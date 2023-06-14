По его словам, участие в оздоровительной кампании принимают два республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы. Речь идет о детском лагере имени Комарова, подведомственном Минтруда, и центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в городе Малгобеке.

«Более 480 детей будут направлены в санаторий «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике. Необходимо отметить, что детские оздоровительные лагеря ООО «Курорты Ингушетии» в связи с необходимостью модернизации и обновления материально-технической базы и «Эрзи» из-за реконструкции не принимают участие в летней оздоровительной кампании 2023 года», — отметил министр.

В названных лагерях в течение смен продолжительностью в 21 день за лето отдохнут и оздоровятся 1199 детей и подростков. Также в проведении летнего отдыха задействованы 29 пришкольных лагерей дневного пребывания, подведомственных министерству образования и науки республики.

Путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и ребятам из малоимущих и неполных семей, а также детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

По информации руководителя ведомства, в городах и районах республики проведены семинарские занятия для руководителей и работников учреждений отдыха, а также курсы повышения квалификации для работников пищеблоков ЛОУ и совещания по вопросам медицинского сопровождения детей в летний период.

За две недели до начала заезда в лагеря проведена акарицидная обработка территории учреждений, а также дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

В стационарных лагерях предусмотрен режим пятиразового питания и двухразового питания в пришкольных.

Транспортировка детей в лагеря осуществляется только при сопровождении экипажей УГИБДД по региону и на транспорте, соответствующем установленным постановлением правительства России требованиям безопасности при перевозке несовершеннолетних.

Во все стационарные лагеря направлены врачи-педиатры и предусмотрено круглосуточное функционирование медпунктов, оснащенных необходимым оборудованием и установленным набором лекарственных средств. Созданы условия для хранения продуктов всех видов. Оборудование пищеблоков находится в технически исправном состоянии. Поставщик продуктов питания определен.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, особое внимание в этом направлении власти уделяют организации отдыха детей из семей военнослужащих — участников СВО, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из социально незащищенных семей и состоящих на различных профилактических учетах.

«Лето — пора каникул, время, когда детям необходимо отдохнуть, набраться сил и энергии к учебному году. Отдых должен быть активным, творческим, познавательным и, конечно же, интересным. Для этого мы приняли все меры, в стационарных и пришкольных лагерях созданы все необходимые условия для этого. Главное — обеспечение качественного питания, полезной занятости, безопасности наших детей, организация их перевозок строго в сопровождении экипажа полиции. Надеемся, что все пройдет по плану, и дети после отдыха с новыми силами сядут за парты, настроятся на успешную учебу», — сказал руководитель республики.

В пресс-службе Главы и правительства отметили, что в период летней оздоровительной кампании в открытых на базе 29 школ лагерях за три смены отдохнут более 9 тыс. детей. Продолжительность пребывания детей в лагере составит 21 день с 8:30 до 14:30. Также будет организовано двухразовое питание.

Общая сумма, предусмотренная на пришкольные лагеря в этом году — около 20 млн рублей.