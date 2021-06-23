Традиционная кухня Ингушетии сформировалась под влиянием климатических и географических условий, а также сложных периодов жизни народа. Главная черта — простота и сытность. Кухню характеризует большая доля мяса. В основном это баранина, говядина и птица.

Из овощей наиболее предпочтительнее тыква, лук, картофель, кукуруза, морковь и черемша. Популярны также молочные и кисломолочные продукты, самые популярные — кислое молоко, сметана и сыр. Среди приправ и специй стоит отметить чеснок, черный и красный перцы, лавровый лист, базилик и кинзу. Муку ингуши предпочитают пшеничную и кукурузную.

Первые блюда довольно популярны у народа. Готовят их практически каждый день. Самый известный — хьалтам. Его варят из говядины, которая порезана крупными кусками. В бульон добавляют картофель и лук. Изюминка супа — галушки. В конце добавляют черный перец и чеснок, приправляют зеленью.

Ингуши предпочитают употреблять мясо, сваренное большими кусками. Его едят руками, макая в соус, состоящий из мясного бульона, перца, чеснока и зелени. Макают поочередно мясо и лепешку — «сискал». Ее готовят из кукурузной муки, яйца, молока и соли. Замешивается тесто, формируются овальные пышки, которые обжариваются на сковороде в растительном масле.

В качестве хлеба ингуши предпочитают лепешки. Самая популярная — чапильгаш. Делают ее из кефира, яиц, муки и соли. Начинка может быть разнообразной: творог, картофель или сыр. Еще одно популярное мучное изделие — хингалш. Это нежная лепешка с начинкой, которую едят с мясом, с тушеными овощами, с чаем или молоком. Ее рецепт достаточно прост: кукурузная мука, яйца, молоко и соль. В качестве начинки применяют вареную тыкву.

Ингуши широко используют черемшу. Она почти заменяет закуску, гарнир и салаты. Ее варят, жарят, тушат и маринуют. Добавляют черемшу к мясным и рыбным блюдам.

Халва — традиционный десерт национальной кухни. Ее готовят в основном по праздникам, так как это довольно трудоемкий процесс. В ее составе присутствуют кукурузная или пшеничная мука, топленое масло, сахар. По желанию добавляют орехи и изюм. Из ингредиентов замешивают тесто, режут на медальоны и подают с теплым чаем. Вкус просто необыкновенный.

Кухня горского народа — одна из самых древних и калорийных на земле. Она мягкая, умеренная, практически без использования специй и пряностей. Что позволяет оценить вкус натуральных продуктов.