндиева и Рапат Гойсумовны Муталиевой. Отец работал лесником, мама занималась воспитанием детей. Депортация осталась в памяти маленького Хамита жуткими воспоминаниями. Привезли их в Кустанайскую область, затем семья переехала в Алексеевский район Акмолинской области. С уважением вспоминал Хамит дядю Увейса Яндиева, который задолго до депортации был членом бюро Ингушского обкома партии, а в Казахстане был избран депутатом в горсовет, несмотря на ограничения относительно депортированных.

В школу Хамит пошел в 1946 году в Кокчетавской области в г. Щучинске. В семье их было три брата и три сестры. Родители старались дать детям образование, достойное воспитание. Но 1953 год стал трагическим. Ушли из жизни мать, отец, братишка. В 1955 году умер старший брат Магомед. Хамит повзрослел в свои 13 лет. Как единственный мужчина в доме он понимал, что на нем лежит ответственность за семью.

На работу его не могли принять, но «прибавив» годы на словах, устроился он работать в лесопитомник Кокчетавской области, стал заниматься озеленением города. Поступил в кооперативный техникум в Акмолинске, окончил его заочно с отличием по специальности «товаровед». Но это было не его направление.

Вскоре, оставив за бесценок все что было в Казахстане, в числе первых вернулась их семья из депортации на родину и поселилась рядом со своим дядей Увейсом Яндиевым в г. Грозном. Отправился Хамит в военкомат, встал на военный учет. Работу ему дали в железнодорожном ОРСе в Гудермесе, затем немного поработал в Грозном.

Вскоре, заметив способности юноши, его направили учиться в ДОСААФ на 4 месяца на оператора радиолокационной станции. Однако мысли Хамита увлекало летное дело. В 1961 году решил он поступить в Ейское авиационное училище. Прошел несколько комиссий на соответствие летной профессии. Выдержал. Оказался в числе 37-ми избранных по физической подготовке из 400 человек. Но ему отказали в поступлении из-за несоответствия по возрасту.

Одержимый целью, он перелетел в Ростов-на-Дону, где работала комиссия для поступления в летные училища. Снова прошел комиссию и поступил в Сасовское имени Героя СССР Г. А. Тарана лётное училище гражданской авиации. Учился и закончил учебу с отличием. Его фотография, сделанная на фоне знамени, всегда висела на доске почета этого училища.

Родные получали письма с благодарностью за воспитание такого человека. Через 2 года 10 месяцев он получил диплом по специальности «летная эксплуатация самолетов». Как лучшему выпускнику ему дали право выбора работать в любом аэропорту СССР. Но он знал, что его ждут дома. И через Ростовское северо-кавказское управление был направлен в аэропорт в г. Грозный. В тот же год он поступил в высшее учебное заведение — Киевский институт инженеров гражданской авиации на заочную форму обучения. Учился и работал одновременно, а между тем о молодом летчике в газете «Грозненский рабочий» время от времени появляются заметки.

«Имя молодого человека Грозненского аэропорта Хамита Яндиева хорошо известно в республике. Это он на своем самолете АН-2 успешно помогает хлеборобам выращивать богатый урожай. Х. Яндиев принимает активное участие в общественной работе. Комсомольцы летного подразделения, где он работает, избрали его своим вожаком. Хамит заочно учится в Киевском инженерном институте инженеров гражданской авиации. Свою работу он умело сочетает с учебой. Сейчас Хамит, успешно сдав экзамены, перешел на третий курс. Знания, полученные в институте, он применяет в практической работе», — пишет М. Пашков.

Учился Хамит отлично, имел много друзей из разных регионов страны и зарубежья. В 1970 году получил он диплом по специальности «эксплуатация самолетов и двигателей». 13 июня 1964 года ему была присвоена квалификация инженера-механика. Из республики он стал первым инженером гражданской авиации. Учился так хорошо, что ему предложили продолжить учебу в аспирантуре. Но его неистово увлекало небо.

Летчик гражданской авиации

В аэропорту Хамит Яндиев вначале работал вторым пилотом с Назиром Гайсановым.

«В аэропорту Грозного в 1964 году нас было четыре пилота — Назир Гайсанов, Мухарбек Чакуев, Али Хакимов и я. Было с нами два техника — Музаев и Арчаков. Один из них позже посвятил себя литературе, другой решил посвятить себя военной авиации, но не смог реализовать мечту», — вспоминал Хамит.

