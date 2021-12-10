Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых учёных в Сочи

Как она отметила, мир сталкивается со множеством вызовов в различных сферах, и преодолевать их помогают новые технологии, которые развиваются экспоненциально. Продвижение науки позволяет еще большими темпами развивать все сферы жизни общества. Ключевая роль в этом процессе принадлежит молодым учёным, которые будут формировать и реализовывать передовые технологии, подчеркнула Ольга Голодец. В условиях новой реальности важно пересмотреть существующие ограничения и развивать программы и направления, ускоряющие процессы внедрения научных разработок.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Год науки и технологий совершает самый важный прорыв — повышает престиж науки. Он показывает широкой общественности, что мы имеем, привлекает молодёжь к научным разработкам и формирует ресурсы именно на тех направлениях, которые являются приоритетными. Сегодня любая корпорация, которая основывается на технологических решениях, конечно же, поддерживает научный прогресс. Это имеет огромное значение, так как даёт возможность использовать новые технологии в процессах и продуктах уже в ближайшее время.

В Сбере есть ряд подразделений, которые развивают искусственный интеллект, научно-исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные проекты. Искусственный интеллект встроен в абсолютное большинство финансовых и нефинансовых процессов и позволяет кардинально ускорить получение услуг для наших клиентов».

В рамках Года науки и технологий Сбер провёл такие активности, как международный конкурс по ИИ для детей, мероприятия по ИИ и анализу данных — AI Journey и AI Journey Junior, — создание новых лабораторий на базе вузов и другие проекты. Кроме того, Сбер учредил собственную научную премию в трёх номинациях: «Науки о жизни», «Цифровая вселенная» и «Физические науки».

Год науки и технологий, частью которого является Конгресс молодых учёных, направлен на вовлечение молодого поколения в научные проекты и процессы. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.