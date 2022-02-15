О трендах будущего рассказал студентам ИнгГУ Виктор Бударин

Темами обсуждения стали тренды рынка труда, развитие технологий и искусственного интеллекта. Спикер поделился со студентами личным опытом, а также рассказал о ключевых навыках, необходимых молодым специалистам для построения успешной карьеры. Слушатели узнали о самых востребованных профессиях, возможностях карьерной реализации в компаниях экосистемы Сбера, цифровых сервисах и образовательных проектах банка.

Также Виктор Бударин рассказал студентам об уникальном проекте Сбера — «Детекторе будущего», основанного на базе нейросети. «Детектор будущего» призван помочь молодым специалистам определиться с выбором профессии и начать строить свою карьеру.

Современный мир меняется очень динамично — развитие технологий, а вместе с ним и требования рынка труда не стоят на месте. Мы много внимания уделяем образованию и развитию молодёжи: нами разработана масса образовательных программ, помогающих приобрести новые навыки и реализовать свой потенциал. Надеюсь, сегодняшняя встреча станет для ребят мотивацией к развитию и поможет определиться с выбором будущей профессии.

Виктор Бударин

И. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка

Спикер также рассказал студентам об одних из ключевых образовательных проектов Сбера — акселераторах SberStudent и SberZ, которые помогут школьникам и студентам открыть собственные бизнес-проекты.