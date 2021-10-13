По ее словам, на конкурс принимаются фототворчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и ям после ремонта. Фотографии необходимо выложить на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря 2021 г. включительно, указав местоположения проблемных мест (адрес или геоточку). По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры.

— Идея конкурса появилась после рейда экспертов Народного фронта по дорогам одного из малых городов, — пояснил член регионального штаба ОНФ в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев. — Общественники получили жалобы местных жителей на качество покрытия дорог общего пользования. Как выяснили народные контролеры, в капитальном ремонте нуждаются в этом городе 70 из 80 км городских дорог, однако в основном дорожники проводят ямочный ремонт. Представители местной администрации сетуют на отсутствие достаточного финансирования. В итоге жители вынуждены сами «ремонтировать» образовавшиеся ямы подручными средствами. К примеру, и в это трудно поверить — прикрывая докучавшую им яму старой курткой, а въезды во двор — засыпая битыми кирпичами. К слову, в населенных пунктах Ингушетии жители, очень часто латают самостоятельно ямы на дорогах. Для людей легче сделать это самим, нежели ждать годами дорожников. Поэтому участие в конкурсе будет интересным и познавательным: ведь по выявленным адресам после конкурса начнутся наши рейды.

Вышегурова отметила, что активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хэштегом и передадут информацию в органы исполнительной власти вашего региона.