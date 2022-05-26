В мероприятии принял участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Сластенин отметил, что правительство Ингушетии рассматривает национальные проекты и «майский» указ Президента России как один из основных инструментов достижения поставленных задач в сфере социально-экономического развития и выхода региона на среднероссийский уровень по показателям уровня жизни.

В отчетном году республика приняла участие в реализации 40 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. В 2021 году общий бюджет региональных проектов составил 12,3 млрд рублей, которые законтрактованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 9,4 млрд рублей (77%), реализовывалось более 150 мероприятий.

За последние три года общий объем долгов Ингушетии сокращен на 5,6 млрд рублей — с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей, в том числе объем погашенной кредиторской задолженности составил 2,3 млрд рублей, бюджетных мер принуждения — 3,1 млрд рублей, государственный долг снижен на 225 млн рублей.

Как сообщил председатель правительства, в полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением и бюджетный кредит в размере 944 млн рублей.

По его словам, важным направлением работы правительства являются мероприятия по укреплению финансовой дисциплины и защите интересов республики в судебном порядке.

«В 2020-2021 годы по итогам торгов обеспечена экономия от первоначальной цены в размере 970 млн рублей. Общая сумма предотвращенного ущерба бюджету республики за 2021 год составляет 460 млн рублей, за два последних года — 3,2 млрд рублей», — отметил он.

Между тем положительная динамика социально-экономического развития позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 600 млн рублей, или на 11,3%, до 5,9 млрд рублей.

Системная работа по повышению эффективности управления государственной собственностью привела к увеличению поступлений арендных платежей за пользование государственным имуществом на 12,5% — с 24 млн рублей до 27 млн рублей.

«Общая сумма поступлений в бюджет от реализации государственного имущества по итогам работы за 2021 год составила 274 млн рубля», — дополнил Владимир Сластенин.

Для развития промышленности Ингушетии и осуществления финансовой поддержки инвестиционных проектов создан новый институт регионального фонда развития промышленности, в целях организации деятельности которого в Минпромторг России направлена заявка на получение единой субсидии.

После капитализации по итогам конкурсного отбора, в третьем-четвертом квартале текущего года фонд начнет осуществлять выдачу займов на реализацию инвестиционных проектов. Прирост индекса промышленного производства по итогам года составил 2,5%.

Он напомнил, что в рамках мероприятий по развитию реального сектора экономики с 2019 года реализованы такие инвестпроекты, как птицеводческий комплекс «Южный» (первая очередь), лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», агрокомплекс «Сунжа», торгово-логистический центр в городе Карабулаке, обувная и швейная фабрики. Создано около 1,4 тыс. рабочих мест.

Осуществлен запуск первого в республике дилерского центра «Магас Лада», активно в регионе развивается российская сеть розничных магазинов «Магнит», за два года открыто 15 магазинов.

Разработана модель экономического развития республики на период до 2030 года, в рамках которой определены пять прорывных проектов. Это — строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, развитие всесезонного туристического рекреационного комплекса «Армхи», создание промышленного парка «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год, развитие солнечной генерации и создание индустриального парка «Магас» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности. Модель защищена в правительстве России.

Также Сластенин отметил, что важным событием 2021 года стало успешное проведение Дней Ингушетии в Совете Федерации, по итогам которых принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития республики.

По итогам 2021 года в республике насчитывается около 4,9 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой 6,3 тыс. человек.

Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась с начала прошлого года на 10,5%, а количество субъектов МСП — на 13,7%.

В целях снижения неформальной занятости с 1 октября 2020 года в регионе введен специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан, который позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

По итогам года более 2,6 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателя зафиксировали свой статус и начали применять специальный налоговый режим.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организациями инфраструктуры поддержки МСП предоставлена господдержка более 2,4 тыс. начинающим и действующим предпринимателям, самозанятым гражданам и лицам, желающим открыть свой бизнес. Речь идет о таких организациях, как АНО «Мой бизнес», центр поддержки экспорта Ингушетии и фонд поддержки предпринимательства республики.

Объем продукции сельского хозяйства за год увеличился на 18,4% и составил 14,9 млрд рублей. По темпам роста по данному показателю республика занимает второе место по СКФО.

Объем продукции животноводства вырос на 20% (9,8 млрд руб.), рост производства обеспечен за счет увеличения производства мяса на 9,5%, молока — на 17,8%, яиц — на 6,5%.

Такая же динамика и в растениеводстве, рост — 48,1% (5,1 млрд рублей). Общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий по данным заключительного учета составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем под урожай 2020 года.

