Мой муж с братьями строил частный дом во Владикавказе. Утром, как обычно, я проводила их и присела на крылечке, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасным утром, сулящим хорошую погоду. К тому времени у меня было двое детей, старший четырёхгодовалый сын спал, а второй, которому было три года, гостил у моих родителей в посёлке Карца. Третьего ребёнка я ждала со дня на день.

Но тут мне показалось, что я услышала взрывы. Потом они участились. Я насторожилась и, чтоб унять свои волнения, стала заниматься хозяйством. Через час вернулся муж, очень встревоженный, и сказал, что до работы они не доехали, из города и Пригородного района потоком едут машины с беженцами, идёт перестрелка, есть раненые и убитые.

Связи никакой в те годы не было, единственная информация — это новости, которые пока о ситуации в Пригородном районе молчали. В таком непонятном, подвешенном состоянии мы пробыли до обеда. Словами это не передать. Беспокойство только нарастало. Люди были очень встревожены. Но даже тогда я не думала, что это и есть точка невозврата.

Однако старшие, видавшие в свои годы депортацию, знали больше. Нам, женщинам и детям, было велено быстро собраться, взять с собой документы и тёплые вещи. Семья у нас была большая. У родителей мужа было пятнадцать детей и девять внуков. Разумеется, нас развезли по родственникам. Я попала в Грозный, а через пару дней попала в больницу, где на свет появился и третий сын.

Состояние в больнице у всех тоже было тревожное. Женщины собирались в палатах и обсуждали новости из Пригородного района. Пересказывали ужасы происходящего, некоторые обрастали трижды, прежде чем доходили до нас. Но было известно точно, что есть жертвы, раненых привозили даже в больницу, где лежали мы. Было ясно, что в Пригородном районе идет этническая чистка, ингушей вынуждают покинуть его.

Я очень беспокоилась за своих родных, за сына, которые так и остались в посёлке Карца, в самом что ни на есть пекле событий. Новости от них пришли через 10 дней, вместе с моим сыном. Вернее сказать, о том, что родители живы, я узнала от него. А позже обо всём, что с ними происходило, рассказали мои родные.

Как оказалось, моя семья, как и все жители посёлка Карца, находились несколько дней под постоянным обстрелом. Удивительно, но перед безрассудством все оказались равны. В посёлке жили представители разных национальностей. А пули не различают национальность. Люди сплотились. Помогали друг другу. В амбулатории раненым оказывали помощь ингушские медики и осетин Малкаров, житель посёлка. Эта семья всю жизнь жила вместе с ингушами, дружно и сплоченно. Его родители работали в школе учителями, их уважали и знали все.

По мирному посёлку били просто так, без ответного огня, из разных видов орудий. Об этом не раз говорили и писали сами же офицеры, которые на тот момент не понимали, что вообще они там делают и что происходит на самом деле. Но кольцо сжималось, обстрелы становились всё жёстче. Жители нашли спасение в воинской части в Спутнике, расположенной рядом. Несмотря на запрет вышестоящего руководства, начальник гарнизона всё же открыл ворота и взял под свою защиту людей.

Близкие рассказывали, что солдаты и офицеры делились последним куском хлеба, своими кроватями, тёплыми одеялами и подушками с женщинами, детьми и больными людьми. Разумеется, все помещения и даже коридоры были заполнены до предела. Не только спать, стоять было негде. Люди сидели и спали вдоль стен, полусидя, вытянув ноги, а более удачливым достались скамейки.

Сестра Амина вместе с моим сыном лежала на маленькой лавочке. Она рассказывала, как хотела прижать мальчика лицом к себе, чтобы он уснул, но ребёнок всё время поворачивался лицом к двери и упорно не хотел спать. В очередной раз, когда Амина хотела его повернуть, он сказал на детском ломаном языке, что, если ляжет спиной к двери, солдаты выстрелят ему в спину. Он ещё долго отходил от этого шокового состояния, прятался под стол, под кровать, вздрагивал и просыпался от любого шороха, держался рядом со мной и боялся, что снова потеряет меня.

