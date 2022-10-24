Доброй традицией стало проведение осенних ярмарок не только по всей республике на государственном уровне, но и во всех школах. К данному празднику готовятся со всей тщательностью и учащиеся школы, и родители детей, а также весь педагогический коллектив. Не отстают в этом плане и в ГБОУ СОШ № 2 г. Магаса, где на днях прошла осенняя ярмарка «Дары осени».

Это был праздник урожая и изобилия. Здесь можно было купить овощи, домашние заготовки, поделки, кондитерскую выпечку, сладости по самым низким ценам, баночки с вареньем, компоты. Одним словом, «торговые ряды» пестрели изобилием ягод и овощей, а сладости не только стали украшением ярмарки, но и были «виновниками» манящего, сладкого аромата. Ребята попробовали себя в роли умелых продавцов. Каждый класс постарался как можно ярче и оригинальнее представить свое торговое место.

Всем родителям была выражена огромная благодарность за активное участие в осенней ярмарке. Многие дети проявили себя не только с любознательной стороны, но и были настоящими продавцами своего товара. Невозможно описать радость ребят и их родителей, когда в числе первых «приобретений» оказывалась именно их продукция.

В целом, ярмарка «Осенние дары» прошла очень весело и оживленно, с азартом и позитивными эмоциями. Интерес к данному мероприятию превзошел все возможные ожидания. Каждому классу хотелось выручить в свою «копилку» как можно больше средств, которые можно было бы направить на те или иные нужды класса.

Осенняя ярмарка в СОШ № 2 г. Магаса принесла много ярких и незабываемых эмоций и впечатлений как детям, так и их родителям, а также самому коллективу учебного заведения.

Главная цель подобных ярмарок — привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс школы, добиться объединения детей, их родителей, всех сотрудников образовательного учреждения через совместную деятельность, посредством развития семейного творчества и творчества педагогов, воспитывать у детей уважение, чувство гордости за свою семью, а также закрепить у детей понятие «ярмарка», «товар», «деньги», «доход» и т. д.