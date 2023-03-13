Экология

К Международному дню рек

О мероприятиях по защите рек в Республике Ингушетия

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В марте 1997 года в Бразилии состоялась Первая международная конференция, выступавшая против строительства на реках крупных плотин, которые нарушают свободное течение рек, природный баланс существования речного животного мира, систему нереста речных рыб и т. д., что приводит к деградации биологического разнообразия речной системы. Международная конференция поддержала инициативу американской общественной организации «Международная сеть рек» и учреждение нового праздника в защиту рек, который было принято отмечать ежегодно 14 марта. Девизом этого праздника стало выражение: «За реки, воду и жизнь!».

Так 14 марта во многих странах начали отмечать Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Цель этого дня — привлечение внимания жителей планеты к проблемам рек и защита их от человеческой жизнедеятельности.

К сведению, в мире лишь треть рек протяженностью более 1 тыс. километров остаются свободно текущими.

В водной речной системе нашей республики нет плотин, которые бы могли нарушить экосистему наших рек, но День защиты рек подразумевает и другие мероприятия, которые могли бы спасти наши реки от гибельного воздействия человеческой жизнедеятельности.

На сайте Минприроды Республики Ингушетия отмечается, что за прошлый год в регионе проведено 10 ключевых мероприятий по защите экологический чистой речной системы. К примеру, более чем на 50 км береговой полосы реки Асса собрано и вывезено 420 кубометров мусора. Такого рода акции в республике проводятся с постоянной периодичностью.

Одобрена проектная документация и результаты инженерных изысканий в Управлении государственной экспертизы Республики Ингушетия на проведение работ по оздоровлению гидрографической сети реки Асса в регионе, отмечается на сайте ведомства, о чём сообщается и на сайте Главгосэкпертизы России, которая подключена к ЕЦПЭ. В частности, речь идет об оздоровлении участка гидрографической сети Ассы в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. Работы проводятся в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» госпрограммы РИ «Охрана и защита окружающей среды». Река Асса, протяжённостью 133 км, протекает по территории Ингушетии и Чечни, а берет начало в Грузии. Но большей частью, это 91 км, проходит по территории Ингушетии.

В 2023-2024 гг. запланированы работы по оздоровлению почти обмелевшего участка реки Сунжа протяженностью 4,6 км в столице Ингушетии Магасе, что позволит предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта, а также руслорегулировочные работы на реках Яндырка и Сурхахи общей протяженностью 8,5 км за счет федерального бюджета.

Отрадно отметить, что Республика Ингушетия в минувшем году стала победителем Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» в номинации «Самое массовое мероприятие», собрав во время проведения субботников в течение года более 166 тысяч участников, результатом которых стала очищенная береговая полоса водных объектов республики на 535,3 км. Такого рода мероприятия не только очищают реки и прибрежные территории, но и формируют сознательное отношение жителей к самой экосистеме, что способствует сохранению природного богатства нашей страны и повышению экологической культуры у подрастающего поколения.

В защите рек в прошлом году по договоренности с руководителем Росводресурсов России Дмитрием Кириловым специалисты отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприроды Ингушетии совместно с представителями ФГУ «Западно-Каспийское бассейновое водное управление» и ФГБВУ «Центррегионводхоз» провели комиссионное обследование водных объектов Ингушетии. Были обследованы береговые полосы поймы и русла реки Камбилеевка в черте сельского поселения Кантышево, реки Кенч в селе Сурхахи Назрановского района, отрезка реки Сунжа в Карабулаке, берегоукрепительные сооружения рек Асса, Алиюртовка и Сунжа в одноименном городе и сельских поселениях Барсуки и Экажево. Было проверено состояние реки Армхи в горной части Ингушетии, Ассы в границах Сунженского района, реки Фортанга в приграничном селении Даттых, реки Эни в предгорном селе Ольгети и Камбилеевки в Долаково.

Были указаны все водные объекты, на которых необходимо провести различные работы, в том числе экологическое восстановление и реабилитацию оных, среди первоочередных задач отмечена работа по экологическому восстановлению и реабилитации реки Назранка, протекающей по территории города Назрань и Назрановского района.

В 2024 году одной из целей нацпроекта «Экология» является сохранение не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления, экологической реабилитации и расчистки не менее 260 км участков русел рек.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2023-2024 годах запланирована реализация комплекса работ, что позволит предотвратить дальнейшую деградацию реки Сунжа, улучшив экологические условия проживания населения Магаса. По словам главы ведомства, финансовые средства на реализацию данного мероприятия в объеме более 73 млн рублей будут выделены региону поэтапно в 2023 и 2024 годах.

Также, по информации из указанного источника, завершены проектно-изыскательские мероприятия по проведению руслорегулировочных работ на участке реки Яндырка в сельском поселении Яндаре протяженностью 4,7 км и на реке Сурхахи в одноименном населенном пункте протяженностью 3,7 км за счет федеральных средств.

«В апреле-ноябре 2023 года в нашей республике в рамках Всероссийской акции «Вода России» пройдут регулярные мероприятия добровольцев и активистов экологических организаций, которые позволят отследить состояние и чистоту более 20 рек Ингушетии», — отметил заместитель начальника отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Али Ханиев.

 

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