Во всех категориях хозяйств республики по состоянию на 1 января 2021 года намолочено зерна в весе после доработки (без кукурузы) на 12,3% больше аналогичного периода 2020 года (39,4 тыс. тонн), кукурузы собрано в 4,8 раза больше (95,4 тыс. тонн), накопано картофеля в 1,4 раза больше (43,2 тыс. тонн), собрано овощей в 1,2 раза больше (6,7 тыс. тонн).

Сельскохозяйственными унитарными предприятиями приобретено 5 тыс. голов мелкого рогатого скота (приплод — 500 голов) и 200 голов КРС, крестьянскими (фермерскими) хозяйства — 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

В ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы 32 проекта.

В частности, построены детский сад на 120 мест в сельском поселении Вежарий и газопровод протяженностью 2 км в сельском поселении Новый-Редант Малгобекского района, Дом культуры в сельском поселении Ляжги Джейрахского района. Завершен проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Плиево Назрановского района. А также для 7 семей, проживающих на сельских территориях, построено (приобретено) жилье общей площадью свыше 570 квадратных метров.

Власти Ингушетии приобрели пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора в городах и районах в рамках работы по улучшению экологического состояния региона.

Приобретено свыше 2 тыс. передвижных пластиковых контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1,1 тыс. литров, которые по представленным заявкам передаются муниципальным образованиям.

По данным главы кабинета министров, в рамках национального проекта «Экология» начата рекультивация земельного участка, занятого свалкой города Малгобека, площадью 18 гектаров. Данная свалка является самой крупной в регионе. Мероприятие завершится в установленный срок до конца 2022 года.

Проводятся проектно-изыскательские работы по рекультивации земель, занятых городской свалкой города Карабулака.

В ходе весенней акции «Сад памяти» высажено 55 тыс. саженцев на площади 30 га. А осенью в рамках акции «Сохраним лес» — 3 тыс. деревьев.

В 2021 году республика заняла почетное третье место среди регионов участников Всероссийской акции «Вода России». Было очищено 338 километров береговой полосы водных объектов.

Благодаря проведенным мероприятиям в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» Ингушетия стала победителем в двух номинациях «Самое массовое мероприятие» с участием 27 тыс. волонтеров и «Самый креативный формат мероприятия» (интернациональная уборка с представителями из 12 зарубежных стран и 40 субъектов РФ в рамках форума «Magas 2021»).

Что касается здравоохранения, то медучреждения Ингушетии обеспечены лекарственными препаратами на несколько месяцев для лечения пациентов с коронавирусом нового типа.

«Мы понимаем, что существует угроза роста заболеваемости ковидом, система здравоохранения готова при необходимости развернуть до 1, 1 тыс. коек, также у нас имеется запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца», — сказал премьер.

Руководитель кабинета министров сообщил, что в сфере здравоохранения одновременно с борьбой с коронавирусом велась работа для дальнейшего повышения качества медпомощи. Несмотря на все сложности, мы последовательно принимали меры, чтобы в медицинских учреждениях были качественные услуги, комфортные условия.

Власти провели капремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селе Мужичи и хуторе Мочиево, здания детской поликлиники Малгобекской больницы, а также системы отопления перинатального центра. Простаивавшее два года здание психоневрологического интерната перепрофилировано под оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, регион приобрел 16 единиц передвижных медпунктов (ФАП), 17 машин скорой медпомощи, 147 единиц медоборудования. За счет резервного фонда Главы региона закуплен компьютерный томограф для больницы в Малгобеке.

Завершается строительство психоневрологического и наркологического диспансера со стационаром на 150 коек в сельском поселении Плиево и инфекционного отделения (на 60 коек) на территории Детской республиканской клинической больницы. Начато строительство Кантышевской участковой больницы.

Положительным итогом работы системы здравоохранения стало сохранение позитивной демографической ситуации.

«У нас одни лучших показателей по рождаемости и естественному приросту. В 2021 году на 1 тыс. населения рождаемость составила 16,3 (РФ — 9,6, СКФО — 13,3), естественный прирост населения составил 12,1 (РФ — убыль 7,2, СКФО — 3,5), продолжительность жизни — 80,5 года», — добавил премьер.

По его мнению, главная задача системы здравоохранения в настоящее время — это восстановление и оказание в полном объеме плановой медицинской помощи.

По линии образования в текущем году в регионе ведется строительство 21 школы на 14 тыс. ученических мест и девять детских садов на 2 тыс. малышей, также планируется ввести в эксплуатацию 12 многофункциональных центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей.

