Сколько нужно денег для счастья?

Опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тыс. рублей в месяц

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Лидер рынка онлайн-рекрутмента России Superjob выяснил в ходе последнего опроса, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тыс. рублей в месяц. Вместе с тем результаты зондажа свидетельствуют, что представительницы прекрасной половины человечества менее привередливы: им достаточно 155 тысяч «деревянных» в месяц, тогда как планка мужчин достигает 203 тысяч.

Подчеркивается также, что среди жителей крупных городов самые высокие требования у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. Самые низкие — у жителей Оренбурга, свое счастье в среднем они оценивают в сумму 138 тыс. рублей в месяц.

Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более взрослых россиян — 126 тысяч рублей в месяц против 200 тысяч у россиян от 35 до 44 лет. Счастье тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, в среднем «стоит» 110 тысяч рублей, а россиян с доходом от 80 тысяч рублей — 228 тысяч рублей в месяц.

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