«В Малгобеке завершено строительство нового дома на улице Базоркина, 64. Возведение объекта началось еще в 2016 году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2021 годах» путем ликвидации аварийного жилья и строительства на освободившемся участке нового пятиэтажного МКД», — сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что в 2019 году из-за невыполнения стройкомпанией контрактных обязательств решением Арбитражного суда договор долевого строительства был расторгнут. Возведение объекта затянулось на годы и пополнило список долгостроев.

В текущем году при содействии правительства и Минстроя Ингушетии приняты меры для завершения объекта за счет инвестора. Все строительно-монтажные работы на объекте окончены. Дом готов к вводу в эксплуатацию и передан на баланс администрации Малгобека, которая в свою очередь будет распределять квартиры между жильцами.

«В доме Минстроем Ингушетии приобретаются 1 тыс. 896 кв. м жилой площади для расселения 40 семей, это порядка 148 человек. Мы очень рады наконец-то решить этот вопрос и закрыть еще один долгострой. Люди не один год скитались по съемным квартирам, в ожидании завершения строительных работ, и сегодня мы рады предоставить им новое жилье», — заявил Микаил Балахоев.

По его данным, всего в новом доме 40 квартир — 20 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. На возведение объекта затрачено свыше 80 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в республике расселено 56 человек из девяти аварийных квартир общей жилой площадью 425,15 кв. м. Это сделано путем выплаты выкупной цены жителям дома в Назрани на улице Московской, 13.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти региона в этом году внесли в реестр государственного имущества региона девять объектов, которые еще в январе находились в списке долгостроев.

По состоянию на 1 января 2021 года в регионе значились 212 объектов незавершенного строительства общей стоимостью более 17 миллиардов рублей. Но уже к марту в результате проведенной правительством работы динамика улучшилась, и их количество снизилось на девять.

Упомянутые объекты внесены в реестр государственного имущества региона.

Строительство 35 зданий и сооружений фактически завершено, они введены в эксплуатацию, необходимо закончить мероприятия по их принятию на баланс той или иной организации.

В отношении 13 ведется работа по определению балансодержателя, по 22 проводится процедура регистрации права собственности. По оставшимся объектам требуются дополнительные организационно-правовые решения.

Как сообщал полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании в Магасе, властям Ингушетии в ближайшее время предстоит принять решения по 194 объектам незавершенного строительства с объемом вложений более 19,2 млрд рублей.

«Необходимо в кратчайшее время принять по ним решения: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить», — сказал Чайка.

Этот вопрос находится на особом контроле Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Региональное правительство разработало план-график решения обозначенных проблем.