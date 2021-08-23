Подробно описав деятельность центра, автор в конце письма просит журналистов нашего издания оказать содействие омскому волонтеру и рассказать о нем в газете «Ингушетия» для того, чтобы придать огласке благородный поступок своего земляка.

Из предоставленной нам информации стало известно, что хоспис — это одновременно медицинское и социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным, которое не похоже на привычную больницу.

Если говорить более подробно об омском «Доме радужного детства», то надо отметить, что это единственный в России детский хоспис европейского формата, который предполагает работу не только с терминальными больными, но и с теми детьми, жизнь которых можно не просто продлить, а качественно улучшить. Причем для детей «Дом радужного детства» — это два пряничных замка с кучей игрушек и развлечений, а для мам и пап — это пространство отдыха и совершенно иной мир: без косых взглядов, непонимания и осуждения.

Как рассказал нам Сергей Михневич, реабилитационный центр помощи детям «Радуга» работает в Омске около 25 лет и всё это время оказывает действенную помощь тяжелобольным детям. По его словам, хоспис «Дом радужного детства» является самым удачным проектом реабилитационного центра, известного своей благотворительностью не только в Омской области, но и далеко за её пределами. Тем более что и центр, и хоспис живут и работают только за счет добровольных пожертвований. Поэтому учредители этих организаций регулярно проводят различные акции и мероприятия. И это не только денежные вливания, а самая настоящая эмоциональная поддержка неравнодушных к чужому горю людей.

В числе других свой жест доброй воли решил продемонстрировать и омский спортсмен Иван Давыдов, который готов в поддержку хосписа преодолеть тысячи километров по республикам Северного Кавказа. Старт запланирован примерно на 25 августа 2021 года.

Начав свой забег в городе Дербент, за сорок дней омич пробежит пеший маршрут: Дербент — Хучни — Кубачи — Вачи — Кумух — Гуниб — Ботлих (Дагестан); Химой — Шарой — Тазбичи — Итум-Кали (Чечня); Гули — Ляжги — Джейрах (Ингушетия); Горная Саниба — Даргавс — Верхний Фиагдон — Нижний Унал — Махческ (Северная Осетия); Верхняя Балкария — Безенги — Эльтюбю — Балым — Тырныауз — Верхний Баксан — Терскол (Кабардино-Балкария); Учкулан — Теберда — Домбай — Архыз — Дамхурц (Карачаево-Черкесия); Сочи (Краснодарский край).

Все время нахождения в пути омич будет общаться с местными жителями, делиться со своими подписчиками последними новостями с маршрута и призывать всех неравнодушных людей и руководителей органов местного самоуправления к милосердию и участию в судьбе больных детей, находящихся на попечении благотворительного центра «Радуга» в Омске. С этой целью Иван намерен сотрудничать со средствами массовой информации на местах и встречаться с представителями общественных организаций и благотворительных фондов.

Дистанцию в 1250 км по городам и селам Кавказа бегун рассчитывает преодолеть примерно за полтора месяца. Пока же Иван тщательно готовится к одному из серьёзнейших в своей жизни забегов: выбирает удобное обмундирование, вместительный рюкзак и оформляет все необходимые документы.

Несмотря на сборы к путешествию-марафону, Иван нашёл время, чтобы ответить на наши вопросы и связался с нами после того, как посетил детский хоспис «Дом радужного детства». Здесь спортсмен общался с ребятами и подарил детишкам массу приятных впечатлений.

«Я сам не понаслышке знаю, что такое серьёзный недуг, — говорит Иван. — Несколько лет назад у меня диагностировали предраковое состояние печени, но недавно я получил приятное известие о том, что я абсолютно здоров и снят с медицинского учёта, потому что все анализы оказались в норме. Это, конечно, большая редкость, когда онкобольные вылечиваются полностью, но я уверен, что мне в этом помогло мое неравнодушное отношение к больным детям, которых я по возможности стараюсь опекать. Я люблю путешествовать и должен сказать, что Кавказ давно пленил меня своей неповторимой красотой. И поэтому из всех рассматриваемых маршрутов я выбрал кавказскую тропу, как самое увлекательное путешествие, которое можно совершить пешком. Своим пробегом я хотел бы обратить внимание людей на омскую «Радугу» и её масштабный проект «Дом радужного детства». Несмотря на то, что пандемия диктует свои жёсткие правила жизни, бросать тяжелобольных детей мы не должны никогда. Поэтому я призываю всех, кто способен помочь, отправить СМС со словом «радуга» и суммой пожертвования на номер 3434. Поверьте, даже самая незначительная сумма для беззащитных детей окажется спасительной».