«По школам хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 организациях, к концу года мы планируем сократить их количество до 8-9, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим», — подчеркнул глава правительства.

С 2019 года в республике построено (реконструировано) 13 школ на 7,6 тысячи ученических мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест, добавил премьер. Также созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 71 общеобразовательной организации.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации. Кроме того, оборудованы спортплощадки в 29 школах, созданы спортивные клубы в 43-х. Чтобы дети могли безопасно и удобно добираться до школы, приобретено (получено) 80 школьных автобусов.

Жильем обеспечено 94 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во время своего выступления перед депутатским корпусом в Магасе премьер Владимир Сластенин рассказал о достижениях региона в сфере развития молодежной политики и мерах поддержки инициативных ребят.

«Проведено свыше 80 мероприятий с охватом 30 тысяч человек, направленных на реализацию молодежной политики, включая развитие добровольчества, профилактику негативных проявлений в молодежной среде (наркомания, экстремизм, ДТП), укрепление семейных ценностей, развитие студенчества и другое», — сказал премьер.

Как отметил Сластенин, в декабре прошлого года проведен Международный молодежный форум «Таргим-2021», участниками которого стали 150 участников из различных регионов России и стран зарубежья.

Всего за последние два года в рамках молодежных грантовых конкурсов среди физических лиц и некоммерческих организаций поддержано свыше 60 социальных проектов республики на общую сумму 30 млн рублей.

С 2021 года численность безработных в Ингушетии сократилась на 8,4 тыс. человек (с 47,8 тыс. человек до 39,4 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы сократился на 3,5 процентных пункта — с 18,7% до 15,2%.

«За счет господдержки работодателей по стимулированию найма безработных граждан трудоустроено 2,7 тыс. человек. По данному показателю республика занимает первое место в России. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, сократилась на 8,4 тыс. человек (с 47,8 тыс. человек до 39,4 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы сократился на 3,5 процентных пункта — с 18,7% до 15,2%», — сказал Сластенин.

По его словам, также в соответствии с поручением Президента России в республике реализовывался комплекс мер, направленный на восстановление допандемийных значений занятости, в рамках которого было трудоустроено 11 тыс. человек.

Заметны успехи и в спорте. Спортсмены из Ингушетии в 2021 году на всероссийских, международных и зональных соревнованиях завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей.

«Несмотря на действовавшие ограничительные меры, проведено 195 спортивных мероприятий всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 160 выездных мероприятий и 35 республиканских. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских, международных и зональных соревнованиях, завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей», — сказал Владимир Сластенин.

Также, по словам премьера, в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Так, в Карабулаке установлена малая спортивная площадка, смонтирован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В текущем году республика также получит субсидию на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки и оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», — добавил глава кабинета министров.

Туристский и экскурсионный поток в Ингушетии в 2021 году составил 103 тыс. человек, численность размещенных лиц по сравнению с 2019 годом выросла на 178%. Это самый высокий показатель в стране.

«В целях развития туристической инфраструктуры на территории курорта «Армхи» открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро» общим количеством 60 коек. Проведена реконструкция водноспортивного комплекса «Чайка». Общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год по сравнению с 2019 годом выросла на 178% — первое место по России по темпам роста», — сказал Сластенин.

По его словам, также в регионе в 2021 году проведены десятки мероприятий по улучшению туристической инфраструктуры. На популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, 20 кэмпинг-зон и беседки. 20 туристических маршрутов доработаны на основании мифов и легенд. Запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций. И в рамках мероприятий по продвижению и созданию нового бренда Ингушетии ведется работа по регистрации товарного знака «Ингушетия — родина башен».

В городе воинской славы Малгобеке в 2022 году модернизируют муниципальный музей боевой и трудовой славы.

«В 2022 году по нацпроекту «Культура» начата работа по капремонту детской школы искусств в Карабулаке. В планах на текущий год провести и модернизацию муниципального музея боевой и трудовой славы в Малгобеке», — сказал Владимир Сластенин.

По словам премьера, в 2022 году также предусматривается строительство домов культуры в сельских поселениях Гейрбек-Юрт, Даттых и капремонт ДК в сельских поселениях Нижние Ачалуки и Пседах.

«Ведется работа по совершенствованию материально-технической базы учреждений культуры, в рамках которой в отчетном году проведен капитальный ремонт здания театра юного зрителя и детской школы искусств в Назрани. По национальному проекту «Культура» в сельском поселении Мужичи открыта третья модельная библиотека», — добавил Владимир Слатенин.

