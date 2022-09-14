О проведенных необходимых мерах в преддверии нового учебного года Госавтодорнадзором по РИ МТУ Ространснадзора по СКФО

При осуществлении выездных мероприятий основные усилия уделяются профилактике безопасности перевозок детей, в постоянном режиме проводится методическая работа, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства. Методическая помощь хозяйствующим субъектам транспортного комплекса осуществляется посредством размещения регламентирующую деятельность на транспорте нормативных документов на сайте МТУ Ространснадзора по СКФО, также информирование об изменениях в транспортном законодательстве через средства массовой информации.

За восемь месяцев 2022 года и начало учебного года в рамках профилактики нарушений обязательных требований проведено 162 профилактических визита, поднадзорным субъектам объявлено 369 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В целях профилактических мероприятий на постоянной основе осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдения обязательных требований, проведено 216 консультирований контролируемых лиц и три консультирования в общественных местах. Проведено 157 информирований.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по Республике Ингушетия тесно взаимодействует с другими надзорными органами, органами исполнительной власти, муниципальными органами.

Государственными инспекторами ТОГАДН по РИ принимается активное участие в проводимых на территории Ингушетии профилактических и рейдовых мероприятиях. В ходе проводимых рейдовых мероприятий составлены акты и административные материалы по выявленным нарушениям.

Во исполнение требований приказа Министерства транспорта РФ от 20 сентября 2021 года № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи» по реализации обеспечения доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры проведен осмотр помещений и прилегающей территории здания автовокзала города Назрани. При осуществлении осмотра выявлено 10 нарушений обязательных требований законодательства. Составлен акт, проведена фотофиксация, выдано предостережение о недопустимости нарушений.

До сведения перевозчиков посредством проведения совещаний либо направлением писем доводится информация о резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями, имевших место в регионах РФ, с рекомендациями о проведении мероприятий, направленных на снижение аварийности.

При проведении рейдовых мероприятий по выявленным нарушениям вынесено 533 постановления, общая сумма наложенных штрафов составляет 740 100 руб., взыскано 694 800 руб.

Руководством ТОГАДН по РИ МТУ Ространснадзора по СКФО непрерывно осуществляются различные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности.