Подчеркивается также, что среди жителей крупных городов самые высокие требования у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. Самые низкие — у жителей Оренбурга, свое счастье в среднем они оценивают в сумму 138 тыс. рублей в месяц.

Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более взрослых россиян — 126 тысяч рублей в месяц против 200 тысяч у россиян от 35 до 44 лет. Счастье тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, в среднем «стоит» 110 тысяч рублей, а россиян с доходом от 80 тысяч рублей — 228 тысяч рублей в месяц.