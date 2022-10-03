Предусмотрены дополнительные гарантии
Ольга Баталина рассказала, на какие социальные гарантии могут рассчитывать мобилизованные граждане
Первый замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина рассказала, на какие социальные гарантии могут рассчитывать мобилизованные граждане.
По словам Баталиной, после демобилизации граждане могут получить статус ветерана боевых действий, что позволит получать ежемесячные выплаты, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и льготы по оплате жилого помещения.
Как сообщил Telegram-канал правительства России, после демобилизации граждане также будут иметь права на покупку или получение льготных лекарств, бесплатный междугородный проезд к месту лечения, а также повышенную пенсию. Баталина отметила, что если мобилизованный уже имеет статус ветерана, то положенные выплаты он будет получать также во время прохождения службы.
Призванные в рамках частичной мобилизации граждане имеют право на льготы и выплаты практически аналогичные тем, которые предоставляются военнослужащим-контрактникам. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.
В частности, мобилизованные имеют право на бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в вузы и на программы среднего специального образования, рассказала Кудерко.
Она объяснила, что государство платит мобилизованным по 195 тысяч рублей в месяц. Но некоторые регионы будут добавлять сверху этой суммы. Например, Москва будет платить своим мобилизованным по 50 тысяч в месяц.
После окончания срока службы и присвоения статуса «Ветерана боевых действий» мобилизованные могут быть освобождены от уплаты имущественного налога на один из объектов недвижимости, право на 50-процентную скидку на коммунальные услуги и бесплатный проезд.
Важно помнить, что за мобилизованным также остается его рабочее место и должность, которую он занимал до частичной мобилизации. При этом период прохождения службы включается в трудовой стаж. Также граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут рассчитывать на доплату к пенсии.
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.
Так, за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев — их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Напомним, 21 сентября 2022 года указом Президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране.