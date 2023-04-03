Как мы знаем, в постсоветском пространстве Колыма прочно ассоциировалась со страданиями, каторжным трудом, отвратительным климатом и ощущением беспросветного и безнадежного существования. И освоение этого края, к сожалению, стало возможным только ценой десятков тысяч жизней.

Крупнейший инфраструктурный проект ГУЛАГа, ставший символом советской репрессивной системы, с одной стороны предоставил стране крайне необходимые ей природные ресурсы, но с другой — сделал это самым беспощадным образом по отношению к тем, кто добывал уран для атомного проекта, олово, вольфрам и, конечно, золото.

Название края происходит от названия реки Колыма — самой длинной водной артерии в Восточной Сибири, впадающей в Северный Ледовитый океан. Река Колыма протекает через Магаданскую область, Хабаровский край и Якутию, пересекая одноименную низменность.

Колыма, как и вся необъятная территория России, населена множеством различных народов. Этот отдаленный уголок страны с суровым климатом и непростыми условиями жизни стал малой родиной не только для коренных народов Севера, но и для представителей многих других национальностей из бывшей Страны Советов.

Крупный город областного значения Магадан, по территории которого протекает Колыма, считается удивительным городом, как и все города, жители которых живут в условиях сурового климата. Простому человеку, наверное, трудно понять, что именно держит их на этой земле, почему они так уважительно и хорошо относятся друг к другу и с таким удовольствием встречают гостей с «материка». Как объясняют жители Севера, всё дело в том, что когда ты находишься в таких жёстких условиях, то ты просто обязан дружить с соседом и помогать другим. Иначе в один прекрасный день, когда холодной лютой зимой у тебя на трассе сломается машина, ты рискуешь остаться незамеченным: все будут проезжать мимо тебя и ты просто замерзнешь. Это, конечно, суровый пример, но на самом деле всё так и есть. Люди здесь привыкли помогать друг другу, как, впрочем, и на всём Дальнем Востоке!

Особенно хорошо это видно на фоне деятельности магаданского общественного клуба «Краски наций СССР», активные члены и участники которого на систематической основе дают знать, в чём преимущества многонационального государства.

С чего все начиналось

Совсем недавно на связь с редакцией нашей газеты вышла идейный вдохновитель и организатор клуба Галина Готовцева, которая в детальных подробностях рассказала о том, как создавалось это общественное объединение и какие задачи ставят его участники перед собой сегодня.

«Главное в работе общественников — объединить калымчан и представителей всех братских народов, которые населяют нашу огромную страну, — рассказывает Галина Михайловна. — Я сама якутка по национальности, но мне также мил и русский, и украинец, и казах, и все народы Кавказа и Закавказья. Ведь все мы — люди, и ходим под одним небом. Вот почему я шесть лет назад решила создать такой клуб, где можно было бы собрать все краски наций из бывшего Советского Союза. Ведь это так здорово! Несмотря на то, что наше объединение до сих пор официально не зарегистрировано, это не мешает нам встречаться, общаться и знакомить северян с традициями разных народов и культур, объединенных одной большой историей. Другими словами, наш клуб призван объединять братские народы, сплачивать их интересы.

Примечательно, что изначально я свое детище планировала создать для того, чтобы знакомить подрастающее поколение с культурой, обычаями, национальными традициями народов, населяющих Магаданскую область. Но за последние несколько лет география нашего клуба заметно расширилась, чему мы очень рады. Теперь в нашем составе находятся почти все регионы Российской Федерации и несколько республик Северного Кавказа, в том числе и Ингушетия — завораживающий край величественных башен и горских новелл.

Сказать, что я и все члены клуба безумно рады такому пополнению — значит, ничего не сказать. Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое признание руководству Республики Ингушетия и лично главному редактору газеты «Ингушетия», на страницах которой жители республики смогут познакомиться с деятельностью нашего клуба и присоединиться к нам, если у них будет такое желание.

Самое интересное, что вначале все скептически относились к моей идее организовать клуб. Поэтому можно было все бросить на раннем этапе. Я ходила и уговаривала всех знакомых помочь мне в этом, хотя не знала, что из этого выйдет. Честно, много раз разочаровывалась, когда не получалось что-то сделать, ругалась, говорила, что я одна ничего не могу, но когда мне кто-то оказывал поддержку, я снова вставала и шла. Сейчас у нас наступила стабильность, тем не менее борьба за лучшее существование клуба продолжается«.

