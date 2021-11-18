В рамках мероприятия они подарили жителям и гостям Магаса более 3-х тысяч защитных масок и дезинфицирующих средств, а также более десяти килограммов мандаринов и апельсинов.

Члены Общественной палаты посвятили акцию борьбе с новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Общественники и молодежь призвали жителей и гостей республики заботиться о своем здоровье, носить маски, дезинфицировать руки и укреплять иммунитет.

Местом проведения акции была выбрана столица республики не случайно, так как в дневное время это «точка» массового скопления людей, в частности государственных и муниципальных служащих, студентов, жителей и гостей первопрестольной региона.

Председатель ОП РИ Ибрагим Картоев призвал общественников региона присоединиться к акции.

«Акция проводится для того, чтобы все, кто имеет какие-то возможности, для взаимной поддержки объединились и не разрозненно, а системным образом организовали посильную помощь всем нуждающимся категориям граждан для того, чтобы эта помощь была эффективной и целевой», — подчеркнул Картоев.

Этим мероприятием общественники поддержали инициативу секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, направленной на популяризацию акции взаимопомощи «Мы вместе».

В трудной ситуации общество всегда объединяется — особенно, когда сложившаяся ситуация касается всех и каждого, считает Ибрагим Картоев.

«Большинство людей потенциально готовы помогать, жертвовать деньги и становиться волонтерами, но если они еще не пришли к этому, то для принятия решения им нужен сильный триггер. Сейчас таким триггером стал коронавирус. Вокруг акции «Мы вместе» объединилось очень много людей, фондов и компаний, из волонтерской инициативы она стала общенациональной историей», — отметил он.

Напомним, 21 марта 2020 года в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» — она объединила людей, которые решили во время пандемии помогать другим. Проект «Мы вместе» инициировали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и платформа DOBRO. RU.