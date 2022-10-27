Он, как нам известно, жил и работал в Саратове. Но как только услышал печальную новость о том, что начались трагические события, в считанные часы оказался на родине.

Ситуация в Ингушетии была крайне тяжёлая и драматическая. Через горное ущелье, преодолевая сотни километров, спасая свои жизни, пробирались беженцы из Северной Осетии. Погода стояла ясная, когда началась этническая чистка в Пригородном районе и в городе Владикавказе, насильственное выселение людей ингушской национальности. Люди убегали из своих домов, не успев прихватить с собой ни тёплой одежды, ни документов, ни еды. Дорога лежала через ущелье. Было начало ноября. Погода резко изменилась. В горах пошёл снег. Двое-трое суток поток обессиленных людей — старики, женщины и дети полураздетые, голодные, замерзшие и изнеможенные пробирались по горным тропам.

Потом эту дорогу из Джейраха до Алкуна, назовут «дорогой жизни», пролегала она по заброшенным ещё с 80-х годов туристическим маршрутам, по обветшавшим висячим мостам, с полупрогнившими обледенелыми досками. Все жители окрестных сёл, в том числе и люди старшего возраста, встречали беженцев. В каждом доме готовили условия для их приёма.

Организация была чёткая. Одни варили на кострах мясо, другие в канистрах, на спине, по узким тропам подвозили бензин для техники, которая не могла по бездорожью заправиться и двигаться дальше. В рюкзаках привозили еду, чай, одежду для промёрзших людей. В этих же рюкзаках несли они обратно уставших от дороги маленьких детей.

Старики плели носилки из прутьев, чтобы молодые ребята могли на них переправить ослабленных людей через ледяную реку Ассу. Другие нарезали новые доски, которыми, рискуя жизнью, меняли прогнившие доски на висячих мостах.

Все работали слаженно. Беженцев встречали на образованных постах, отогревали, одевали в тёплую одежду и на Камазах, «Уралах» и другой технике переправляли в ближайшие населённые пункты, откуда их подхватывали родственники и жители Ингушетии.

И во всех этих организационных мероприятиях самое активное участие принимал Багаудин Богатырёв, который вовремя оказался рядом и, как управленец, быстро взял в свои руки все вопросы по встрече людей. Ведь как таковых государственных органов власти во вновь созданной молодой Республике Ингушетия ещё не было. Первым делом он создал штаб из молодых людей, в числе которых были и два его родных брата. От Джейраха до Алкуна было создано шесть постов с горячим питанием и тёплой одеждой. Для этого он организовал срочную доставку трейлерами передвижных электростанций из Саратова, а вместе с ними и гуманитарного груза, в котором была тёплая одежда, вещи домашнего обихода, продукты питания, мясо и т. д.

Багаудин Богатырёв родом из селения Мужичи

Большую семью Богатырёвых в селении Мужичи Сунженского района Ингушетии знают все. Это очень порядочные и благородные люди. И потому не удивительно, что в тяжёлые дни в истории ингушского народа они оказались в числе первых, кто оказывал помощь беженцам из Северной Осетии.

Багаудин Ахметович Богатырёв родился в 1949 году в селении Успенск Павлодарской области Казахской АССР, куда была выслана его семья вместе со всем ингушским народом в феврале 1944 года. На родину, в родное селение Мужичи Сунженского района, Богатырёвы вернулись в 1960 году. Обустроились. Завели большое хозяйство и жили как все. Семья была большая, но дружная: восемь сыновей и две дочки. Отец работал в леспромхозе, а дети помогали матери содержать большое хозяйство.

Свою трудовую деятельность Багаудин Ахметович начал после окончания школы в составе строительной бригады на сезонных работах в Якутии. Отсюда его путь лежал в Саратовскую область, где, впрочем, он обосновался на долгие годы. Здесь он окончил Саратовский строительный техникум, потом строительный институт, дальше работал в газовой промышленности, повышая квалификацию и уровень своего мастерства, пройдя через все ступени профессионального становления и роста управленческой деятельности, начиная со старшего прораба, потом заместителя начальника, затем начальника передвижной механизированной колонны; заместителя, затем начальника треста «Саратовтрансгаз», и до заместителя генерального директора главка, исполняющего обязанности директора главка, где он работал вплоть до развала СССР.

В постперестроечные времена Багаудин Богатырёв открывает свою строительную фирму и продолжает заниматься строительством газопроводов, газовых станций и других сопутствующих работ в газовой промышленности. В сферу его деятельности входило около семи-восьми областей Российской Федерации и Казахстана, начиная от Москвы и кончая городами Гурьев, Узень, Мангышлак Казахской ССР.

Багаудина Богатырёва знали и высоко ценили как успешного руководителя, опытного управленца, энергичного и ответственного человека с твердыми жизненными принципами. Ему не раз руководители московского главка предлагали высокие должности. Но работа в столице его никак не притягивала. Он любил работать среди людей, любил то, чем он занимался долгие годы. К тому же не мог просто так уехать из Саратова. Под его опекой было много родственников, близких людей, знакомых. В этом городе каждый ингуш или чеченец знал, что в любую минуту он может обратиться к Багаудину Богатырёву, и он никогда не оставит их без внимания.

