На победу в пяти номинациях претендуют 38 СМИ округа, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений. Победителей назовут в Чебоксарах, сообщили на портале «Нацакцент».

Около 1300 журналистских материалов из 173 СМИ Приволжья рассмотрели члены жюри. Это газеты, журналы, телерадиокомпании, информационные агентства, сетевые издания. В шорт-лист попали как представители медиахолдингов, так и районные СМИ.

«Приволжский округ — один из самых разнообразных по национальному составу регионов России. Здесь традиционно велик интерес к межэтнической теме, много изданий на родных языках народов Приволжья, выпускаются одни из самых сильных в стране тематических телепрограмм. Даже редакции небольших СМИ отличаются высоким профессиональным уровнем сотрудников и вовлеченностью в этническую тематику, — отметила председатель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге. — Выбирать из такого обилия качественных материалов — непростая, но увлекательная задача».

Лауреаты регионального этапа конкурса встретятся в Чебоксарах 6 октября, пообщаются с коллегами и представителями местных властей, примут участие в семинарах и мастер-классах, познакомятся с достопримечательностями региона, а 8 октября смиротворцы получат заслуженные награды.

Жюри конкурса «СМИротворец — Волга — 2021» приступило к голосованию. В жюри входят:

Георгий Богуславский (председатель жюри, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики);

Алла Абастова (руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае, директор ИД «Периодика Ставрополья»);

Владимир Васильев (генеральный директор, главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия»);

Татьяна Вашуркина (директор, главный редактор АУ «Издательский дом «Хыпар»);

Олег Купчинский (руководитель отделения Гильдии межэтнической журналистики в Алтайском крае, шеф-редактор газеты «Алтайская правда»);

Маргарита Лянге (президент Гильдии межэтнической журналистики, член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ).

Напомним, заявки и конкурсные материалы в 2021 году по Северо-Кавказскому федеральному округу принимаются через электронную форму до 1 октября.