Для начала скажем коротко о том, что они из себя представляли. Так, жилые башни — это квадратная или прямоугольная постройка. Обычно сложена в два-три этажа, с плоской земляной крышей, обмазанной глиной. Стены башни сужены к верху. Кладка стен в жилых башнях делалась из грубо обработанных каменных блоков, в отличие от кладки боевых башен, а почему — скажем чуть ниже. Первый этаж жилой башни отводился под хлев. Посередине башни с самого основания возвышался четырехугольный каменный столб, служивший опорой для основных толстых балок межэтажных перекрытий. Сверху балок укладывался хворост, на который насыпалась и утрамбовывалась глина. В большинстве башен второй этаж представлял собой основное жилое помещение, в котором проходил быт, здесь же располагался очаг. Здесь семья проводила своё основное время. Последний этаж предназначался для хранения продуктов и сельхозинвентаря. Он же являлся помещением для отдыха гостей, которых, принимая в жилом помещении, на ночь устраивали в отдельном верхнем помещении, где для этого было оборудовано специальное спальное место. Иногда к третьему этажу пристраивали балкон, имевший хозяйственное назначение.

Боевые башни — это своего рода оборонительные сооружения. Они более совершенны, к строительству таких башен горцы были более щепетильны, строились они качественно, со всей ответственностью, понимая их предназначение. Каждый этаж боевых башен имел свои определенные функции. Историк, архитектор И. П. Щеблыкин писал: «Первый этаж предназначался для пленников, второй — для стражи и защитников, третий и четвертый — для защитников и семьи, а пятый — для наблюдателей и семьи». Вход в башню обычно располагался на уровне второго этажа, что лишало потенциальных врагов возможности применения тарана. Второй этаж служил жильем на случай осады. Последний этаж служил обзорным пунктом и одновременно главной боевой площадкой, здесь хранилось оружие: камни, луки, стрелы, ружья.

Ну и среди башенных строений можно отметить святилища, храмы и склепы, которые были предназначены в давние времена для исполнения религиозных культов и обрядов.

В этом материале речь пойдёт о жилой башне, которую в конце ХХ столетия в числе первых энтузиастов восстановил род Чахкиевых.

— Сегодня, благодаря предпринимателям и меценатам, в том числе Микаилу Гуцериеву, идёт восстановление башенных комплексов в горной Ингушетии, — говорит Беслан Чахкиев, заслуженный строитель Республики Ингушетия. — И это, конечно же, не может не радовать. Башни подвергаются и климатически воздействием, и человеческий фактор играет не малую роль в разрушении памятников. Но такие строения, которым, можно смело утверждать, нет равных, конечно же, надо сохранить для наших потомков. Это наша гордость, если можно сказать на современном языке — наш бренд, нам есть что показать миру и что рассказать. Ничего не надо придумывать. Нам предки оставили богатое наследие.

В связи с этим вспоминается, как мы восстанавливали башню Чахкиевых в с. Нижнее Хули в Джейрахском районе, в нашем родовом селении. Мы были в числе первых энтузиастов. Это был 1999 год. Я в то время работал в строительной фирме «Мальтес» в качестве прораба на строительстве детского лагеря в районе селения Нижнее Лейми. А председателем сельского совета в с. Нижнее Хули был Багаудин Чахкиев, который часто по свои делам в г. Назрань проезжал мимо нас. Так мы с ним и познакомились. И вот в однажды он озвучил своё предложение, которое вынашивал не один год, — восстановить нашу родовую жилую башню, а точнее — полуразрушенную жилую башню Чахкиевых. Подпитывало эту идею и то, что в селении Нижнее Хули была жизнь, в отличии от многих родовых селений в горах. Это благодаря тем людям, кто возродил здесь жизнь после высылки, живя в тяжелейших условиях. Но, разумеется, башни были практически разрушены, начиная со времён Кавказской войны, когда их уничтожали беспощадно, как и во время депортации в середине прошлого столетия, ну и потом, по известным нам причинам.

Багаудин сказал тогда, что есть хороший пример — рядом, в селении Эгикал, занимается восстановлением своей башни Алий Тангиев. Кстати, он был одним из первых, кто начал заниматься восстановлением жилой башни. Алий Тангиев сказал, что он делает это для потомков, чтобы они чаще приезжали в горы, не забывали свои корни, откуда они родом, знали и интересовались своей историей. А также для творческих людей, поэтов, писателей, художников, потому как эти места просто не могут не вдохновлять творческих людей. К тому же в Эгикале похоронен великий ингушский писатель Идрис Базоркин, сказал он, отсюда вышли многие известные люди ингушского народа. Так зародилась мысль восстановить и нашу башню, и в дальнейшем открыть в ней музей о знаменитых людях рода Чахкиевых.

