О трендах будущего рассказал студентам ИнгГУ Виктор Бударин

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Лекцию на тему «Тренды будущего» провёл студентам Ингушского государственного университета и. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин.

Темами обсуждения стали тренды рынка труда, развитие технологий и искусственного интеллекта. Спикер поделился со студентами личным опытом, а также рассказал о ключевых навыках, необходимых молодым специалистам для построения успешной карьеры. Слушатели узнали о самых востребованных профессиях, возможностях карьерной реализации в компаниях экосистемы Сбера, цифровых сервисах и образовательных проектах банка.

Также Виктор Бударин рассказал студентам об уникальном проекте Сбера — «Детекторе будущего», основанного на базе нейросети. «Детектор будущего» призван помочь молодым специалистам определиться с выбором профессии и начать строить свою карьеру.

Современный мир меняется очень динамично — развитие технологий, а вместе с ним и требования рынка труда не стоят на месте. Мы много внимания уделяем образованию и развитию молодёжи: нами разработана масса образовательных программ, помогающих приобрести новые навыки и реализовать свой потенциал. Надеюсь, сегодняшняя встреча станет для ребят мотивацией к развитию и поможет определиться с выбором будущей профессии.

Виктор Бударин
И. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка

Спикер также рассказал студентам об одних из ключевых образовательных проектов Сбера — акселераторах SberStudent и SberZ, которые помогут школьникам и студентам открыть собственные бизнес-проекты.

Победители акселератора SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, а лучшие из студентов могут рассчитывать на гранты от Moscow Seed Fund. Участие в программах является бесплатным. Подать заявку на участие в проекте можно до 28 февраля 2022 года на сайтах: sberclass.ru и sberclass.ru.

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