По словам Галины Готовцевой, рожденный на чистом энтузиазме одного человека в поселке Стекольный клуб «Краски наций» постепенно вовлекает в свой круг все больше сторонников и расширяет географию своего существования. Сегодня в мероприятиях, проводимых организаторами и активистами клуба, помимо жителей Стекольного и самодеятельных артистов, участвуют деятели культуры из Магадана, поселков Палатка, Усть-Омчуг, Ола. Галина Готовцева выражает большую признательность за помощь в организации и оформлении клуба всем неравнодушным людям, но особенно она благодарит за моральную поддержку членов своей семьи: маму, сестру Елену, сына Михаила и мужа Николая.

«Самое большое спасибо, конечно, хочется сказать нашим зрителям, которые приходят на наши концерты и другие торжественные мероприятия, — говорит лидер клуба. — Без их улыбок и аплодисментов, без их живого отклика на каждое выступление у нас ничего бы не получилось».

Представитель грузинской диаспоры Отарий Туркошвили, живущий в Магадане с 1983 года, считает, что общение народов на почве искусства — дело полезное, надежный залог крепкой дружбы между людьми разных национальностей.

«Советского Союза уже давно нет, но мы любили эту страну, мы выросли в ней, и поэтому напоминание о том времени осталось в нашей памяти приятной ностальгией, — говорит Отарий. — Галина Михайловна сумела объединить всех нас, зажечь идеей. Это так удивительно! И это обязательно должно иметь дальнейшее развитие. Клуб «Краски наций» однозначно помогает всем его членам и их близким сплачивать людей со всех концов страны вокруг себя и делиться своими успехами и достижениями. И это очень здорово».

Трудовые будни клуба

На своих концертах, организованных силами народных талантов и самодеятельных артистов, организаторы клуба «Краски наций» знакомят ребят с культурой и национальными костюмами якутского, эвенского, чукотского, грузинского, ингушского, белорусского, узбекского, бурятского, татарского и других народов. Проходят они в областном центре Магадане и в других населенных пунктах.

Как рассказывает Галина Михайловна, обычно на таких мероприятиях, каждый из выступающих знакомит зрителей с историей своего народа. Песнями, танцами они показывают все краски наций. По-другому не скажешь. Причем общественники сами шьют костюмы для выступлений и сами разучивают песни на родном языке. А как мы знаем, выступления детей в национальных костюмах, стихи на родном языке — это подтверждение того, что традиции не забыты, и они дошли до нас, крепко сохраняясь в семьях. Таким образом мы видим, что преемственность поколений существует до сих пор.

«В своих выступлениях самодеятельные артисты и профессиональные работники культуры, которые входят в клуб, превращают каждую встречу с людьми в маленькое откровение, по-новому раскрывающее такое понятие, как толерантность, — рассказывает Галина. — Также на таких мероприятиях дети знакомятся со многими национальными инструментами Крайнего Севера и других регионов России и СНГ. К примеру, помню, какое впечатление произвело во время последнего концерта на зрителей горловое пение и игра на алтайском язычковом инструменте — хомузе. В этот раз многие из них впервые вживую услышали игру на грузинских национальных инструментах: барабане и струнном щипковом пандури, которые в умелых руках Родиона Гаурашвили и Отари Туркошвили перенесли слушателей в горы Кавказа с заснеженными вершинами. А ребята ингушской национальности Амин Албогачиев, Лейла и Мухаммад Сапралиевы из Палатки сорвали зажигательным исполнением лезгинки бурю восторженных оваций. Это был блестящий дебют!»

В июле 2022 года организаторы клуба провели выставку на предприятии «Усть-СреднеканГЭСстрой». Генеральный директор Владимир Никитин сказал, что как никто другой понимает, как необходимы такие мероприятия рабочим предприятия, которые приезжают из разных регионов страны и работают как одна дружная семья.

