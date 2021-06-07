Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке Фонда Андрея Мельниченко составило рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей.

Публикуется национальный рейтинг, а также списки школ-лидеров в федеральных округах и отдельных регионах.

«Для промышленности чрезвычайно важна сквозная оценка подготовки кадров, одного рейтинга вузов недостаточно, ведь качественная подготовка инженера начинается со школьной скамьи», — цитирует Александра Чередника, исполнительного директора Фонда Андрея Мельниченко, его пресс-служба.

В топ-200 школ России, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, вошли учреждения из 44 регионов страны: 68 школ — из Москвы и Подмосковья, 13 — из Питера, 10 — из Свердловской и 9 — из Тюменской области. По семь школ в рейтинге представляют Башкортостан и Татарстан, а также Новосибирскую и Челябинскую области.

Наряду с федеральным рейтингом RAEX составил рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, по каждому федеральному округу и по каждому региону России. Списки содержат от трёх до пятидесяти позиций — в зависимости от общей численности выпускников субъекта РФ, поступивших в вузы из выборки.

«Рейтинги позволили выявить множество сильных школ, готовящих наибольшее количество технарей для своих регионов, — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков. — В списки вошёл целый ряд школ, расположенных за пределами крупных городов и обычно остающихся вне фокуса исследования».

В список рейтинга школ Ингушетии, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, попали три учебных заведения: школа № 3 города Карабулака, школа № 5 города Назрани, лицей № 1 города Назрани.

Рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей составлены агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) впервые. Рейтинги основаны на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по соответствующим направлениям подготовки. Всего при расчете рейтингов использовались данные о поступлении почти 60 тыс. выпускников 2020 года более чем 10 тыс. российских школ. Исследование проведено при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

Рейтинги определяют перечень школ, вносящих наибольший вклад в подготовку будущих инженерных кадров в масштабах всей страны, федеральных округов и конкретных регионов. На положение в рейтингах влияли количество зачисленных на профильные специальности выпускников, уровень вузов, в которые поступали выпускники, а также основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, в рамках целевого приема или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).