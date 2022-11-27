Мать — это основа продления человеческого рода. Для каждого из нас мама — это самое дорогое в нашей жизни.

Ежегодно праздник отмечается и в нашей республике. В столице Ингушетии в Магасе есть и своя аллея, где установлен памятник Матери. Скульптура отлита из бронзы и представляет собой женщину с тремя детьми. Она одета в традиционный ингушский наряд и стоит на фоне башен. Аллея была заложена в День Матери, и памятник открыли спустя шесть месяцев, в Международный день защиты детей 1 июня 2015 года.

В эти дни в республики прошли мероприятия в школах, музеях, библиотеках. В преддверии этой даты, 25 ноября, в Ингушском Государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка, на которой представлены фотографии наших матерей.

Как рассказывает ученый секретарь музея Зарема Олигова, экскурсоводы поведали юным посетителям о героических матерях нашего края и нашей малой родины. Рассказали о великих женщинах, которые сражались наравне с мужчинами, защищая нашу землю от врагов. Из фондов музея была представлена выставка, характеризующая культуру и быт ингушского народа. Куратор выставки рассказала ребятам, как женщины-ингушки вели домашнее хозяйство, как воспитывали детей. Добавили красок в мероприятие и стихи учащихся о матерях. Праздник прошел в теплой и гостеприимной атмосфере, оставив у всех ребят приятые воспоминания.

В День матери хочется пожелать всем матерям долгих лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Напомним, праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября с 1998 года. Праздник был установлен указом Президента России в целях повышения социальной значимости материнства. С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы России по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия — поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого — его матери.