Для начала скажем, что неоспорим тот факт, что главным предназначением женщины во все времена было есть и остаётся быть хранительницей семейного очага, традиционной культуры народа. В этом заключается основная роль женщины, она закладывает в семье основы формирования личности, соответствующей требованиям культуры своего народа и времени. Она несет в себе духовный потенциал и олицетворяет собою связь времён и поколений.

Разумеется, представления о прекрасном и правильном у каждого народа свои. Но надо рассматривать их во времени и пространстве. В ингушском обществе женщина всегда пользовалась уважением и почётом. Об этом говорит и древний обычай, когда женщина одним лишь взмахом головного платка могла предотвратить кровопролитие. По ингушским адатам женщина считается вне закона кровной мести. Если случилось что-либо по вине женщины, или к женщине предъявлено, заслуженно или нет, не важно, какое-либо обвинение, за неё ответ должны держать мужчины: сначала муж, потом сыновья, потом брат, ну и так далее.

К слову старшей женщины, умудрённой жизненным опытом, прислушивались мужчины в решении тех или иных важных вопросов.

При женщине не допускалось сквернословие, эмоциональных выкриков, это во все времена считалось крайне недостойным поведением мужчины.

Несмотря на то, что сегодня женщина свободна, свобода эта относительна, мнимая. Да, она свободна в выборе профессии, может заниматься предпринимательской, научной и любой другой деятельностью. Она может свободно передвигаться, в границах разумного. Но при этом знает, что находится под защитой мужчин, если даже в семье нет мужчин, им становится ближайший родственник или представитель рода.

Соответственно, такая защита предполагает обратных действий — уважения и почитания своих мужчин. А это значит, что каждый свой шаг она обязана соизмерять с их мнением, мнением своего общества, чтобы не подставить нигде мужчин семьи и рода, чтобы никто не показывал пальцем в их сторону. Женщина, каких бы она высот ни достигла, всегда чья-то жена, дочь, сестра.

Есть такое выражение — народ сохраняет женщина. И в этом есть глубокий смысл. Несмотря на разрушительное воздействие исторического процесса на культуру традиционного ингушского общества, есть силы обратного тяготения народа к сохранению самобытности. И всё это, как мы уже отмечали, благодаря женщине, благодаря её умению и гибкости, твердости и силе духа.

В разные исторические периоды развития общества положение и статус женщины значительно отличались друг от друга. Долгое время женщина-ингушка не имела права даже свободного передвижения, не говоря уже об образовании, официальном статусе, государственной службе, науке и т. д. Консервативное традиционное общество подчёркивало довольно-таки сильное разграничение мужских и женских социальных ролей.

Но сегодня ингушские женщины задействованы и довольно успешно во всех областях жизнедеятельности, науке, культуре, в промышленном производстве, в предпринимательской деятельности. Причём они достигли определённых успехов, что мы сегодня наблюдаем.

Таких примеров много. Это: Эсет Тумгоева, исполнявшая с апреля 2021 года обязанности министра экономического развития республики. Окончила Щучинский политехнический техникум в Казахстане, Кабардино-Балкарскую сельскохозяйственную академию. В сфере экономики и финансов Эсет Тумгоева занята с 1979 года. Работала в Щучинском (КАЗССР) и Сунженском (ЧИАССР) районных финансовых отделах. В 1990-2017 годах занимала различные должности в налоговых органах.

Бокова Эсет Ибрагимовна с 2021 года министр образования и науки Республики Ингушетия; с августа 2022 года по настоящее время — заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия — министр образования и науки Республики Ингушетия. Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.

Родилась 24 августа 1973 года в сельском поселении Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. Окончила с золотой медалью школу. Потом с отличием Чеченский государственный университет. В 2004 году окончила аспирантуру Астраханского государственного университета, кафедра общей психологии и педагогики. Занималась преподавательской деятельностью более десяти лет. Некоторое время исполняла обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 2016 по 2019 года была директором лицея г. Сунжи.

. Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета.

Её журналистская деятельность началась весной 1974 года в Грозненской студии телевидения в качестве диктора. Вела общественно-политические и молодежные программы, была редактором отдела выпуска программ и главным выпускающим Грозненской студии телевидения, возглавляла отдел выпуска и программ.

В 1987 году Тамара Мальсагова возглавила главную программную дирекцию вещания Чечено-Ингушского Гостелерадио. В 1993 году стала председателем Гостелерадиокомпании «Ингушетия». В 1995 году в жизни Тамары Хасановны начался почти 15-летний период успешной деятельности в московских средствах массовой информации. Она была заместителем главного редактора газеты «Провинциальная хроника», «Дипломатической газеты», детского журнала «Стригунок», литературным редактором журнала «Театр и жизнь», редактором газеты «Москвичка», трудилась в других печатных изданиях. Продолжила Тамара Мальсагова и работу на телевидении — была главным редактором телевизионных проектов на телеканалах «СТС», «ТНТ», «ТВ-Центр», «Столица», вела авторскую программу на канале «Культура». В 2002 году стала ответственным редактором программы «Доброе утро» на Первом канале. Позже несколько лет оставалась советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, а в 2009 году вновь была назначена директором Государственной телерадиокомпании «Ингушетия».

Тамара Хасановна отличник телевидения и радио СССР, удостоена Золотого Знака Иордании «За вклад в развитие культурных связей» между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством, Золотой звездой Артийского комитета и Мировой ассамблеи, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и т. д.

Марем Камбулатовна Богатырёва — герой труда Российской Федерации (2015), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

Родилась 10 марта 1957 году. Проработала дояркой государственного унитарного предприятия «Насыр-Кортское» в Ингушетии не менее 45 лет. За свои трудовые достижения не раз отмечалась советскими наградами. Мать шестерых детей.

Можно приводить ещё много примеров о достижениях ингушских женщин. Но ограничимся сказанным и отметим, что каких бы высот она не достигла, в приоритете для женщины ингушки была и остаётся семья, уважение к культуре, традициям и адатам своего народа. Она как источник духовности, преемственности и стабильности стремилась во все времена, как и сегодня, сохранить в семье традиционность, создать уют и тепло, с осознанием значимости своей роли, роли матери в воспитании будущего поколения.