Отметим, что главным культурным событием в Ингушетии в 2022 году является празднование 30-летия со дня образования республики. В рамках празднования возрождения ингушской государственности запланировано проведение более 300 торжественных мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Основное торжество пройдет 4 июня на центральном стадионе в городе Сунжа. В рамках мероприятия состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты ингушской эстрады, а также артисты из регионов СКФО.

В Ингушетии доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 73,7%, а дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, — 71%. Успешная работа республики в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не раз отмечалась вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщил глава правительства.

По словам премьера, в 2021 году за счет средств дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета досрочно и стопроцентно реализован указанный нацпроект с приведением в нормативное состояние 9 участков дорог общей протяженностью 53 км. За счет дополнительно выделенных средств в рамках данного нацпроекта по поручению Главы республики проведены реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к администрации сельского поселения Даттых от автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми» и капитальный ремонт дороги «Зязиков-Юрт — Горагорск».

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» приведено в нормативное состояние 2 объекта общей протяженностью 3,7 км, а по госпрограмме «Развитие транспортной системы» — автодорога протяженностью 7 км.

Как отметил Владимир Сластенин, в задачах на 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализация 13 проектов автомобильных дорог и мостовых сооружений с финансовым обеспечением в размере свыше 400 млн руб. и общей протяженностью около 20 км.

В Ингушетии в прошлом году выдано 158 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья, в том числе 148 — семьям вынужденных переселенцев из Северной Осетии и Чечни, 10 — переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Планируется решить вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев в полном объеме за счет выделения жилищных сертификатов 48 семьям. Также в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей социальную выплату получили 8 молодых семей. По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 260 человек (53 жилых помещения).

Знаковым событием прошедшего года является принятие правительством России решения о присвоении аэропорту «Магас» имени Суламбека Осканова международного статуса, заявил премьер.

Он напомнил, что решение указанного вопроса находилось в работе начиная с 1998 года. Сегодня ведутся работы по установлению и оснащению в аэропорту воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Владимир Сластенин отметил, что за 2021 год республика сделала резкий рывок в развитии цифровизации и с привычного 83 места в рейтинге цифровой зрелости успешно поднялась на 64 место по России и 3 место по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Запущен проект по безналичной оплате проезда на общественном транспорте. Общее количество маршрутного пассажирского транспорта, оборудованного устройствами безналичной оплаты проезда, составляет 15 единиц.

К интернет подключены 178 социально значимых объектов республики. Таким образом, в настоящее время 100% государственных и муниципальных социально значимых объектов подключены к сети передачи данных с широкополосным доступом в интернет.

В электронный вид переведены 84 массовые социально значимые услуги. Обеспечен защищенным подключением к сети государственной автоматизированной системы России «Правосудие» 21 участок мировых судей.

Власти Ингушетии достойно прошли 2019-2021 годы, заложив основу для дальнейшего поступательного развития, но 2022 год внес коррективы в работу республиканского правительства. При этом ключевые цели и задачи остаются прежними.

«Сегодня наша страна столкнулась с новыми вызовами, которые необходимо достойно преодолеть. В этих целях на федеральном уровне предпринимаются необходимые меры для максимальной стабилизации ситуации по всем ключевым направлениям — малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс. Наша задача, как и всех регионов, оперативно включиться в работу и приступить к решению первоочередных задач, используя запущенные на федеральном уровне механизмы», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что в целях разработки и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления образован оперативный штаб, который возглавил Глава региона. В максимально короткие сроки был разработан план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития.

По его мнению, главная задача на федеральном и республиканском уровнях сейчас — это обеспечение максимальной свободы хозяйственной деятельности внутри страны, обеспечение бесперебойной работы предприятий и выстраивание новых логистических и производственных цепочек, обеспечение предприятий оборотными средствами.

Для этого на республиканском уровне приняты оперативные меры. Организованы информирование и консультирование субъектов бизнеса по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Осуществляется мониторинг численности субъектов малых и средних предприятий и количества рабочих мест.

Фондом поддержки предпринимательства республики введен механизм предоставления субъектам малого и среднего бизнеса кредитных каникул, предусматривающих отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по микрозаймам. Таким правом уже воспользовались 9 получателей займов.

Ситуация на рынке труда и занятости остается стабильной, сокращение рабочих мест работодателями не отмечается.

Значительную поддержу товарным рынкам Ингушетии окажет завершение в текущем году ряда инвестиционных проектов, которые приобретают особую значимость в условиях внешнего санкционного давления, сообщил председатель правительства.