Так, обсудив детали, мы с Багаудином поехали осматривать территорию. Башня представляла собой четыре стены высотой от метра до полутора метров. Кто-то уложил поверх каменных стен кровлю и содержал здесь мелкий рогатый скот. Нам потом пришлось из-за этой предприимчивости довольно-таки потрудиться, очищая эту территорию.

После сдачи в эксплуатацию детского лагеря мы собрали всех представителей рода Чахкиевых и приняли решение восстановить жилую башню собственными силами. Была создана инициативная группа, в которую вошли Юсуп Саюпович Чахкиев, Багаудин Мухтарович Чахкиев и Билан Абдул-Каримович Чахкиев, собственно я. Мне поручили сделать проект. На существующую полуподвальную часть сделать два этажа. Размер в плане был 8,7 м на 7,2 м.

Надо сказать, что подъезда к башне не было, и мы решили сделать для подъёма наверх от существующей мечети бетонную дорожку со ступеньками. С одной стороны — сделать прочные металлические перила, чтобы удобно было подниматься пожилым людям, установить несколько светильников на небольших столбиках, чтобы было освещения в ночное время. Предусматривалось ещё обнести башню невысоким металлическим ограждением.

Была составлена смета на строительство, произведён сметный расчёт и собраны необходимые деньги силами рода Чахкиевых. Но надо сказать, что к собранной сумме денег всегда вносили дополнительные средства добровольцы из нашего рода.

Проект был выполнен и утверждён в Министерстве культуры Республики Ингушетия в лице заместителя министра Магомеда Озиева.

Работы были успешно завершены. Не хочу никого выделять конкретно, но была проведена колоссальная работа. Достаточно того, что условия были тяжелейшие. Не было подъездных дорог для подвоза строительного материала и потому приходилось метров на 150 поднимать материал на носилках. Не было в республике специалистов, каменщиков-строителей, которые умели бы делать профессиональную кладку из камней. На выручку пришёл Юсуп Чахкиев, он по своей инициативе на старенькой машине по тогдашнему бездорожью объездил горные сёла соседних республик в поисках специалистов, и это по тогдашнему бездорожью. И нашёл, привёз. Это были аварцы, прекрасные ребята, настоящие были профессионалы.

Решали своими силами проблему с поставкой камней, их нам, конечно же, не хватало. Приходилось спускаться, собирать в разных местах, в основном мы это делали вдоль дороги и потом на носилках поднимали к строящейся башне. Помогали все, пособничали ребята из рода Чахкиевых.

Надо отдать должное и главе администрации селения Хули Багаудину Чахкиеву, его супруге и детям, которые проживали в этом селе, у которых мы ночевали и кормились. Мы, конечно же, старались не напрягать хозяев, привозили продукты, но сколько вопросов надо было решать с нашим обустройством, с созданием удобств для нас, с обслуживанием и кормлением три раза и больше в день. И это всё они делали слаженно, с настоящим ингушским гостеприимством, ради Всевышнего. Всё легло на плечи этой добродушной гостеприимной семьи, за что мы им остались бесконечно благодарными.

Как специалист по башням, к работе был привлечён наш историк, который не нуждается в представлении — Джабраил Юрьевич Чахкиев. Он часто приезжал на объект и давал нам ценные рекомендации и советы. Как и строитель Башир Туганович Чахкиев. Он был настоящим профессионалом. Постоянно приезжал на объект из Грозного и грамотно руководил работой.

Помогали все представители рода Чахкиевых: кто цементом, кто лесом, кто делал столярные работы, окна и двери; ребята, у кого были КамАЗы-самосвалы, привозили строительный материал; другие выделяли солярку для заправки машин. В общем, все приняли активное участие в восстановлении родовой жилой башни Чахкиевых. И надо сказать, что эта работа нас очень сплотила. Мы узнали друг друга, познакомились с братьями по роду из разных сёл Ингушетии и до сих пор сохранили добрые отношения и продолжаем встречаться на свадьбах, похоронах и других мероприятиях.

По завершении строительства мы устроили большой праздник, принесли бычка в жертву усопшим нашего рода, собрали представителей рода, жителей горных и плоскостных сёл, прочитали молитву восхваления нашего Пророка (с. а. в.), воздали милость Всевышнему за то, что он нам помог осуществить задуманное.

Это был хороший пример, которому последовали и представители других родов.

Но вот жаль, что работы были выполнены не до конца, а если точнее, то мы не смогли завершить работы по благоустройству прилегающей территории. Мы планировали сделать забор вокруг башни, бетонную дорожку с перилами для подъёма от старой мечети к башне и наружное освещение. Не получилась идея и с музеем.

Но есть надежда, что молодое поколение доведёт до завершения задуманное нами. Сегодня есть на кого равняться, с кого брать пример, есть истинные патриоты, которые душой болеют за нашу историю, за будущее нашего народа.