А в декабре прошлого года в рамках Года культурного наследия народов России общественный клуб «Краски наций СССР» отправился в поселок Усть-Омчуг Тенькинского городского округа. Целью мероприятия было показать жителям округа проект Галины Готовцевой «Оротук глазами прошлого...» о культуре и обычаях коренных малочисленных народностей Севера. На выставке были представлены фотографии и видеоролики, рассказывающие о жизни местных жителей, история создания клуба «Краски наций», а также макеты поселка Оротук, полностью расселенного и закрытого в 2016 году, в исполнении мастера прикладного искусства Владимира Сивцева.

«Для нас в Владимиром Алексеевичем близка тема деревни, — говорит Галина. — Мы сами выходцы из национального села Оротук. Но этого села уже нет на земле. Поэтому мы выставляем макеты, чтобы наш поселок не канул в Лету, чтобы наше поколение знало о том, что в этом поселке в мире и дружбе жили хорошие люди разных национальностей и создавали интернациональные семьи вплоть до 2000 годов».

Помимо выставки, вниманию посетителей и на этот раз была представлена концертная программа, подготовленная руководителем танцевальной группы «Энэйзю» Дома культуры поселка Стекольный Валерией Судиновой.

«К нам приезжала ещё с экспедицией член Русского географического общества Тамара Васильева, — делится с нами Г. Готовцева. — Она является автором книги «Оймякон — полюс холода». Также она работает над составлением генеалогического древа и у себя, в Оймяконе, встречает туристов, кому интересна жизнь в самом холодном поселке. Встреча получилась очень полезная и позитивная.

С гордостью уже в который раз говорю, что в Магадан прилетал дагестанский ансамбль песни и танца «Лезгинка». А вы знаете, многие даже не верили, что они приедут. Зрителей было очень много, тем более что этот концерт был бесплатный. Пришлось ставить дополнительные кресла. Надо было видеть, с каким восторгом люди смотрели на такое зрелище, благодаря которому многие впервые познакомились с культурой кавказских народов. От нашего клуба ансамблю был вручен огромный вкусный торт, испеченный азербайджанкой Севинч Кахрамановой.

В общем, мне хотелось бы отметить, что все концерты и другие мероприятия, которые мы проводим своими силами и силами профессионалов, получаются очень яркими и самобытными. Согласитесь, довольно странно слышать здесь, на Колыме, ингушские, татарские, дагестанские или грузинские напевы, тем более в рамках одного мероприятия, причем организованного простыми людьми на общественных началах. Но такие удивительные вещи уместны в нашей жизни. Только благодаря взаимопроникновению культур мы научимся лучше понимать друг друга. Надеюсь, что так и будет».

Нельзя не отметить, что в организации подобных мероприятий Галине Готовцевой всегда оказывают помощь члены клуба и участники группы, среди которых есть и очень порядочная ингушская семья Сапралиевых. К слову сказать, в семье Сапралиевых двое старших детей окончили школу с золотыми медалями. Лейла и ее брат Мухамед тоже принимают участие в мероприятиях клуба, а их мама Мадина всегда бывает с ними на связи и со всеми членами клуба поддерживает теплые взаимоотношения.

Также, по словам Галины Михайловны, хоть и мало, но есть и неравнодушные люди, которые помогают им финансово, но хотелось бы, чтобы их было больше. Как мы поняли из разговора, в общей сложности организаторы клуба за время своего существования провели более десятка концертов, четыре выставки и девять литературно-музыкальных встреч.

Ещё об одном интересном проекте рассказала нашей редакции Галина Готовцева. Дело в том, что совсем недавно состоялась встреча якутской делегации из поселка Сеймчан Среднеканского района с путешественниками из Оймякона — полюса холода, которые добрались сюда на лошадях. Предводитель экспедиции Дугуйдан Семенович Винокуров назвал свое шествие «Дорогами далеких предков». А два года назад он на лошадях добрался до Москвы. Год и три месяца добирался. Для Магаданской области и поселка Сеймчан, где население всего 1700 человек, это событие стало знаковым.