Так саратовские студенты-земляки становились его сыновьями и дочерями, спортсмены видели в нём надёжного друга и щедрого покровителя, а гости с Кавказа находили в его доме тепло домашнего очага. Многим ребятам, родным и неродным, близким и совершенно незнакомым Багаудин Богатырёв помог получить достойное образование и стать настоящими специалистами. Тем, кто желал и умел работать, он помогал трудоустроиться.

Багаудин Богатырёв пользовался уважением и доверием среди жителей Саратова, что стало результатом его депутатской деятельности несколько лет подряд в Саратовской области. Профессионализм и принципиальность, опыт и ответственность, умение работать с людьми и отстаивать свою позицию, — вот те качества, которые свидетельствовали о Богатырёве, как о человеке, уважающем и заботящемся о благе и процветании народа.

Искренняя любовь к родной земле и стремление принести максимальную пользу своему народу помогали Богатырёву, даже будучи на расстоянии, делать добрые дела на родной земле. Так он оказал большую материальную поддержку при строительстве мечети в городе Грозном и в своём родном селении Мужичи.

Благодаря его содействию и дружеским отношениям с губернатором Саратовской области Дмитрием Фёдоровичем Аяцковым, в Ингушетии в 1995 году был открыт первый филиал от Московского кооперативного института, которым руководил профессор Владимир Титаев. Владимир Николаевич принял непосредственное участие в открытии первого филиала в станице Слепцовской, ныне г. Сунжа Республики Ингушетия, который назывался Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт центра Союза. Он просуществовал около десяти лет и успел за эти годы дать шесть выпусков дипломированных специалистов. Для республики, где практически не было учебных заведений, это было большим подспорьем.

Надо отдать должное Дмитрию Фёдоровичу, губернатору Саратовской области, который в знак уважения к своему другу Багаудину приехал в Ингушетию с членами своего правительства и в качестве подарка предоставил ингушской молодёжи целевые места в двадцати саратовских вузах. Те, кто не попал в эти списки, а это более ста пятидесяти человек, были зачислены в вузы на финансовой основе, а Багаудин Богатырёв взял на себя ответственность полностью оплачивать их образование.

В этой же поездке саратовская делегация, а если быть точнее — Багаудин Богатырёв привёз для беженцев из Пригородного района целый эшелон со строительным материалом.

Первые ноябрьские дни осени 1992 года

— Это были тяжёлые для республики времена, — говорит Багаудин Богатырёв. — Нужно было принять и обустроить в ещё не ставшей на ноги молодой республике десятки тысяч беженцев. Люди сплотились, сделали всё, что было возможно. Своё участие не считаю подвигом. Это был мой человеческий долг, долг сына своего народа. А должность и положение, благодаря Всевышнему, позволили мне оказать и материальную поддержку.

Но не могу не сказать и об участии в этой гуманитарной компании Магомеда Мержоева, моего друга, соратника и коллеги по работе. Мы с ним вместе приехали в республику. Мержоев работал в Саратове в главке газовой промышленности. Да, мы привезли гуманитарную помощь, одежду, продукты питания и другие вещи, необходимые беженцам, потерявшим всё своё имущество.

Поддержали беженцев в эти тяжёлые дни все жители Ингушетии, и живущие на тот момент на родине, и живущие далеко за её пределами. Каждый дом стал в эти дни прибежищем для обездоленных людей.

Надо вспомнить и наших медиков. В те дни был задействован и выездной медицинский пост, где днём и ночью работали врачи и медперсонал Галашкинской больницы. В моей памяти осталась врач Мадина, кажется, сноха Барахоевых. Не знаю, откуда брались силы у этой хрупкой женщины, через руки которой в день проходило сотни и сотни обессиленных людей. Да, горе было общее, но народ сплотился воедино. Никто не остался в стороне.

— Вот, где сейчас стоит памятник «Дорога жизни», — вспоминает Ахмед Торшхоев, житель селения Мужичи, потерявший обе ноги в результате переохлаждения в те самые суровые дни, когда он помогал беженцам переправляться через леденящую горную реку Ассу, — в советские годы стояла буровая № 13. На эту площадку привезли тёплые вещи, сапоги, одеяла, разумеется, продукты питания, мясо, всё, что нужно было пробивающимся через ущелье, изголодавшимся, переохлаждённым в пути беженцам. Как стало известно, эту помощь организовал Богатырёв. Особенно помогала передвижная электрическая станция, которую удивительно быстро доставили из Саратова. Таких вот пунктов было несколько, где встречали людей, отогревали их и кормили, одевали в тёплую одежду, нуждающимся оказывали медицинскую помощь, а потом транспортом вывозили в населённые пункты.

О другом, не менее важном вкладе в деле становления молодой Республики Ингушетия после событий 1992 года вспоминает бывший сотрудник первого ингушского батальона Ахмед Балаев.

