Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики, для обеспечения открытости и прозрачности реализации нацпроекта между общественными организациями региона и дорожным ведомством выстроено конструктивное взаимодействие.

«В рядах контролёров нашего региона − представители Общероссийского народного фронта, межрегионального общественного движения «Убитые дороги», представители общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Ингушетии партии «Единая Россия», а также инициативные группы местных жителей», — сказал представитель Минавтодора.

По его данным, в 2022 году провели около 20 выездов на объекты нацпроекта. Подобные мероприятия по проверке качества дорог продолжаются и в этом году. В марте текущего года общественные контролеры побывали с целью мониторинга хода работ на объекте нацпроекта — реконструкция моста через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт». Началась реконструкция в ноябре 2022 года.

Как отметил координатор проекта «Безопасные дороги» по республике Ахмед Целоев, по визуальному обследованию все нормативы при проводимой работе подрядчиком соблюдаются.

«В данное время, как видим, ведутся работы по устройству опор моста. Техника и людские ресурсы достаточны. Работы идут довольно активно. Местные жители, с которыми нам довелось пообщаться, с пониманием относятся к перекрытию мостового сооружения и выражают радость и одобрение проведению подобных работ, ведь реконструкцию ждали очень давно. Также в целях обеспечения комфорта и удобства для автомобилистов здесь устроена объездная дорога», — рассказал Целоев

Вместе с тем очередным объектом нацпроекта, на который выехали общественники, стала улица Восточная в Назрани. Ремонт здесь был завершен досрочно в начале марта. Дорожное полотно полностью готово к эксплуатации транспортных средств. В полном объеме выполнено устройство основания из песчано-гравийной смеси, проведена укладка асфальтобетонного покрытия на всем протяжении, устроены примыкания. Кроме того, рабочие установили знаки дорожного движения и нанесли разметку краской.

Общественные контролёры наглядно оценили качество выполненных работ, произвели замеры проезжей части для проверки с проектными показателями. По итогам проверки было установлено, что все параметры по факту совпадают с данными проекта.

«Общественный контроль, как и любой вид независимого контроля, важен для организаций дорожного комплекса. Он способствует тому, чтобы граждане становились непосредственными участниками развития дорожной инфраструктуры. Открытость — одна из главных особенностей нацпроекта», — отметил министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов.

Напомним, что всего в 2023 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 10 объектов улично-дорожной сети. В общей сложности это 28 км дорог.