Мужество определило их выбор профессии. Им нравилось, что пассажиры радуются при виде летчиков-земляков. Ведь не так давно была пережита депортация, и не просто было стать летчиком каждому из них. Нужны были знания, сила воли, физическое здоровье и мужество. Хамит тепло рассказывал о дружбе летчиков. Прошло 6 лет. Не было новой летной транспортной техники. А между тем Хамит хотел пробовать свои силы на более сложной технике.

1 февраля 1971 года через Азербайджанское управление он перешёл на работу в аэропорт Дагестана «Уйташ». В том аэропорту с мая 1971 года начали эксплуатироваться самолеты Ан-24. И все же в условиях гористой местности, где невозможна посадка самолета, использовали вертолеты Ми-8. Винтокрылая машина позволяла делать регулярные воздушные полеты в отдаленные населенные пункты Дагестана. Авиаторам приходилось осваивать труднодоступные горные села на вертолетах. Самолеты отечественного производства Ан-2 и Як-12 увеличивали объемы оказываемых народному хозяйству услуг. Виртуозно летали они в сложных горных условиях.

В 1972 году Хамита отправили на стажировку в Кировоград для переучивания на самолет Ан-24. Его знания и отношение к делу вызывали уважение, и даже хотели оставить инструктором, но он всегда возвращался домой, на Кавказ. В 1977 году в Ульяновской школе высшей летной подготовки гражданской авиации он прошёл обучение для полетов на самолете Ту-134, по специальности командира корабля. Махачкала к тому времени имела прямое авиасообщение со многими городами бывшего СССР.

В аэропорту Дагестана ему нравилось работать, хотя приходилось и в горы летать. «А некоторые полеты были по сложности как цирковые номера», — вспоминал он с улыбкой то время. Но трудности закаляли. Дружба, рожденная в те годы, до конца его дней согревала сердца друзей. Они общались, бывали друг у друга. Хамита и не хотели отпускать из Дагестана. Где бы он ни находился, все видели в нем очень знающего и талантливого человека.

К тому времени в Грозном строился современный аэропорт. В Грозненский объединенный авиаотряд поступили новые самолеты Ту-134. Нужны были специалисты, летчики. Хамита Яндиева пригласили в аэропорт. Вскоре переводом из Махачкалинского ОАО 30 марта 1981 года он был зачислен на должность второго пилота самолета Ту-134 в аэропорт г. Грозного. Таким образом, вернулся Хамит в аэропорт, где начинал свою работу, и до конца жизни остался в нём работать. В 1983 году Хамит Яндиев был утвержден в должности командира самолета Ту-134 первого класса.

Пилоты Грозненского авиаотряда выполняли более 40 рейсов в неделю в различные города и республики СССР. Летал Хамит во многие города бывшего СССР — Москву, Ростов, Минводы, Куйбышев, Саратов, Киев, Ташкент, Ашхабад, Симферополь, Сочи, Одессу, Баку, Краснодар, Минск, Донецк, Харьков, Новосибирск, Алма-Ату, Уренгой... Хамиту нравилась работа.

Летчик — специалист широкого профиля. Хамит Яндиев в дополнение к этому обладал ещё и решительностью, и быстротой грамотной реакции в сложной ситуации. Время его виртуозных полетов в горном Дагестане показало его умение управлять самолетом в трудных условиях, не теряться от неожиданных сложностей. А ведь он был ещё молодым в те годы.

Хамит был скромным и не говорил о ярких и смелых сюжетах из своей жизни, в которых вёл себя как герой! И только после моего напоминания о том, что он посадил самолёт в сложной ситуации, он с улыбкой кратко рассказал об этом. А было дело в 1983 году.

Экстремальный случай в его судьбе произошёл во время полета из Грозного в Свердловск 12 сентября 1983 года. Летели они через Куйбышев на Ту-134. Но им сообщили, что аэропорт закрыт, и Хамит повёл самолёт на Уфу. Из Уфы вылетел в 20:46. Только взлетел, отказал один двигатель. Затем отказал второй двигатель. Был риск падения. Что делать в такой ситуации, ни в теоретических источниках, ни в практической жизни никто не знал. В самолёте было 80 человек. Катастрофа была неизбежна, но со второй попытки он запустил один двигатель и посадил самолет. Об этом секретарь парторганизации А. Бугаев написал заметку в газету «Грозненский рабочий» — «Небо любит смелых». На малой высоте на самолете Ту-134 он смог выйти из этой сложной ситуации.