— Помощь Богатырёва в те дни была неоценима, — говорит он. — И если люди знают и помнят его самое активное участие в организации приёма беженцев, то о его большом вкладе в создании первого батальона для поддержания порядка в республике знают лишь единицы. Но об этом должны помнить потомки.

Тогда ведь в республике был хаос. Не было создано ни государственных, ни силовых структур, хотя официально республика уже состоялась. То, что осталось от прежней власти — разворовывалось. И благодаря именно Богатырёву был создан первый ингушский батальон для поддержания общественного порядка. Командиром батальона был назначен Рашид Аушев. Он погиб позже от рук боевиков. Достойный был офицер, настоящий был ингуш.

Батальон сначала расположился в Карабулаке, потом его перевели в бывшее здание детского сада в селении Яндаре. На себя Богатырёв взял полное материальное обеспечение и по ремонту здания, и по обеспечению батальона едой, формой, мебелью и многим другим. А это — два полка по сто двадцать человек, среди них 32 парня из Мужичи, в числе которых был и я, и плюс обслуживающий персонал. В общем, до трёхсот человек содержал Богатырёв до апреля 1993 года, пока не был издан приказ об официальном утверждении и переводе нас на гособеспечение.

Надо отметить, что помощь от Багаудина Богатырёва и его друга Магомеда Мержоева поступала в Ингушетию и в последующие годы. В течение нескольких лет они отправляли разного рода гуманитарную помощь, в числе которой был и строительный материал, для обустройства беженцев, в сопровождении доверенных людей, чтобы никто другой не смог воспользоваться ею в своих корыстных целях. Такую же помощь чуть позже они оказывали и чеченским беженцам.

Участие Богатырёва в судьбе жителей южной окраины селения Чермен Северной Осетии в тяжёлые 90-е годы

Пользуясь случаем, хочется рассказать ещё об одном благородном деле Багаудина Богатырёва в судьбе жителей южной окраины селения Чермен (Базоркино) Северной Осетии в тяжёлые 90-е годы прошлого столетия. Об этом с чувством глубокой благодарности всегда вспоминал при жизни уважаемый старейшина рода Харсиевых — Хусейн Саадулович.

На южном участке села, где проживали в основном ингуши, не было газопровода, но с перестроечными временами появилась возможность проложить газ за личные средства жителей, посредством создания кооператива. Достать в те годы необходимые для этого материалы было очень сложно, практически невозможно. В свободной продаже их просто не было, а приобрести можно было только за счёт государственных поставок. Это было хлопотное занятие. К тому же товар был весьма дефицитный.

«Мне, как председателю кооператива, избранному членами общества, пришлось исколесить многие российские города в поисках необходимых газовых труб и прочих материалов. Так я попал в Саратов, где и познакомился с Багаудином, — говорил Хусейн Харсиев. — Когда я изложил ему свою проблему, он решил её без всяких проволочек. Дал мне четыре километра труб, необходимые материалы и обеспечил доставку до самого Базоркино».

Сказать, что он оказал жителям большую помощь, это ничего не сказать. Благодаря ему через несколько месяцев, а точнее — в феврале 1992 года, в домах люди южной окраины села Чермен впервые зажгли голубое топливо. Какая это радость, поймут те, кто топил дровами и углём. И ещё одно — отчасти благодаря тому, что был проложен газ, многие семьи в 1992 году, после трагических событий в Пригородном районе, вернулись жить в свои дома в первых же числах ноября 1992 года.

«Вот такое благое дело нам сделал Багаудин», — часто повторял Хусейн Харсиев, чтобы потомки знали и помнили о своём благодетеле, о том, кто оказал большую помощь в газификации южной части села Чермен Пригородного района.

Трудовые достижения и заслуги перед Отечеством Багаудина Богатырёва не раз отмечались почётными грамотами, множественными благодарностями и премиями. Но самая главная его награда — это признание и уважение народа, которое он снискал благодаря внимательному отношению к людям.

Есть в жизни нашего героя и трагическое событие. Его семья от первого брака — супруга и трое сыновей, оказались в числе 44 жертв страшной трагедии, произошедшей 24 апреля 1994 года близ селения Галашки, когда загорелся рейсовый автобус.

Сегодня Багаудин Богатырёв живёт в Саратове, вместе со старшим сыном от второго брака — Ильясом, заместителем имама Поволжья, в окружении любящих внуков, но по-прежнему не теряет связи со своими родными, со своим народом. Младший сын Тимур Багаудинович — врач-травматолог, живёт и работает в Москве.

В рамках газетного материала невозможно рассказать всё об участии Багаудина Богатырёва в судьбе ингушского народа осенью 1992 года. Мы рассказали лишь о незначительной части его деятельности, чтобы показать образ настоящего человека, чтобы было на кого равняться и с кого брать пример молодому поколению, чтобы идущие следом помнили и не забывали добрые дела и благородные поступки достойных сыновей ингушского народа.