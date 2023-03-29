Сегодня контуры земельных наделов устанавливаются с использованием геодезических данных и инструментов, в частности — пунктов государственной геодезической сети (ГГС) находящихся в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или коротко — Росреестра.

О том, что из себя представляют упомянутые пункты, корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказала начальник отдела государственного земельного надзора и контроля в сфере саморегулируемых организаций, землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Ингушетии Макка Албогачиева.

— Макка, скажите, что такое пункт государственной геодезической сети?

— Прежде всего хотелось бы отметить, что Управление Росреестра по Республике Ингушетия осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в области геодезии и картографии. Одним из предметов этого надзора является соблюдение обязательных требований к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети. Должностные лица управления осуществляют учет пунктов государственных геодезических сетей (пунктов ГГС) и сбор сведений об их сохранности.

Пункт государственной геодезической сети (ГГС) представляет собой инженерную конструкцию — точку земной поверхности с определенными координатами, и устанавливается в целях распространения государственной системы координат. На территории нашей республики расположено 80 пунктов ГГС. Эти инженерные сооружения в основном закреплены на местности в грунте, на здании или ином сооружении. Они могут быть как металлические пирамиды, находящиеся в поле или специальные громоздкие конструкции, похожие на антенны, а также могут располагаться на крыше здания.

— Легко ли их обнаружить вашим специалистам для проведения осмотра?

— Исходя из опыта прошедших осмотров, можно сделать вывод, что основная сложность заключалась в том, что большинство пунктов лишены наружных знаков, расположены в труднодоступной местности или на частной территории. Несмотря на трудности, наше управление успешно выполняет поставленный план по обследованию пунктов ГГС.

Хочу обратить внимание граждан на необходимость сохранности пунктов ГГС, так как они относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства. В соответствии со статьей 7.2 КоАП РФ установлено, что уничтожение, повреждение или снос пунктов геодезической сети специального назначения влечет административную ответственность. Правообладатели объектов недвижимости, на которых размещены данные пункты, несут ответственность за их порчу и за неуведомление Управления об уничтожении, повреждении или о сносе таких пунктов. От собственника также требуется не препятствовать использованию пунктов по прямому назначению и свободному доступу к нему.

— Для чего эти пункты создаются?

— Пункты государственной геодезической сети создаются в целях обеспечения выполнения геодезических и картографических работ при осуществлении градостроительной деятельности, землеустройства, недропользования, строительства, а также повышения точности результатов указанных работ. Они созданы за счет средств федерального бюджета и относятся к федеральной собственности для реализации основных геодезических работ на территории всей страны.

Многие читатели вашей газеты наверняка видели на местности такие объекты, как металлический треножник на прочном основании или железобетонный куб с металлическим стержнем в земле, обычно располагающийся на возвышенности и огороженный неглубоким рвом. Данное описание характерно для пунктов государственной геодезической сети.

Следует отметить, что важной частью всей конструкции, которая должна быть максимально стабильной, являются центры пунктов, которые находятся в грунтах для продолжительной сохранности и на возвышенных местах земной поверхности и являются несущим элементом абсолютных значений геодезических координат.

Иногда геодезические пункты попадают в границы земельных участков, формируемых под индивидуальное жилищное строительство, и уничтожаются при строительстве дома. В сельской местности геодезические знаки нередко «спиливаются под корень» и сдаются в пункты приёма металла. Уничтожение геодезических пунктов происходило в основном из-за неосведомленности не только собственников земельных участков, на которых располагаются сами пункты, но и служб, производящих дорожные, продовольственные, сельскохозяйственные работы. В частности, это касается и безразличия к действующему законодательству и того факта, что за уничтожение геодезических пунктов предусмотрена административная ответственность.

В заключение хотелось бы обратиться к нашим гражданам и организациям с просьбой сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на ваших земельных участках, своевременно информировать о состоянии пунктов.