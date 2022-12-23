Мастер-класс

Перенести радугу на стекло

О творчестве начинающего мастера по витражной живописи Мареты Хадзиевой

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Роспись стекла — это необычайно интересное искусство, которое неподвластно веяньям моды. Художественная роспись стекла прекрасно смотрится в местах, где свет падает на роспись, — свет преломляется, и краски «играют» яркими оттенками и цветами.

На днях в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошёл увлекательный мастер-класс, который провела для учащихся старших классов начинающий мастер декоративно-прикладного искусства по витражной живописи Марета Хадзиева, о творчестве которой хочется рассказать подробнее.

Марета Руслановна Хадзиева родилась 25 сентября 1987 года в селе Яндиево (Дачное) Пригородного района СОАССР. Там же Марета училась в средней школе имени Джамалдина Яндиева, по окончании которой продолжила обучение в Ингушском государственном политехническом колледже имени Арапиева по специальности «дошкольное образование». Затем прошла профессиональную переподготовку по специальности «Психология» в институте профессионального образования и профпереподготовку в Центре непрерывного образования и инноваций «Дошкольная педагогика и психология: музыкальный руководитель» с присвоением квалификации «музыкальный руководитель».

В технике витраж она работает с января 2022 года.

«Возможности человека, при его желании, говорят, неисчерпаемы, вот и захотелось попробовать себя в чем-то новом, проверить свои ресурсы и, конечно, мною двигало желание передать частичку своей души через красоту изделий», — признаётся Марета, рассказывая о том, что её подтолкнуло взяться за кисть и начать творить.

Искусство же для неё — отражение внутреннего содержания, средство передачи мыслей, чувств, отношения к окружающим, к среде. В работах Мареты Хадзиевой чаще всего всплывает тема природы, её очень привлекают цветочные мотивы. Природа живописна, радует взор, она уникальна во всех своих проявлениях, дает вдохновение и наполняет жизнь смыслом.

«Я не профессионал и потому скажу, что не столько работаю, сколько занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие. Это занятие, которому я отдаю частичку своего свободного от других дел времени. Пожалуй, назвала бы это свободным творчеством», — так описывает своё творчество Марета.

Художник, чьи работы вдохновляют её — ингушский художник-историк Хасолт Алхастович Акиев. Её восхищает то, как он предавал через свои полотна жизнь.

Сейчас Марета работает над декорированием вазы, с совмещением точечной и витражной росписи. Так как процесс заливки витражных красок поэтапный, особенно при работе с выпуклыми поверхностями (вазами, графинами), то это занимает достаточно много времени, как правило, от полутора недель до двух, а то и трех месяцев в зависимости еще и от сложности выбранного рисунка (орнамента).

Также она работает над созданием методической разработки при работе с детьми аутистического спектра, с детьми, имеющими сложности при социализации и адаптации в дошкольных образовательных учреждениях. Эта тема близка ей, так как она работает с детьми и очень любит свою работу.

Несомненно, у этой талантливой и позитивной девушки уже получается совместить два своих увлечения, принося удовольствие себе и окружающим. О том, как она умеет выстроить диалог с детьми, увлечь их творческим процессом, мы убедились на прошедшем в музее мастер-классе. И это только начало пути, на котором Марета Хадзиева ещё достигнет больших успехов!

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия
 

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