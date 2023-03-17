Дорогие жители Республики Ингушетия!

А также ингуши, проживающие за ее пределами.

Обращаюсь к вам по исключительно важному для Ингушетии вопросу.

Суть дела: в последнее время в соцсетях появились своеобразные, неприятные для нормального человека отзывы на решение известного не только в РФ, но и в мире бизнесмена, нашего земляка Микаила Гуцериева оказать финансовую помощь республике.

Казалось бы, народ должен ликовать, радоваться такому решению, однако есть и такие, их конечно мало, которые, как в известной поговорке, хотят бросить ложку дегтя в бочку меда, то есть не разрешить ему помочь Ингушетии и ее народу нормально жить и развиваться. Что же движет этими недоброжелателями? Черная зависть, открытая злоба, личная неприязнь к человеку и т. д. Вот этими чертами человека могут обладать люди, пишущие эти пасквили в соцсетях.

Я знаю Микаила Гуцериева лично с 1984 г. Будучи на работе инструктором обкома КПСС ЧИАССР по долгу службы курировал министерство местной промышленности, где работал директором объединения художественных промыслов еще совсем молодой Гуцериев М. С. В момент его назначения это объединение было сильно отсталым, на 80% выполняло план, ассортимент выпускаемых товаров был ограничен. Гуцериеву хватило всего двух лет вывести объединение в передовики, увеличить разновидность выпускаемой продукции в 5 раз.

Все эти доводы, которые я описал, говорят о том, что Микаил Сафарбекович всегда добивался того, к чему стремился. Я уверен, что именно он даст сильный толчок вперед на пути развития Республике Ингушетия. Дай, Аллах, ему помощь в этом благородном деле.

Я слушал в соцсетях обращение Амирханова Алихана по решению Гуцериева М. С. помочь республике. Мы в свое время работали в обкоме КПСС ЧИАССР. Скажу вам правду: Алихан — человек слова и никогда неправое дело не защищал. Он работал помощникам первого секретаря обкома КПСС, это доверие в то время надо было заслужить. Я бы дал ему ученое звание академика политических наук, настолько он политически грамотный и ответственный человек.

Правда, он забыл сказать в своем выступлении, что Микаил Сафарбекович газифицировал все села, включая и горные, когда работал в Ингушетии.

С добрыми пожеланиями, Якуб Ибрагимович Базгиев,

пенсионер МВД