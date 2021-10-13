Залатали как могли
ОНФ объявил фотоконкурс «ляпов» дорожных строителей
Общероссийский народный фронт объявил фотоконкурс по итогам дорожного ремонта в 2021 году. Об этом газете «Ингушетия» сообщила координатор по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ Марина Вышегурова.
По ее словам, на конкурс принимаются фототворчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и ям после ремонта. Фотографии необходимо выложить на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря 2021 г. включительно, указав местоположения проблемных мест (адрес или геоточку). По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры.
— Идея конкурса появилась после рейда экспертов Народного фронта по дорогам одного из малых городов, — пояснил член регионального штаба ОНФ в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев. — Общественники получили жалобы местных жителей на качество покрытия дорог общего пользования. Как выяснили народные контролеры, в капитальном ремонте нуждаются в этом городе 70 из 80 км городских дорог, однако в основном дорожники проводят ямочный ремонт. Представители местной администрации сетуют на отсутствие достаточного финансирования. В итоге жители вынуждены сами «ремонтировать» образовавшиеся ямы подручными средствами. К примеру, и в это трудно поверить — прикрывая докучавшую им яму старой курткой, а въезды во двор — засыпая битыми кирпичами. К слову, в населенных пунктах Ингушетии жители, очень часто латают самостоятельно ямы на дорогах. Для людей легче сделать это самим, нежели ждать годами дорожников. Поэтому участие в конкурсе будет интересным и познавательным: ведь по выявленным адресам после конкурса начнутся наши рейды.
Вышегурова отметила, что активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хэштегом и передадут информацию в органы исполнительной власти вашего региона.