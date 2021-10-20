Конкурс

Распространение лучшего опыта

Общеобразовательные учреждения Ингушетии принимают участие во всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую

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Сто двадцать восемь школ Ингушетии принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы», организованном Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием.

Отбор проводится в три этапа: муниципальный — с 11 октября по 20 октября, региональный — с 21 октября по 5 ноября, и федеральный — с 8 ноября по 1 декабря текущего года. Принять участие в конкурсе могут любые школьные столовые, а также работники столовых городских и сельских школ. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, стаж работы и возраст значения не имеют.

Цель конкурса — совершенствование организации питания обучающихся, внедрение инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего опыта работы, популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

Оценивать конкурсантов будет профессиональная комиссия — эксперты научных учреждений и индустрии питания.

«Чтобы распространять лучший опыт в области организации школьного питания в школах всех регионов, Минпросвещения запускает всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую. Оргкомитет создаст интересные номинации, которые позволят совершить настоящее кулинарное путешествие по школьным столовым страны», — сказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.

По словам министра, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более семи миллионов учеников младших классов обеспечено бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.

Для участия в конкурсе необходимы: заявка, представление на участника конкурса «Лучшая школьная столовая», технологическая карта кулинарного изделия, меню младшей школы, меню старшей школы, пояснительная записка с обоснованием выбора блюд, грамоты, награды, отзывы, фотоматериалы комплексных обедов, фотография участников конкурса, информационная карта участника конкурса.

Напомним, в соответствии с задачей, поставленной главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января прошлого года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.
Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.

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