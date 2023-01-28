В основу работы отряда было положено решение коллегии МВД России 1993 года, определившей в качестве приоритета несколько самых важных направлений: усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, противодействие организованной преступности, коррупции и распространению наркомании, совершенствование кадровой работы и управленческой деятельности.

Это тяжелое время характеризовалось активным формированием государственных органов на территории, возрожденной Ингушетия в составе Российской Федерации. Сложная общественно-политическая обстановка, тлеющие или, только набирающие силу конфликты на Северном Кавказе в те времена, бросали ежедневные вызовы органам правопорядка республики, что и обусловило решение по организации структуры, пресекавшей бы на корню бандитизм в регионе.

Штатная численность молодого отряда, находившегося на заре своего создания еще в другом ведомстве, недотягивала до нормы. Однако, несмотря на все сложности, возникавшие на пути знаменитого ингушского спецподразделения, его бойцы с честью и достоинством выполняли все поставленные перед ними задачи.

Материальное обеспечение на первых этапах, по понятным причинам, не всегда соответствовало серьезности возложенных на ребят обязанностей. Однако это стало лишь дополнительным подтверждением того, что личный состав ОМОН нес службу во благо Родины, порой на чистом энтузиазме. Первые сотрудники отряда помнят, как иногда приходилось добираться к месту сбора на попутном транспорте, которого и так было немного в 1993 году, а первое денежное довольствие они получили только через несколько месяцев с даты его создания.

За 30 славных лет, прошедших с тех тяжелых времен, ингушский ОМОН прошел вместе с республикой все самые сложные этапы. В противостоянии с незаконными вооруженными формированиями отряд потерял много достойных воинов, чья память навсегда останется в сердцах их коллег и всех жителей Ингушетии.

В противостоянии с теми, кто не хотел мира на нашей земле сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по Ингушетии неоднократно демонстрировали героизм и мужество, часто — ценой собственной жизни, до конца выполняя долг перед Родиной. Все, кто ушел от нас награждены государственными наградами, их именами названы школы и улицы в Ингушетии, в учебных заведениях, родных городах и селах оборудованы мемориалы, символизирующие тот факт, что их подвиги никогда не будут забыты.

Увы, сегодня, сложные времена вновь возвращаются к нам, требуя от сотрудников ОМОН «Беркут-Юг» готовности рисковать своей жизнью. Выполняя задачи за пределами пункта постоянной дислокации, отстаивая интересы отчизны в борьбе с новыми проявлениями фашизма, сотрудники отряда вновь проявляют отвагу и профессионализм, в результате чего многие из них представлены к государственным и ведомственным наградам.

К сожалению, сегодня, не время праздновать юбилей, который, в обычное, мирное время, мы могли бы отметить с широким размахом. Главное — поддержать наших воинов, отстаивающих честь и достоинство нашей Родины. Пусть даже и без оружия в руках, но горой за ребят стоят и учащиеся школы Росгвардии в Ингушетии, которые поздравили сотрудников ОМОН «Беркут-Юг» со знаменательной датой основания отряда.

Так, в честь 30-летия со дня образования отряда ученики ведомственной школы подготовили поздравления для бойцов отряда. Ребята прочитали стихотворения о самоотверженности и профессионализме сотрудников отряда, выразили поддержку тем, кто выполняет задачи вдали от дома.

— Преподаватели, ученики нашей школы, а также их родители прекрасно понимают, насколько важны слова поддержки тем, кто выполняет свой долг на дальних рубежах, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Кроме того, юбилей отряда — это важная дата не только для Росгвардии, но и для нашей республики в целом.

Да, безусловно, ОМОН Росгвардии всегда находится на страже интересов и благополучия россиян, простых жителей Ингушетии. Однако в этом году, празднование юбилея отряда придется отложить до прибытия его личного состава в пункт постоянной дислокации. Пусть наши ребята вернутся домой живыми и невредимыми!