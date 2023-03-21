Тем не менее, переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства, невозможно. Ведь работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы нам в наших домах жилось комфортно и уютно, чтобы у нас бесперебойно шла вода, были газ и свет, и чтобы мусор и отходы бытового характера вовремя вывозились. Помимо этого, эти люди обеспечивают порядок, ликвидируют последствия природных катаклизмов, не спят ночами, если где-то случилась авария. Коммунальщики обеспечивают промышленным предприятиям и госучреждениям, таким как школы, больницы и детские сады, бесперебойную работу.

В сферу деятельности служб коммунального хозяйства, кроме перечисленных выше, входят и такие обязанности, как состояние городских парков и сквер, улиц и дорог, а также дворов и подъездов.

Известно, что жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения является одной из самых сложных отраслей экономики, а её работников объединяет высокая степень социальной значимости труда, ответственность перед населением за комфорт и удобство условий проживания. Учитывая это, в их честь в России был учрежден специальный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Вместе с работниками сферы ЖКХ этот день отмечают и сотрудники ателье, комбинатов, мастерских и учреждений, оказывающих услуги населению на постоянной основе.

История службы такова, что появление ЖКХ в современном виде в России можно датировать 1649 годом, когда царь Алексей Михайлович поручил каждому двору нанять дворника. До Великой Октябрьской революции дома в собственности были только у очень зажиточных людей, причем это касалось дворянства и купечества. Остальное население вынуждено было ютиться в так называемых «доходных домах», которые на самом деле должны были приносить доход за счет сдачи жилья в аренду. У каждого «доходного дома» был владелец, который отвечал за состояние и ремонт недвижимости, а также за содержание интерьера.

Первые декреты, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться. К бытовым услугам стали относиться все службы, которые создавали уют и удобство жизни людей.

Но знакомые каждому из нас аббревиатуры ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора) и ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) появились лишь в 1959 году, когда по всему СССР стали размещать организации, обеспечивающие решение бытовых вопросов. Этот этап стал общинным сектором в развитии сферы бытовых услуг и ЖКХ. Традиционно первый этаж жилого дома отдавался месту, где можно было найти сантехника или электрика, а также просто сфотографироваться или постричься. Повсеместно были созданы также различные мастерские, укомплектованные персоналом.

Таким образом, ХХ век для России, когда в стране крупномасштабно взялись за электрификацию и газификацию, а также повсеместно начали проводить центральное отопление и канализацию, стал временем активного развития предприятий ЖКХ.

Сегодня в нашей стране активно развивается сфера бытового обслуживания, стараясь наиболее полно удовлетворять запросы и потребности граждан, расширяется спектр предлагаемых услуг, улучшается их качество. Нельзя не отметить и то, что сектор ЖКХ движется по пути внедрения новейших технических разработок и решений. А это означает, что отрасли необходимы грамотные специалисты высочайшего уровня, способные как никогда ранее обеспечить стабильность и безопасность жителей и производственных объектов.

Работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие российской экономики. Они знают, что от состояния системы ЖКХ зависят благополучие и комфорт людей, качество их жизни и общественная стабильность.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия Тимур Гайтукиев в разговоре с нашим корреспондентом подчеркнул, что в нашей республике, несмотря на то, что многое предстоит еще сделать для того, чтобы жизнь людей складывалась благополучно, в настоящее время активно развивается сфера бытового обслуживания, расширяется список предлагаемых услуг, улучшается их качество. Тимур Исаевич, пользуясь случаем, поздравил всех работников ЖКХ и бытового обслуживания населения Республики Ингушетия и поблагодарил их за каждодневный труд во благо процветания региона.

«Конечно, не только в связи с праздником, но и во все будничные дни хочется пожелать работникам ЖКХ здоровья, счастья и дальнейшего профессионального роста, без которого в этой отрасли не будет никакого прогресса, — отметил он. — Как мы знаем, сотрудники ЖКХ и бытового обслуживания своим трудом создают социальную стабильность и общественный покой, и, если говорить о профессии работника ЖКХ и бытового обслуживания, надо отметить, что от этих специалистов очень многое зависит в нашей жизни. Все мы в равной степени являемся пользователями жилищно-коммунальных услуг и знаем, как тяжело обходиться без света, газа или воды, не говоря уже о более масштабных вещах.

В то же время надо признать, что работа в области ЖКХ — очень ответственная и во многом неблагодарная профессия. Помните, как на постсоветском пространстве сложилось крайне недружелюбное отношение к специалистам этой сферы? К примеру, их называли и пьяными водопроводчиками, и ленивыми дворниками, и неумелыми сантехниками и так далее. Эти ассоциации стали некими стереотипами, которые сложно изжить до сих пор. А что получится, если всё это помножить на грубость и волокиту, с которыми часто приходится сталкиваться людям и с той, и с этой стороны? И зачастую не всегда клиент бывает прав. Поэтому наше ведомство прикладывает определенные силы для того, чтобы воспитать в своих сотрудниках лучшие черты характера, которыми должны обладать профессионалы, представляющие сферу обслуживания.

Также необходимо отметить, что сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания невероятно широка. Обычно большинство из нас по-прежнему ассоциирует буквы ЖКХ с чем-то необходимым по дому — электричество, свет, отопление, водопровод, газопровод и т. д., и связывает их значение со слесарем, водопроводчиком или дворником.

На деле же спектр профессий, которые обеспечивают жилищно-коммунальную сферу и бытовое обслуживание, намного шире. Это и сотрудники ателье и химчисток, различных автосалонов и мастерских, салонов красоты и парикмахерских. Если говорить на языке цифр, то это огромная армия специалистов широкого профиля, которые обслуживают заявки и заказы потребителей. Поэтому хочется верить, что в обслуживающих компаниях каждый клиент будет находить заботу и внимание со стороны работников. А для этого нужно, чтобы люди, однажды связавшие свою жизнь со сферой обслуживания людей, изо дня в день совершенствовали свое профессиональное мастерство и с большой ответственностью относились к своей работе. Тогда любые задачи нам будут по плечу».

Безусловно, труд работника обслуживающей отрасли нелегкий и очень ответственный. К сожалению, встречаются среди них и такие горе-работнички, которые своим недобросовестным отношением к труду создают проблемы не только для клиентской базы, но и для своих коллег по работе. Ведь их недочеты и упущения приходится кому-то исправлять вслед, в двойном тарифе тратя на это ресурсы и драгоценное время.

По словам Тимура Исаевича, их ведомство прилагает все усилия для того, чтобы подобных косяков в работе специалистов республиканской службы ЖКХ было намного меньше, чем в предыдущие годы.

Как говорят социологи, учитывая, что сфера бытовых услуг расширяется с каждым годом, число тех, кто здесь работает, тоже увеличивается. Это и те, кто работает в области спорта и досуга, проката различного оборудования и так далее. Со временем ситуация медленно, но меняется. Сегодня намного чаще, чем раньше, можно встретить благодарности за хорошую работу по обеспечению отоплением, за нормальный водопровод, уют и комфорт на улицах. А газификация домов, можно сказать, является настоящим трендом сегодняшнего времени. И пусть еще уборка мусора вызывает много проблем и жалоб, что хорошо видно из соцсетей, потихоньку и этот вопрос движется в верном направлении.

А нам, потребителям, полезно было бы проанализировать свои затраты на жилищно-коммунальные услуги и поинтересоваться, как можно экономно использовать воду и электроэнергию, уменьшить потерю тепла. И относиться к коммунальщикам с уважением за их труд нам необходимо не только в праздники, но в и будни.