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Чтобы не пришлось посыпать голову пеплом

О том, какие простые правила нужно запомнить тем, кто отправляется в поездку на море

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Ежегодно, с наступлением купального сезона отдел ГО и ЧС администрации г. Назрани совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Ингушетии проводит мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде с населением города. Важным аспектом разъяснительной работы являются и наставления в адрес выезжающих отдыхать на море. О том, что нужно знать тем, кто хочет окунуться в вожделенную морскую свежесть, корреспонденту «Ингушетии» рассказал руководитель отдела Багаудин Мальсагов.

— Наступившая аномальная жара, конечно же, толкает людей в поездки на море, — говорит он. — Все мы видим зазывные трафареты на лобовых стеклах микроавтобусов, хозяева которых обещают с комфортом и ветерком довезти до берегов Черного и Каспийского морей. Объяснять же пассажирам, какие опасности подстерегают их на водных объектах, увы, в обязанности водителей не входит. В моральную обязанность — другой вопрос. Этот пробел мы и заполняем совместно с коллегами из МЧС в ходе бесед с людьми.

Во время профилактических мероприятий проходят разъяснительные беседы о правилах поведения на воде как взрослых, так и детей. Обязательно раздаются памятки с правилами безопасности на водных объектах. Мы напоминаем людям, что купаться разрешено только на оборудованных пляжах, где проверено дно, постоянно дежурят спасатели, и есть вся необходимая инфраструктура. Необходимо запомнить, что при купании категорически запрещается заплывать далеко от берега, за буйки и ограждения, подплывать близко к проходящим лодкам и гидроциклам, прыгать в воду с лодок, катеров и других плавсредств, купаться в условиях плохой видимости или у крутых, обрывистых берегов, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Взрослые должны зарубить себе на носу: оставлять детей без надзора — это рисковать их здоровьем и жизнями. Кроме того, категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!». Вроде бы простые, доступные для понимания любому человеку правила. Тем не менее, природа человека такова, что он часто не обращает внимания на простые вещи. Посыпать потом голову пеплом — пустое занятие.

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