«Где пешком, где верхом Дугуйдан вместе с надежной командой претворил свою мечту в жизнь, — говорит лидер клуба. — Этот парень, который сделал единственный в своем роде конный переход на уникальных якутских лошадях, способных в минус 60 проходить сложный путь, должен был попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но самое главное, что парень не зазнался: он такой же открытый и улыбчивый. Также я не перестаю восхищаться его мамой, Ириной Христофоровной, которая родила и воспитала 8 детей. А какая она активная! Все ее дети с детства приучены сидеть верхом на лощадях. А что касается планов Дугуйдана на будущее, то мне приятно сообщить, что он собирается писать книгу и хочет открыть в Якутске музей».

Группа в социальных сетях

Галина Готовцева, в прошлом корреспондент Хасынской районной газеты «Заря Севера», не понаслышке знает проблемы и чаяния людей, живущих в суровых условиях. И для того, чтобы быть в гуще всех событий, она создала в соцсетях специальную группу, где подписчики могут делиться своими новостями и озвучивать актуальные проблемы на злобу дня. На сегодняшний день в группе зарегистрированы представители восемнадцати национальностей. Но это, по словам Галины Михайловны, не предел.

«На том и держимся, — говорит она. — Мы всегда открыты для общения, только хамство и наглость — неприемлемые условия для нашей группы. Более того, в нашей группе нет политиков, и ни об одной из наций мы не позволяем писать плохое. За это следует немедленное удаление из состава группы. Плохое и по телевизору можно видеть каждый день. Только культура и традиции своего народа.

Также мы не забываем поздравлять участников группы с их религиозными праздниками и желать им добра. Живя на Колыме, мы хотим знать о тех, кто живет от нас за тысячу километров. Хотим делить трудности, радости, помогать друг другу преодолевать любую беду. Хотим знать и уважать традиции народов, относиться к ним с добром и пониманием, а с другой стороны, больше интересоваться культурой как своего народа, так и народов, населяющих нашу огромную благодатную страну.

Неважно, кто человек по национальности, какую веру исповедует, каких обычаев придерживается. Недаром же говорят, что хорошие люди всегда тянутся друг к другу независимо от национальности. Тем более у меня такой девиз по жизни: нет плохих наций, бывают плохие люди. Для нас, организаторов клуба, важно одно, чтобы человек был открыт душой, трудолюбив и доброжелателен.

Конечно, для выросших в Советском Союзе граждан данная жизненная установка привычна, но новому поколению людей нужно помочь понять ее ценность и необходимость, как залог развития гармоничного и созидающего общества. Мне кажется, это очень важно для сохранения мира в стране, на всей земле.

И ещё мне хочется всему миру рассказать о нашей Магаданской области и Колыме. Не надо думать плохо о Колыме, ведь Колыма не виновата, что сюда ссылали людей со всей страны. Да, условия были ужасные, но стране нужно было золото. Много золота. И Колыма одарила страну самым дорогим металлом сполна».

Галина Михайловна рассказывает, что у нее в группе состоят люди самодостаточные, умные, грамотные, мудрые.

«Говорят, инициатива бывает наказуема, — смеется Галина, — но я никому ничего не навязываю, я просто созваниваюсь с разными регионами и рассказываю им о нашем клубе. К примеру, я всем говорю, какие прекрасные семьи из других регионов России живут среди нас. Не совсем люблю слово «толерантность», оно какое-то чужое, но, в общем-то, чем мы тут занимаемся, можно назвать и так. Взаимоуважение, преемственность поколений. В нашей группе соблюдается уважительное отношение к каждой религии, культуре и традициям. Мы как единая команда.

Очень рада тому, что в нашей группе есть всеми уважаемый Мустафа Бузуркиев, ингуш, который отзывается на любые наши проблемы. Старейшина группы Мустафа Хакяшевич много лет прожил в Магаданской области, а сейчас живет в Москве.

Моя любимая Фатима Дегоева — врач, которая тоже живет и работает в Москве, пишет стихи. У неё ингушские и осетинские корни. Нужно отметить, что из-за сильной занятости Фатимы Муссаевны, мы с ней редко общаемся: то она на работе (а Москва — есть Москва), то на курсах повышения квалификации и т. д. Но для меня она — любимый Кавказ, а я для нее — великая Якутия! Видите, какая ассоциация!