Речь идет о второй очереди птицеводческого комплекса «Южный», завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд» и предприятия алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ». Также в текущем году завершается реконструкция комбината строительных материалов «Неон», ведется реализация инвестиционных проектов по созданию предприятий по производству локальных очистных сооружений, строительных материалов, организации проточного товарного форелеводства, круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки.

В соответствии с планом в ближайшее время планируется реанимация еще двух простаивающих промышленных предприятий — комбината детского питания и завода по производству светодиодного оборудования АО «Технопарк «Сердало».

Премьер отметил, что зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и материалов имеется у 7 из 18 системообразующих предприятий республики, предприятия АПК переориентированы на российских производителей семенного материала и средств защиты растений.

В штатном режиме работают транспортные, ресурсоснабжающие предприятия, три иностранные региональные кредитные организации.

В строительной отрасли отмечается резкое удорожание строительных материалов и оборудования (по отдельным позициям — 20%), что приводит к существенному удорожанию стоимости строительства как государственных, так и инвестиционных объектов. Ведется постоянный мониторинг ценовой ситуации и товарных запасов, проведено 15 ярмарок для сдерживания цен, с крупными торговыми объектами заключены соглашения о наценке на социальные значимые товары не более 10%.

«Иностранные компании, покинув российский рынок, освободили ниши для наших предпринимателей, предоставив возможность расширить предложение своих продуктов. Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Правительство со своей стороны продолжит претворять в жизнь запланированные проекты, мы не позволим сложностям отразиться на развитии нашего региона, в полном объеме обеспечим исполнение социальных обязательств и достижение экономических показателей», — подчеркнул Сластенин.

В своем выступлении по итогам доклада премьер-министра Глава республики Калиматов заявил, что за минувший период республика вышла на алгоритм эффективной совместной деятельности исполнительной и законодательной власти республики.

«В дальнейшем её предстоит улучшить и усилить для решения первоочередных задач Ингушетии, укрепления единства народа, плодотворной деятельности всех институтов общества», — сказал руководитель региона.

Он отметил, что в работе властных структур приоритеты труда направлены на обеспечение достойной жизни жителей Ингушетии, их безопасности и благополучия. При этом Калиматов подчеркнул, что главная стратегическая цель в развитии региона — быть в одном ряду с экономически успешными субъектами Российской Федерации. Говоря о задачах всех ветвей власти, Президент нашей страны В. В. Путин подчеркнул, что нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна.

Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают, — в городах, районах, сёлах, по всей стране.

«Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием», — процитировал Президента России Глава субъекта.

По мнению Калиматова, необходимо мобилизовать людей на укрепление экологического благополучия региона, создавать новые точки роста, находить и применять эффективные механизмы экономического подъема республики

В своей речи руководитель субъекта также отметил, что в развитии экономики, культуры, промышленности, АПК, спорта, науки, туризма и остальных отраслей Ингушетии участвуют депутаты и госслужащие, ученые и специалисты, рабочие и фермеры, учителя и медики, работники СМИ, военнослужащие, деятели сферы культуры, представители старшего поколения и молодежи.

«С каждым десятилетием растет актуальность оперативных действий, связанных с обеспечением прав граждан, их достатка, отдыха и труда. И жители Ингушетии должны на себе чувствовать плодотворное взаимодействие государственных структур и общества», — подчеркнул Калиматов.

В контексте предстоящего празднования 30-летия республики Глава региона отметил, что юбилейная дата является мощным моральным импульсом для дальнейшей продуктивной деятельности. Она символически совпадает с главными целями социально-экономического развития Ингушетии до 2030 года.

«Запас прочности у республики, у ее управленческих и организационных структур, большой. Мы вместе смогли снизить долговые обязательства бюджета, дать старт удачной реализации нацпроектов, ответить на такие вызовы, как коронавирус, преодолеть экономические трудности и обеспечить продовольственную безопасность региона. Нам предстоит очень многое еще сделать», — резюмировал Глава Ингушетии.

Завершая свое выступление, руководитель субъекта сделал акцент на том, что правительство, парламент, муниципальные власти, все ведомства, службы и учреждения республики должны быть потенциально готовы преодолеть указанные проблемы и эффективно решать ключевые задачи.

«Мы должны быть одной командой, которая трудится на благо республики и России. Желаю нам всем успеха в достижении этих важных для родной Ингушетии стратегических целей!» — подытожил свою речь Махмуд-Али Калиматов.