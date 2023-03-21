«Женщина узнала без вести пропавшего студента, зашедшего в продуктовый магазин за арахисом, она сняла его на камеру мобильного телефона и отправила видео отцу. Тот собрал родственников и сразу отправился на поиски исчезнувшего сына», — сказал источник.

По его словам, родные самостоятельно искали молодого человека на протяжении нескольких часов, но поиски не дали результата. Местонахождение студента пытались определить и сотрудники правоохранительных органов, которым об обнаружении разыскиваемого очевидцы и близкие, предположительно, сообщили позже — из-за этой ошибки было потеряно драгоценное время и компетентные органы не смогли найти молодого человека, выйти на его след, который, возможно, привел бы и к другим пропавшим без вести — его брату и уроженцу Дагестана.

Официальной информации об этом от полиции не поступало, в пресс-службе республиканского МВД редакции газеты «Ингушетия» не подтвердили, но и не опровергли эти сообщения.

Как сообщала ранее пресс-служба УФСБ по региону, стражи правопорядка разыскивают без вести пропавших — уроженцев Малгобека Рамазана Умарбековича Гандалоева (2001 года рождения), его брата Малика (2000) и Арсена Бадаевича Гаммадова (1999) из Дагестана.

Там заявили, что имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц силовики попросили сообщить в ближайший отдел полиции.

Между тем родные пропавших студентов-медиков из Ингушетии братьев Малика и Рамазана Гандалоевых пообещали вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию об их местонахождении.

Посредством соцсетей мать пропавших Гандалоевых обратилась к сыновьям с просьбой вернуться домой и не совершать противоправных действий.

Отец разыскиваемых братьев Умарбек Гандалоев обращался за помощью к водителям, которые могли видеть сыновей, которые сошли с автобуса 27 февраля близ федеральной трассы в сельском поселении Троицкое.

«Я обращаюсь к водителям, так как во многих машинах установлены видеорегистраторы. Точно известно, что из автобуса, следовавшего в сторону сельского поселения Троицкое, вечером в 20:00-20:15 мск сошли мои пропавшие сыновья Малик и Рамзан Гандалоевы. Может, кто-то выезжал из сельского поселения или заезжал туда, либо проезжал мимо. Возможно, на противоположной стороне дороги их заснял ваш видеорегистратор. Я прошу предоставить информацию за вознаграждение. Анонимность гарантирую», — сказал Гандалоев.

Напомним, Рамазан и Малик Гандалоевы, а также их друг Арсен Гаммадов выехали из Астрахани в Назрань 27 февраля. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.