«Это был прирожденный пилот! — говорит летчик Магомед Евлоев, вспоминая Хамита Яндиева. — Очень начитанный! Его отличало умение мгновенно оценивать ситуацию и принимать единственное верное решение. Это он доказал во время полета, когда в сложных метеоусловиях произошёл отказ обоих двигателей. Самолет стал падать. Экипаж находился в паническом состоянии. Яндиев жестко заставил всех вернуться к управлению самолётом и на небольшой высоте смог запустить один двигатель и произвести посадку самолёта. В выводах государственной комиссии было сказано, что избежать катастрофы удалось благодаря решительным действиям командира Яндиева. В жизни это был очень мягкий и немногословный человек».

Опыт летчика Х. Яндиева вызвал внимание коллег, молодых пилотов. Пригласили как-то Хамита в Ростовское управление на собрание, пригласили летный состав, курсантов. Полный зал слушал каждое слово летчика, а Хамит просто и скромно поведал о том, как он посадил самолет Ту-134. Молодые пилоты и курсанты смотрели на Хамита как на героя. В разных аэропортах его узнавали. Позже, исходя из его опыта, в книгах появились некоторые рекомендации для подобных ситуаций. Однако, рассказывая мне эту историю, он сказал: «Всевышний спас нас от неминуемой смертельной катастрофы в ту ночь».

Оказавшись в такой катастрофической ситуации, он повёл себя мужественно и достойно, глядя смерти в глаза. Думаю, случись такое сегодня, он был бы непременно награждён!

Хамита Яндиева уважали коллеги и друзья. Коммуникабельный, отлично знающий летное дело, он был надежным и сильным человеком. Очень скромным. Бывшие члены его экипажа сегодня уже не работают. Один живет в Гудермесе, другой уехал жить в Норвегию, кто-то умер.

До 1990 года Хамит Яндиев совершал полеты, но вскоре по состоянию здоровья он был переведен на наземную работу в аэропорту на должность диспетчера службы движения. В 1992 году его назначили инженером по безопасности полетов первой категории.

В аэропорту до конца своих дней

Хамит продолжал работать до последнего дня. В тяжелые 90-е годы военных действий в Чеченской Республике он оставался в разрушенном городе, где выжить — уже было подвигом. «Не хотел подвергать себя депортации», — с улыбкой сказал он о том времени, не вдаваясь в детали пережитого.

В смутные 90-е годы аэропорт Грозного несколько раз менял своё название. Для Хамита Яндиева он оставался аэропортом, которому отдал многие годы работы.

В 1993 году Хамита пригласили в Ингушетию, где только-только был создан аэропорт. К работе были привлечены его коллеги-летчики, работавшие с ним и выросшие на его глазах. Были причины, по которым он не смог переехать. Но всегда Хамит оставался на связи, когда в нём нуждались. Он был очень грамотным летчиком и широко образованным в самых разных вопросах, связанных с авиацией. В те годы ещё не было развитой сети мобильной телефонной связи, но ничто не ограничивало его общения с коллегами из ингушского аэропорта. В самых невероятных ситуациях он находил ответы на вопросы, которые возникали у коллег из Ингушетии.

В 1997 году Х. Яндиев прошёл обучение по программе переучивания инженерно-технического персонала по ЛА и Д на самолет Ту-134 «А» и был переведен на должность инженера ОТК-2, в 1998 году переведён на должность начальника отдела технического контроля в аэропорту Грозного.

В 2007 году было восстановлено воздушное сообщение по маршруту «Москва — Грозный — Москва». Яндиев в том году проходит переподготовку инженерно-технического персонала по ЛА и Д на самолет ЯК-42. Сохранились многочисленные сертификаты и свидетельства о повышении его квалификации.

В августе 2008 года Хамит Яндиев был принят на должность инспектора контроля качества аэронавигационного обслуживания. Для обучения работе в лаборатории он выехал на повышение квалификации в государственный центр «Безопасность полетов на воздушном транспорте» в Москву, Шереметьево-1.

