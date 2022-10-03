По словам Баталиной, после демобилизации граждане могут получить статус ветерана боевых действий, что позволит получать ежемесячные выплаты, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и льготы по оплате жилого помещения.

Как сообщил Telegram-канал правительства России, после демобилизации граждане также будут иметь права на покупку или получение льготных лекарств, бесплатный междугородный проезд к месту лечения, а также повышенную пенсию. Баталина отметила, что если мобилизованный уже имеет статус ветерана, то положенные выплаты он будет получать также во время прохождения службы.

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане имеют право на льготы и выплаты практически аналогичные тем, которые предоставляются военнослужащим-контрактникам. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

В частности, мобилизованные имеют право на бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в вузы и на программы среднего специального образования, рассказала Кудерко.

Она объяснила, что государство платит мобилизованным по 195 тысяч рублей в месяц. Но некоторые регионы будут добавлять сверху этой суммы. Например, Москва будет платить своим мобилизованным по 50 тысяч в месяц.

После окончания срока службы и присвоения статуса «Ветерана боевых действий» мобилизованные могут быть освобождены от уплаты имущественного налога на один из объектов недвижимости, право на 50-процентную скидку на коммунальные услуги и бесплатный проезд.

Важно помнить, что за мобилизованным также остается его рабочее место и должность, которую он занимал до частичной мобилизации. При этом период прохождения службы включается в трудовой стаж. Также граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут рассчитывать на доплату к пенсии.

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.

Так, за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев — их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Напомним, 21 сентября 2022 года указом Президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране.