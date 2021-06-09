Между здоровьем сотрудников и их продуктивностью на рабочем месте существует прямая зависимость. Кроме того, каждый день, который сотрудник проводит на больничном, оборачивается для любой компании финансовыми издержками. Именно поэтому выгодно заботиться о здоровье, физическом и психологическом благополучии сотрудников.

Проблемы сохранения и укрепления здоровья на рабочих местах сотрудников продолжает оставаться высокой в связи с тем, что показатели здоровья и состояния здравоохранения в целом находятся на неудовлетворительном уровне. Главной задачей работодателя при этом выступает минимизация воздействия на человека негативных факторов и обеспечение достижения оптимального качества жизни. Поэтому лучшим инвестиционным проектом, участниками которого выступают государство, работодатель и работник, являются корпоративные программы укрепления здоровья работающих.

Об этом нам расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Фередэ Богатырева.

— Внедрение корпоративных программ профилактики развития неинфекционных заболеваний, основанных на пропаганде здорового образа жизни и призывах к отказу от вредных привычек, позволяет проводить динамическое наблюдение за состоянием сотрудников, своевременно выявляя имеющиеся отклонения, а также укрепляет социальные связи в рабочем коллективе и создает стойкую приверженность к ведению здорового образа жизни.

Главной целью внедрения корпоративной программы по охране здоровья работников является сохранение и укрепление здоровья сотрудников путем внедрения комплекса управленческих решений, направленных на создание необходимых условий для формирования ответственного отношения к собственному здоровью и строгой приверженности к ЗОЖ. Программа разработана с 2021 по 2024 года.

Основная задача её заключается в развитии и сохранении трудового потенциала работников, реализации ими своих способностей, формировании и сохранение профессионального здоровья, также обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов в вопросах повышения качества жизни, улучшения условий труда, быта и отдыха работников, формирования здорового образа жизни.

Значительное и устойчивое сокращение числа травм, случаев инвалидности и смерти в результате основных неинфекционных заболеваний, снижение процента обращений за медицинской помощью и случаев оформления листка нетрудоспособности и сохранение здоровья и выполнение социально активной роли в обществе в пожилом возрасте, увеличение продолжительности жизни относят к ожидаемым результатам в ходе реализации данной программы, основными направлениями которой выступают наиболее актуальные общественные проблемы здоровья: избыточная масса тела, нерациональное питание, редкая физическая активность, курение, повышенное артериальное давление, стресс.

В рамках реализации корпоративной программы по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья рабочего коллектива 6 июня 2021 года сотрудники Центра медицинской профилактики совместно со специалистами Назрановской районной больницы провели медицинский осмотр работников ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», с целью выявления и коррекции факторов хронических неинфекционных заболеваний. Основной задачей данного выездного мероприятия была разработка и внедрение перспективных оздоровительных практик по укреплению здоровья и профилактике заболеваний работников, а также популяризация здорового образа жизни.

Специалисты провели выборочные осмотры состояния здоровья работников с целью выявления факторов риска. Измерили артериальное давление, проверили уровень глюкозы и холестерина в крови, сделали электрокардиографию, провели тестирование на стрессоустойчивость и т. д. В ходе первичного осмотра выявили, что более 55% обследованных страдают артериальной гипертонией, около 10% — сахарным диабетом. Им в результате было дано предписание пройти дообследование у профильных специалистов.