Отличительной чертой характера Хамита Яндиева являлась высокая ответственность, так необходимая в этой работе. Он повышал квалификацию в Центре переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ в 2011 году. До последнего дня работал инспектором по обслуживанию полетов.

Его отношение к работе подтверждают многочисленные награды от Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации, правительства Чеченской Республики, Министерства транспорта и связи ЧР и другие. Его трудовая книжка заполнена словами благодарности в разные годы его полетов. В 2014 году ветерану летного дела, инженеру, авиационному диспетчеру Хамиту Яндиеву за вклад в восстановление и развитие гражданской авиации Чеченской Республики по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова был построен красивый дом «под ключ», в котором он жил со своими родными.

Семья

Из большой семьи Яндиевых их осталось четверо — Хамит и его три сестры. Он был заботливым и внимательным братом. Помогал всегда сестрам в вопросах жизнеустройства. Старался дать им родительское тепло и заботу. Был добрым и благородным.

Хамита уважали родственники. «Красивый, стройный и глубоко порядочный Хамит Яндиев был желанным гостем в каждом доме», — вспоминают его и сегодня. Появление летчика на свадебных и иных торжествах было праздником, его выход в танец покорял всех. Хамит был очень интересным в общении. Начитанный, широко образованный, он находил интересные темы общения с детьми и взрослыми, с ровесниками и стариками.

«Хамит был добрым братом. Был всегда сдержанным, спокойным, заботливым. Я могла с ним делиться радостями и переживаниями. Он всегда мог дать дельный совет, поддержать. Из каждой поездки возвращался домой с подарками и непременно с полным чемоданом книг. Он очень много читал, много знал и делился знаниями с другими», — вспоминает младшая сестра Сацита.

Хамит был женат. Но судьба не сложилась, не было детей. Но он не был одинок. Его вдохновляли родные и племянники, для которых он был опорой, заботой и гордостью всегда. Занимался Хамит спортом, всегда был грациозно стройным, красиво и опрятно одетым. Никогда не позволял себе расслабляться. Навстречу гостю и знакомому мог выйти только одетым строго по форме, в галстуке.

«Сий долаш саг вар!» (Был человеком чести!) — говорят о нём, вспоминая его набожность, его реакцию на поступки и дела, его участие в жизни людей. Был достойным и мужественным человеком, что было отражено в его облике и манерах всегда.

Глубокие соболезнования родным и близким выражает начальник Грозненского центра по организации воздушного движения Сулейман Домбаев от себя и от имени сотрудников международного Грозненского аэропорта имени А. Кадырова: «Тяжело осознавать, что Хамита Яндиева больше нет. Трудно найти человека, равного ему по знанию летного дела и грамотности в технологиях наземной работы авиации. Он прекрасно разбирался в авиации, был сильным летчиком в молодые годы. В последнее время он работал инспектором по безопасности полётов. Был добродушным и внимательным с сотрудниками. В коллективе Хамит пользовался большим уважением. Он оставил добрую память о себе. Дала гешт долда».

Соболезнования родным, близким и всему ингушскому народу высказал генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова» Магомед Русланович Цуров от себя и от имени сотрудников ингушского аэропорта: «Таких людей мало. Хамит Яндиев был известным летчиком, мужественным и достойным человеком. Мы вместе с ним работали в Грозненском аэропорту. Работая в Управлении воздушным движением, он был моим наставником, в совершенстве владеющим разными вопросами в сфере авиации. Он всегда был готов поделиться опытом и знаниями с людьми. Дала гешт долда».

Р. S. Я благодарна судьбе, что у меня состоялась встреча с Хамитом Яндиевым и прошла так, вроде знали друг друга годы. К моему приезду они были дома втроем — две сестры и Хамит. Каждый его день начинался с того, что он кормил своими руками 86-летнюю сестру-инвалида, которая была прикована к постели, и только потом отправлялся на работу. В хорошем настроении приходил в коллектив, угощал молодых коллег и приступал к работе. Его ждали всегда и везде. А судьба между тем отсчитывала его время на земле. Это был интеллигент в полном смысле этого слова!

Осталась память и гордость за Хамита Яндиева. Дала гешт долда цун.