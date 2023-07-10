Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, мероприятие по поручению Махмуд-Али Калиматова провел депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев.

«На сегодняшний день количество детей и их родителей, принявших участие в региональных и во всероссийских мероприятиях, достигло 11 тыс. человек. Активно включились в процесс „Движения первых“ образовательные учреждения. Открыто 133 первичных отделения на базе школ и 16 на базе учреждений среднего профессионального образования, в центрах „Молодой патриот“ и добровольчества, учреждениях дополнительного профессионального образования, в том числе в Центре творчества детства и юношества Сунженского муниципального района, детском технопарке „Кванториум“ и Ингушском государственном университете. Руководителями первичных отделений являются педагоги-наставники», — рассказала Марина Албогачиева.

По ее словам, с региональным отделением РДДМ очень тесно сотрудничают и общественные организации. Было отмечено, что за весь период работы организации школьники и студенты приняли участие не только в региональных мероприятиях, но и во всероссийских.

«22 ученика стали участниками проекта „Университетская смена“. Смена замечательна тем, что каждый ребенок сам выбирает вуз и направление, в котором он желает побывать. Это прекрасная возможность еще до поступления ознакомиться с условиями, педагогическим и студенческим составом желаемого учебного заведения», — отметила руководитель РО РДДМ.

Кроме того, 8 человек из таких учебных заведений, как первая школа Назрани, вторая сельского поселения Кантышево и первая школа города Карабулака приняли участие во Всероссийской школьной весне, которая состоялась впервые.

«Наши участники получили специальный приз в номинации „Танцевальное направление“. Отмечу, что в этом мероприятии принимали участие представители более 80 субъектов России. Быть замеченными членами жюри среди такого количества участников — считаю довольно высоким результатом», — подчеркнула Марина Албогачиева.

Она добавила, что представители движения и их наставники стали также участниками «Фестиваля первых», проходившего на 7 федеральных площадках.

«Педагоги образовательных учреждений и специалисты РО движения побывали в Пятигорске в «Центре знаний Машук» и в Москве на ВДНХ, где чествовали победителей всероссийского конкурса «Медиа притяжение». Среди них 5 учащихся из школ Назрани и Карабулака. Также считаю нужным отметить ученика гимназии «Марем» города Магаса Ибрагима Барахоева, который стал единственным победителем из регионов СКФО всероссийского конкурса «Время первых». Награждение победителей будет проходить в Крыму на базе международного детского центра «Артек», — сказала докладчица.

Организация планирует принять участие и в предстоящем первом слете всероссийского проекта «Хранители истории», который будет проходить с 15 по 18 июля в Волгограде.

«В рамках реализации проекта команды изучают историю памятного места и превращение ее в увлекательные интерактивные экскурсии и уроки, облагораживают и косметически восстанавливают архитектуру. От Ингушетии в числе победителей оказалась команда, которая вышла в финал по итогам конкурсного отбора. Это 4 студента и наставник Северокавказского топливно-энергетического колледжа», — рассказала о предстоящем мероприятии руководитель регионального «Движения первых».

Марина Албогачиева считает важным, что «мы все вместе можем создать ребятам условия, чтобы заявить о себе, предоставить возможность раскрыть их потенциал. Ведь только так они смогут определиться с тем, что им нужно в дальнейшем, какая профессия им ближе и как они себя в ней реализуют».

Также она с сожалением констатировала, что организация вынуждена ограничивать участие детей в проектах из-за отсутствия возможности производить оплату транспортных расходов. В связи с этим Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение Минфину республики выделить дополнительные средства для решения вопроса.

Кроме того, руководитель субъекта дал указание всем органам исполнительной власти оказывать «Движению первых» содействие в реализации планов мероприятий РО РДДМ.

«Это очень важная работа, связанная с будущим наших детей. Организация была создана при поддержке Президента России Владимира Путина, и ей уделяется самое пристальное внимание. Мы должны принимать самое активное участие в популяризации этого движения не только среди детей, но и их родителей, чтобы они понимали, какие важные задачи предстоит решать этой организации. Поэтому все органы власти должны оказывать „Движению первых“ широкую поддержку и помощь», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, общероссийское «Движение первых» создано в 2022 году, его участниками могут стать дети в возрасте от шести лет. Среди целей движения — содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.