По словам спортсмена, он с большим вниманием и интересом относится к «Дому радужного детства» как одному из удачных проектов благотворительности в России, потому что философия этого детского дома основывается как раз таки на искренности и радушии.

«Сами понимаете, за долгие годы борьбы с тяжелыми диагнозами детей родители устают от больничных стен и казённых палат, — говорит Иван. — В «Доме радужного детства» они в первую очередь встречают уют и тепло, которое так необходимо и детям, и родителям, особенно мамам. Здесь есть большая игровая комната. Есть зал адаптивной физкультуры и массажный кабинет, бассейн и каминный зал, а также комнаты отдыха и прогулочные дорожки, укрытые ельником. Пока ребенок находится на необходимых ему процедурах: занятия ли это с абилитологом, массажистом, детским психологом или инструктором по плаванию — родители проводят свой досуг на мастер-классах или у психолога для взрослых.

Также очень часто в хосписе проводится день красоты для мам. В этот день в «Дом радужного детства» приезжают стилисты и парикмахеры, чтобы напомнить женщинам о том, что они до сих красивы и привлекательны. Устраиваются тематические фотосессии с профессиональными фотографами. Благо для эффектных снимков локаций в «Доме радужного детства» предостаточно».

Безусловно, очень важно, чтобы люди осознали необходимость паллиативной помощи, поняли, что хоспис — место для жизни, а не для смерти. И всеми силами надо стремиться, чтобы здесь им реально помогали жить.

«Нам, взрослым, непростительно, что таких центров, как «Радуга», у нас в стране очень мало, — сетует Иван. — А они необходимы, чтобы неизлечимо больные дети могли проводить жизнь не в боли, а в радости. Не знаю, что у нас получится, но у меня и у моих единомышленников есть более конкретная цель — помочь собрать средства на спальный корпус омского хосписа. Пока есть только физиотерапевтический и административный корпуса. Мамы с детьми живут на соседней базе отдыха, для них это бесплатно, но благотворительный центр «Радуга» несет расходы, которые можно было бы потратить на помощь детям».

Согласитесь, первое, что мы видим, когда смотрим на тяжелобольного ребенка — это растерянность и горе родителей. Ребенок кажется нам словно бы оторванным от мира. Он ничего нам не может объяснить: за него говорят родители. Инвалидные коляски, гастростомы, лекарства, обследования, бюрократические перипетии, сочувствие пополам с беспомощностью в глазах взрослых — это все и есть их жизнь. Но больше всего на свете они хотят быть просто детьми, даже если им отпущено меньше остальных. Хотят верить в волшебство и узнавать новое, делиться, дружить, любить.

«Действительно мы помогаем ребенку и его семье облегчать страдания и радоваться жизни. Но без поддержки добрых людей мы были бы бессильны что-либо сделать, — признается руководитель благотворительного центра «Радуга» Валерий Евстигнеев. — Больше сотни тысяч человек с 2016 года внесли вклад в создание двух корпусов нашего хосписа. Уверен, что и спальный корпус — дело ближайшего будущего. Он будет выполнен в том же «сказочном» стиле, что и другие, из кирпича и стекла. В нем планируется разместить 10 номеров для родителей с детьми, причем каждый будет иметь свой выход прямо на полянку, которая весь день освещена солнцем».

По словам руководителя учреждения, сотрудничество с «Домом радужного детства» — это способ оставить свой неизгладимый след в огромном и бессмертном общем деле — помощи тяжелобольным детям.

«Дом радужного детства» — это не только помощь медицинских работников, но и социальная передышка для всей семьи, которую порядком утомил однообразный быт в пределах четырех стен, — говорит он. — Это территория добра, любви и заботы. Это пристань надежды для детей и их родителей. В наше время, когда каждый занят собой, пожертвовать отпуском, чтобы собрать деньги на расходные материалы по уходу за больными детьми — это действительно важно. Поэтому каждый из нас не может оставаться безучастным в этом богоугодном деле".