Люди в воинской части скрывались несколько дней, потом созданная Временная администрация в зоне конфликта организовала вывоз желающих в Ингушетию на автобусах. Дело в том, что никто не хотел покидать своё село, но боевики в ночь на четвёртые сутки конфликта, когда люди ушли в воинскую часть, огнём прошлись по каждой улице, сожгли почти все дома в посёлке, чтобы жители не смогли вернуться в свои дома. Именно поэтому, от безысходности, многие приняли решение ехать к родственникам в Ингушетию. Те же, у кого по счастливой случайности остались дома целыми или сохранилась хотя бы времяночка, приняли решение не покидать посёлок.

Среди таковых были и мои родители. И это решение было сродни настоящему подвигу. Каждый день они рисковали своими жизнями и жизнями своих близких. Сколько мытарств пришлось пережить тем, кто остался жить в посёлке, знают только они. Полный беспредел со стороны власти и бесчинствующих элементов. Их обстреливали почти каждый день. Люди ингушской национальности пропадали просто так. Их могли забрать, по поводу и без, и потом они пропадали без вести или им навешивали разные ярлыки, и никто не занимался расследованием.

Да много чего подобного пришлось им испытать. Не было ведь никакой реально действующей инфраструктуры, не было никакой помощи, люди были брошены на произвол судьбы, беззащитные и притесняемые со всех сторон. По любому поводу — в больницу ли, на рынок, на учёбу и на работу, мало ли какие ещё дела могут быть в жизни — приходилось выезжать в Назрань, и в строго ограниченное время, да под «конвоем», так сказать, в сопровождении военных.

А с моим сыном история была другая. Когда отец принял твёрдое решение с семьёй остаться там, он сказал, что внука надо отправить к своим родным. Мальчика поручили шофёру автобуса передать родным в Назрани. Но случилось так, что, когда автобус приехал на центральную площадь Назрани, толпа ожидающих ринулась встречать прибывающих беженцев. Вот тут мой Илез вышел из автобуса и затерялся в толпе. Он искал среди людей своих родителей.

Растерянного мальчика увидела женщина и отвела его в стихийно созданный в те дни штаб в администрации города. Отсюда через рупор передали, что из автобуса, приехавшего из Карца, сошёл и затерялся трёхгодовалый мальчик, имя называет Алеса. На это объявление отозвалась моя соседка Рейхант, у неё тоже был внук Илез из посёлка Карца. И тут она узнала в потерянном ребёнке моего сына, однако женщина упорно не хотела его отдавать, говорила, если у него нет родителей, она его усыновит. Так и ушла, но оставила свой адрес. На следующий день нашёлся дядя Ахмед, мой старший деверь, который привёз мальчика ко мне.

Моя же семья воссоединилась, и уже через месяц мы вернулись в родное село Чермен, где проживаем до сих пор. Никуда больше оттуда не выезжали. Прошли через многие испытания. Не было рядом ни школы, ни магазина, нас в первое время не обслуживали амбулатории и скорая помощь. Рисковали каждый день, проезжая часть села, где плотно жили осетины, потому как воинствующая часть жителей, это в основном подростки и были даже женщины, скажем так, маргинального поведения, которые ради потехи кидали камни в проезжающий мимо них ингушский транспорт. И никто их не останавливал. Но времена пришли другие, надеюсь, им сегодня стыдно, а может быть, и нет. Бог им судья. Но нас Всевышний хранил и хранит до сих пор. По Его милости мы живём в своих домах.

Сегодня и власть работает и полиция. Рядом с нами построили новую школу. Притеснения не чувствуем, но до сих пор у нас в селе раздельное обучение в школах по национальному признаку. Это печально, далеко не разумно и не дальновидно, даже безрассудно в так называемом демократическом государстве. Нет рабочих мест для жителей ингушской национальности, мы все каждый день выезжаем в Ингушетию, где учатся наши студенты, где работаем и мы. Вот такова она, реальность сегодняшнего дня в моей жизни спустя 30 лет после трагических событий".