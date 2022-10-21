УФССП

Помнить историю

Объявлен конкурс научных работ о деятельности службы судебных приставов

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в традиционном Всероссийском конкурсе научных работ, посвященном истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.

— К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты образовательных учреждений высшего образования — юридических и экономических факультетов, а также факультетов журналистики, учителя права, а также студенты и аспиранты образовательных учреждений высшего образования иностранных государств, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

Собеседник сообщил, что конкурс проводится в два этапа: первый этап — в территориальных органах ФССП России, второй — в центральном аппарате ФССП России. На последний допускаются работы участников, победивших в первом этапе состязания.

— Региональная конкурсная комиссия осуществляет прием научных работ с 1 по 20 декабря 2022 года адресу: 386001, г. Магас, ул. Кулиева, 8, с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, и в пятницу — с 9:00 до 16:45, — добавил Бузуртанов. — За более подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (939) 000-60-10.

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