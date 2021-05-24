И как же с этим бороться?

Именно это попытались рассказать ингушским студентам специалисты регионального МЧС.

Так, накануне для студентов второго и третьего курсов Назрановского аграрного техникума имени И. Б. Зязикова прошла лекция по вопросам обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения.

В лекции приняли участие представители различных ведомств, в том числе специалисты Назрановского лесничества Минприроды, сотрудник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, а также Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Сотрудник МЧС Зураб Латыров рассказал молодежи об основных правилах поведения в лесу, о проводимых мероприятиях и действиях в случае возникновения ЧС. По его словам, пожароопасный сезон в лесах стартовал в Ингушетии с 15 апреля, а с ежедневным повышением температуры повышается и вероятность возникновения пожаров.

Во избежание экологической трагедии сотрудниками чрезвычайного ведомства совместно с Назрановским лесничеством и лесопожарным центром проводятся все необходимые профилактические меры. ⠀

Однако главным виновником лесных пожаров все чаще является человек. Поэтому важно, чтобы каждый, кто отдыхает на природе или жжёт сухую траву возле лесного фонда, осознавал всю ответственность своих действий.

Лесные пожары не только уничтожают зеленые насаждения, но и убивают фауну леса. Кроме того, они являются источником огромной опасности для жилых домов и населения, проживающего на прилегающей территории у лесов.