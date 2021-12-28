Семья

Способствуя укреплению семьи

О том, как в Ингушетии реализуется социальный проект «Крепкая семья»

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Указом Президента России Владимира Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Это означает, что основным вектором социального развития страны становится решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране, поддержке многодетных семей, созданию условий безопасного детства, профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних и т. д. Реализации данной задачи способствует и партийный проект «Единой России» «Крепкая семья».

О его сути корреспонденту «Ингушетии» рассказал Саид Дарсигов, чей социальный проект получил грантовую поддержку на конкурсе молодежных инициатив СКФО.

— Социальный проект «Крепкая семья» направлен на организацию досуга молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — пояснил молодой человек. — В нашей республике он осуществляется в партнерстве с детским кафе «Баскильг», что находится в центре Назрани. Стоит отметить, что это кафе является единственным в регионе культурно-досуговым заведением для детей.

По словам Саида, в основу проекта заложена идея стимулирования социальной, творческой и кулинарной активности молодых семей в реализации общественно полезных дел на основе творческой деятельности.

— Мы намерены проводить массу всевозможных мероприятий для детей и их родителей, — добавил собеседник. — Это кулинарные мастер-классы по обучению приготовлению блюд, праздничные, в том числе семейные, мероприятия с аниматорами, различные конкурсы и т. д. Думаю, что всем будет интересно участвовать в них.

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