Цель конкурса — повысить информированность о женщинах, воспитывающих детей с ОВЗ, а также оказать им поддержку.

«Объявляя конкурс, Народный фронт поднимает тему, которая редко появляется в заголовках СМИ. Женщин, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, в России около 5 млн. Они зачастую просто забывают о себе в потоке рутинной заботы о близких. Они выполняют роль няни, медсестры, воспитателя, забывая, что они женщины, что они не одни, что нужно учиться новому, самореализовываться, уделять время себе и просто быть счастливой. Проект помогает особенным женщинам получить профессию, обрести друзей, выйти в салон красоты в подарок от партнеров — это наполняет жизнь этих мам и бабушек теплом, надеждой и радостью. И мы уверены, что журналистам понравятся наши героини. А конкурс позволит людям увидеть этих красивых, сильных женщин России», — считает начальник Управления проектных инициатив Народного фронта Елена Мильто.

«К участию в конкурсе приглашаются журналисты, блогеры, авторы информационных порталов и сообществ в социальных сетях, — рассказала газете „Ингушетия“ координатор по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ в Ингушетии Марина Вышегурова. — В настоящий момент проект уже реализуется в 33 регионах России и более 20 тысяч женщин присоединились к консолидирующему сообществу. При этом, по подсчетам экспертов, целевая аудитория проекта составляет около 5 млн женщин. В своих работах участник должен раскрыть одну из возможных тем. Перечислю их. Так, тема под названием „Особенный успех“ должна раскрыть возможности развития и успешной самореализации женщин, воспитывающих детей с ОВЗ: это трудоустройство, хобби, семейные достижения, личные проекты и кейсы достигаторства (к слову, достигаторство — это комплексная модель привычек и навыков везучих людей).

Далее — „Передышка“. Здесь речь идет о роли и труде женщины в воспитании ребенка с ОВЗ: это освещение проблем женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, кейсах решений. Затем — „Про неё. Бабушка“: это истории бабушек, воспитывающих особенных детей. И последняя тема — „Особенные династии“, где можно рассказать об истории многодетных, потомственных семей с детьми с ОВЗ».