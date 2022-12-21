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Под контролем общественников

ОНФ в Ингушетии проверил качество работ по программе «Формирование комфортной городской среды»

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В Ингушетии продолжается успешная реализация программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, что она существует с 2017 года и предоставляет прекрасную возможность для активных и неравнодушных горожан улучшить свою жизнь путем благоустройства дворов.

У нас, как и по всей стране, осуществление данного проекта находится под пристальным вниманием и контролем общественников из Общероссийского народного фронта. Накануне они проверили ход работ по данному проекту в городе Карабулаке. После онлайн-голосования на платформе za. gorodsreda. ru по отбору объектов благоустройства (голосовать можно и на сайте «Госуслуги») жители города выбрали три объекта, расположенные на улицах Зязикова (1686 голосов), Пушкина (964) и Градусова (440).

— Мы проверили работы, проводимые по трем объектам, благоустройство которых поддержало большинство местных жителей путем голосования, — рассказала газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии, координатор республиканского Центра мониторинга благоустройства городской среды Зарема Оздоева. — Есть мелкие, незначительные замечания к рабочим, касающиеся устройства малых архитектурных форм — скамеек, урн и т. д. Предложили поставить их весной и к тому же намертво закрепить их на месте, чтобы не своровали. Мониторинг качества окончательных работ решили провести в апреле. Следующую проверку проведем в городе воинской славы Малгобеке.

Добавим, что задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды.

 

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