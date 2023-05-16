«Все началось с моего деда Льянова Хаджи-Умара Газотовича (1903-1984 гг.), его педагогический стаж — 35 лет. Свою карьеру он начал в селе Плиево Чечено-Ингушетии, где работал учителем родного языка, затем был директором детского дома во Владикавказе. После войны дедушка преподавал в педагогическом институте г. Грозного, являлся заслуженным учителем Чечено-Ингушетии», — сообщила Хадижат Льянова-Латырова.

По её словам, двое детей дедушки: тётя Льянова-Гудиева Лейла Хаджи-Умаровна и папа, Льянов Борис Хаджи-Умарович, стали преподавателями.

Так, Лейла Хаджи-Умаровна стала почётным работником высшего профессионального образования РФ, профессором, доктором педагогических наук, заведующей кафедрой педагогики и методики начального обучения. Она, по отзывам коллег, талантливый педагог, лектор и ученый. Лейла Льянова-Гудиева посвятила свою жизнь воспитанию педагогической элиты региона. Преподавательской деятельности отдано 56 лет. За многолетний и плодотворный труд была удостоена медали «Ветеран труда».

Хадижат Борисовна Льянова-Латырова рассказывает: «Учитель учителей» — так называют моего папу в педагогических кругах. С детства мечтал стать учителем немецкого языка, но в старших классах решил стать математиком. С отличием окончил педагогическое училище, а затем физико-математический факультет университета. Карьера началась в сельской школе Малгобекского района, он показывал высокие результаты в различных олимпиадах и конкурсах, и поэтому его пригласили работать в Министерство просвещения Чечено-Ингушетии. Так папа в свои 25 лет стал инспектором министерства. А затем директором школы-интерната № 4 г. Малгобека, позже директором интерната № 15 г. Грозного. После создания Республики Ингушетия работал заместителем министра образования РИ. Папа несколько раз избирался делегатом Всесоюзного съезда учителей. В 1978 году награжден орденом «Знак Почета». В 1986 году ему присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», в 2004 году — звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия». У него множество медалей, грамот. Все они за вклад в образование и воспитание молодого поколения. Везде, где бы ни работал папа, он проникался заботами и проблемами детей».

Вдохновителем и помощником Бориса Льянова уже более 50 лет является его супруга Льянова Лайла Аббасовна — «Почетный работник общего образования РФ», преподаватель колледжа, имеет стаж педагогической работы 38 лет. Чета вырастила шестерых детей, трое из которых пошли по их стопам. Три дочери стали педагогами.

«Моя педагогическая деятельность началась в 16 лет, когда, будучи студенткой математического факультета, я вышла на работу в школу. В 27 лет стала директором школы. Трудовая деятельность отмечена наградами и грамотами: «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный учитель Республики Ингушетия», — рассказала Хадижат Льянова-Латырова.

Её сёстры работают в школах г. Москвы. Льянова Марьям Борисовна трудится педагогом дополнительного образования, ведёт кружок английского языка. Льянова-Лолохоева Захида Борисовна — воспитатель в детском саду.

«Мои братья хоть и не стали сами учителями, взяли в жёны педагогов. Старшая невестка, Льянова-Угурчиева Рукият Омаровна, является кандидатом экономических наук, доцентом. Работает в Ингушском государственном университете. Жена младшего брата, Льянова-Мальсагова Марьям Хаматхановна, — кандидат педагогических наук, работает на кафедре педагогики и методики начального образования ИнгГУ, а также в школе. Племянник, Лолохоев Султан Русланович, — педагог дополнительного образования», — отметила Хадижат Льянова-Латырова.

По её словам, особенность династии Льяновых в том, что в ней педагоги разных уровней образования — с дошкольного до высшего.

Династия в педагогике — свидетельство искренней веры в профессию учителя, ее первостепенную значимость. Иначе как объяснить, что в наше прагматичное время педагогическая династия не только существует, но и продолжает развиваться.