О трендах будущего рассказал студентам ИнгГУ Виктор Бударин
Лекцию на тему «Тренды будущего» провёл студентам Ингушского государственного университета и. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин.
Темами обсуждения стали тренды рынка труда, развитие технологий и искусственного интеллекта. Спикер поделился со студентами личным опытом, а также рассказал о ключевых навыках, необходимых молодым специалистам для построения успешной карьеры. Слушатели узнали о самых востребованных профессиях, возможностях карьерной реализации в компаниях экосистемы Сбера, цифровых сервисах и образовательных проектах банка.
Также Виктор Бударин рассказал студентам об уникальном проекте Сбера — «Детекторе будущего», основанного на базе нейросети. «Детектор будущего» призван помочь молодым специалистам определиться с выбором профессии и начать строить свою карьеру.
Современный мир меняется очень динамично — развитие технологий, а вместе с ним и требования рынка труда не стоят на месте. Мы много внимания уделяем образованию и развитию молодёжи: нами разработана масса образовательных программ, помогающих приобрести новые навыки и реализовать свой потенциал. Надеюсь, сегодняшняя встреча станет для ребят мотивацией к развитию и поможет определиться с выбором будущей профессии.
Виктор Бударин
И. о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка
Спикер также рассказал студентам об одних из ключевых образовательных проектов Сбера — акселераторах SberStudent и SberZ, которые помогут школьникам и студентам открыть собственные бизнес-проекты.
Победители акселератора SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, а лучшие из студентов могут рассчитывать на гранты от Moscow Seed Fund. Участие в программах является бесплатным. Подать заявку на участие в проекте можно до 28 февраля 2022 года на сайтах: sberclass.ru и sberclass.ru.