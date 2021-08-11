В Ингушетии также реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. По данным регионального Минтруда, обратившиеся в органы службы занятости населения, включая безработных, лиц в возрасте 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, могут воспользоваться программой.

Согласно заключенному соглашению между Министерством труда и социальной защиты РФ и ингушским правительством о реализации мер по восстановлению численности занятого населения допандемических значений, субъекту выделена квота в количестве 697 мест. Распределена она между тремя федеральными операторами в одинаковом количестве: АНО «Агентство развития профессионального мастерства» («Ворлдскиллс Россия»), РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский государственный университет.

В настоящее время в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России» подано 539 заявок, что составляет 77,3% от общей квоты. Из числа поданных заявок на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование уже направлено 288 человек.

По контракту с «Ворлдскиллс Россия» в учебные заведения устроены 78 человек, среди них числятся граждане с гарантированным трудоустройством в АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» (АО «ЕПРС»). Обучение проходит по специальностям «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности», «Веб-дизайнер и разработка», «Электромонтаж» на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова.

Важно отметить, что среди обучающихся лица в возрасте 50 лет и старше, которые находятся под риском увольнения из-за отсутствия соответствующего образования, из которых 18 человек — сотрудники ГКУ «Аварийно-спасательная служба РИ», 4 человека — сотрудники ФГБУ «8 пожарная часть Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по РИ».

Соглашение с Томским госуниверситетом (вуз-партнер академия «Просвещение» г. Москва) предусматривает обучение 146 человек по программам «Современные образовательные технологии в начальной школе» и «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей».

В РАНХиГС зачислено 64 специалиста. Повышение квалификации станет доступно для 42 человек, из них 24 — с гарантированным трудоустройством в детский сад с. п. Мужичи «В гостях у сказки». Профессиональная переподготовка будет проведена для 22 работников.

По информации Минтруда Ингушетии, в настоящее время продолжается активная работа по подаче и регистрации заявок в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России».