Российская военно-морская комедия « Нахимовцы » (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях (их сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. Выпутаться из передряг им поможет только родное училище и взрослые моряки в исполнении Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина. Понаблюдать за судьбой нахимовцев можно будет в Wink с 8 сентября.

« Папа поневоле » (6+) — семейная новогодняя комедия, снятая в Казахстане. И это свежий взгляд на самый любимый праздник. Главный герой 31 декабря пытается скрыться от полиции и случайно оказывается в квартире с двумя шустрыми ребятами. Они именно в этот момент загадали желание, чтобы в их семье появился папа. Хочешь не хочешь, а новогоднее чудо должно сбыться. Смотреть за приключениями папы поневоле и его новообретенными детьми можно с 15 сентября.

Тему семейного кино продолжает мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» (6+). Комедийная анимационная лента показывает путь к славе бравого пса Хэнка. Его стремление стать великим воином-самураем до поры до времени в городе кошек никто не воспринимает всерьез. Но однажды городу грозит исчезновение в результате нападения пушистых ниндзя, и вся надежда только на Хэнка. Псу в самые короткие сроки предстоит овладеть боевыми искусствами. Кто победит в великой битве зрители смогут узнать, начиная с 15 сентября.

16-серийный корейский сериал «Единственный» (16+) внезапно объединил в хосписе трех неизлечимо больных женщин. За короткий оставшийся срок они решают избавиться от одного плохого человека. Но рядом с криминалом найдется место и романтике: появится тот самый единственный, встречи с которым стоило ждать всю жизнь. В лучших корейских традициях в детективной мелодраме — красивые актеры, стильные интерьеры и идеальные пейзажи. И, конечно, притягательный национальный колорит.