Есть у нас в группе и уважаемый таджик Баходир Муминов, который много помогает нуждающимся и больным деткам. Это настолько правильно и мудро. Сколько позитива и неподдельной радости можно найти у нашего друга из солнечного Таджикистана! Он с большим интересом и любовью занимается с детьми и учит их петь русские песни в своем Ютуб-канале «Смуглянка».

Иван Паникаров — хранитель музея в поселке Ягодном — наш постоянный друг и наставник. В планах у меня сделать встречу с Иваном Паникаровым. В его музее хранятся исторические экспонаты с 30-х годов прошлого столетия, включающие в себя страшные годы репрессий и сегодняшний расцвет Колымы. Он автор книги «Одна против всех» о приемной дочери Николая Ежова, Натальи Хаютиной.

Гашим Искендер оглы из Азербайджана тоже с нами. Он жил здесь, но сейчас уехал к себе на родину, в Баку. Мы с ним часто переписываемся. Скоро он собирается прилететь в отпуск.

Очень радует, что у нас в группе есть ученый, профессор, директор института генеалогии Константин Аргунов. Муфтий Дальнего Востока, дагестанец по национальности Рамазан Алиев, благодаря которому жители нашего края смогли увидеть красоту танцевального ансамбля «Лезгинка», семья ногайцев Кумуковых и Кумратовых, ингушская семья Сапралиевых, осетин Казбек Гутиев из поселка Стекольный, Александра Коныженкова — русская, Мария Яворына — украинка, и многие другие, которых я по памяти сейчас не назвала, были со мной с самого начала, ещё когда клуба не было, но были задумки. И эти задумки осуществились только с помощью этих людей. Эти и другие неравнодушные люди помогают нам и сейчас, делают деткам подарки на праздники, особенно на Новый год, привозят игрушки и т. д. Также финансами нас поддерживает Наталья Протопопова с Чукотки.

Есть в нашей группе замечательные женщины из числа журналистов Северного Кавказа, в частности из Чечни и Кабардино-Балкарии, которые пишут про нас на страницах газет и журналов. Отрадно, что к их числу на днях подключились и журналисты из Республики Ингушетия.

В планах у нашей группы познакомиться с актером Русланом Сагдуллаевым, сыгравшим роль Ромео в кинофильме «В бой идут одни старики». Также очень хочу познакомиться и пригласить к нам в группу Феликса Царикати и Эдварда Геворгяна. Я поклонница талантов этих людей«.

Коллекционерство, как хобби

Галину Готовцеву можно назвать заядлым коллекционером. Несмотря на то, что она достаточно занятой человек, да и деятельность клуба отнимает у женщины много времени и сил, но при этом у нее получается успешно совмещать работу на «Усть-СреднеканГЭСстрое» с внештатной журналистской деятельностью в местной прессе и с пристрастием собирать разные вещи, например, ручки с надписями, магнитики, старинные куклы и другие предметы прикладного искусства. Также она призналась, что с 13 лет собирает открытки советских артистов. Их у нее более тысячи штук.

«Со мной на вахте в ГЭС работают люди со всех уголков нашей необъятной страны, бывают также из стран СНГ и Северного Кавказа», — рассказывает Галина, — и каждый раз, когда они после очередной вахты уезжают домой, я прошу их привезти что-нибудь этакое на память для клуба, которое напоминало бы об их крае, где они родились и живут. К примеру, парни из Ингушетии привезли мне свой национальный солярный знак, который мы бережно храним в музее клуба. Также ребята из Чечни, Осетии, Кабардино-Балкарии, Черкесии привезли свои национальные символы и разные кавказские статуэтки. Мы их всегда выставляем в своих показах, и посетители нашего музея с интересом их рассматривают.

Мне также интересно бывает знать о традициях людей, с кем я работаю. Поэтому во время перерыва я часто обращаюсь к коллегам других национальностей, чтобы они рассказали о себе. Конечно, многие недоумевают, зачем мне это надо, но есть и такие, которые с радостью откликаются и делятся со мной своими законами, устоями и национальными традициями.

