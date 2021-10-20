Распространение лучшего опыта
Общеобразовательные учреждения Ингушетии принимают участие во всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую
Сто двадцать восемь школ Ингушетии принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы», организованном Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием.
Отбор проводится в три этапа: муниципальный — с 11 октября по 20 октября, региональный — с 21 октября по 5 ноября, и федеральный — с 8 ноября по 1 декабря текущего года. Принять участие в конкурсе могут любые школьные столовые, а также работники столовых городских и сельских школ. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, стаж работы и возраст значения не имеют.
Цель конкурса — совершенствование организации питания обучающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего опыта работы, популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.
Оценивать конкурсантов будет профессиональная комиссия — эксперты научных учреждений и индустрии питания.
«Чтобы распространять лучший опыт в области организации школьного питания в школах всех регионов, Минпросвещения запускает всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую. Оргкомитет создаст интересные номинации, которые позволят совершить настоящее кулинарное путешествие по школьным столовым страны», — сказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.
По словам министра, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более семи миллионов учеников младших классов обеспечено бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.
Для участия в конкурсе необходимы: заявка, представление на участника конкурса «Лучшая школьная столовая», технологическая карта кулинарного изделия, меню младшей школы, меню старшей школы, пояснительная записка с обоснованием выбора блюд, грамоты, награды, отзывы, фотоматериалы комплексных обедов, фотография участников конкурса, информационная карта участника конкурса.
Напомним, в соответствии с задачей, поставленной главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января прошлого года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.
Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.