К примеру, я должна сказать, что сравнительно недавно только познакомилась с культурой ингушского народа, которая во многом меня поразила. На первый взгляд у этого народа существуют такие строгие адаты, но, если копнуть поглубже, выясняется, что только очень мудрые и дальновидные старцы могли придумать такие предписания, способные сохранять баланс как в семейных отношениях, так и в отношениях в обществе.

Я очень переживала, когда узнала, что ингушский, чеченский и балкарский народы были высланы в годы сталинизма, и что многие их соотечественники до сих пор остаются жить в Казахстане. Да, это очень печально, когда человек отрывается от своей родной земли и оказывается чужеземцем в каком-то незнакомом месте, а что говорить о целых народах! Это кощунственно! Но это наша история.

Помимо исторических тем, мне безумно интересно бывает слушать ингушскую молодежь, которая рассуждает со свойственной только кавказским народам логикой и придает вопросу воспитания и почитания особое внимание. Я знаю, что в Ингушетии нет домов престарелых: дети никогда не откажутся от своих сородичей и не отправят их в казенное учреждение. Это большой стыд для ингушей. Также и у чеченцев.

Далее, у вайнахов (если я не ошибаюсь, так называют себя чеченцы и ингуши) гость — это святой человек, и для его почитания используются все средства, которыми располагают хозяева. Уважительное отношение к старшим, восхваление женщин и многие другие традиции вайнахов заслуживают всеобщего признания и одобрения. Особенно такой обычай у ингушей, согласно которому зять не может видеться с тёщей! Казалось бы, что тут хорошего, и как это такие родные люди не могут видеться друг с другом? Но если задуматься, есть в этом что-то такое сокровенное, о котором может исповедовать только время«.

Как оказалось, у супруга Галины Михайловны прабабушка была наполовину чеченкой. Может, поэтому у Николая хорошо получается ладить со всеми народами Кавказа и Кубани, откуда сам он родом.

В планах — только позитив!

«Мечтать — не вредно, вредно не мечтать! Эту народную пословицу я люблю с детства, — говорит Галина. — Только я не ищу легких путей, не жду лавров, и хвалебных речей в свой адрес слышать не хочу. Мои родители меня так воспитали. Они хотели, чтобы я помогала людям, была человечной. Но насколько хорошо мне это удалось, судить моим сверстникам. Со стороны, говорят, видней. Еще я верю в такую поговорку, которая гласит, что «под лежачий камень вода не бежит». Вот и я не хочу быть лежачим камнем и хочу выйди на золотодобывающие компании, чтобы они оказывали помощь нуждающимся, а также хочу познакомиться с главами северокавказских республик, чтобы о нашем клубе узнали как можно больше людей. Ведь помогать можно как материально, так и морально. Тем более, что это хороший путь для поиска интересных творческих людей.

Надо отдать должное моему супругу: он всегда меня во всем поддерживает и помогает. В этом году поедем на его родину, в Краснодар. В планах переехать туда жить. Можно работать здесь, а жить там.

Также я безумно хочу написать книгу в благодарность за свое замечательное детство, где в семье я была долгожданным ребенком. Мой дедушка и отец были очень грамотными людьми и во всем старались идти в ногу со временем и соответствовать занимаемому месту. Поэтому я могу сказать, что мои предки являются для меня примером».

По словам Готовцевой, она давно хочет создать якутскую диаспору на Колыме, которая насчитывает чуть более 400 человек.

«Поехала к председателю общественной палаты Магаданской области, рассказала о своих задумках, но пока не знаю, что из этого получится, — сетует она. — Понимаете, когда я слышу, что кто-то свободно разговаривает на своем родном языке, я сразу начинаю думать: а почему я не знаю свой родной язык? Нас можно считать обрусевшими! А вот якуты из центральных районов Якутии сохранили свою культуру, в отличие от нас, колымских якутов, и эта образовавшаяся разница грозит потерями традиции, а самое главное — потерей языка».

Вот таким образом, в рамках программы «Широка страна моя родная» живет и творит общественный клуб «Краски наций», где по сценарию самолет летит по всем республикам бывшего Советского Союза и где он останавливается, там звучат песни и говорят на разных языках — языках дружбы. От души хочется пожелать организаторам и активистам клуба дальнейших успехов и сил, не останавливаясь на достигнутом, идти дальше к свой заветной мечте.